Sudáfrica reabrió la investigación por la muerte del icónico activista anti-apartheid Steve Biko tras 48 años

La reapertura del caso Biko pone a Sudáfrica frente a su historia de abusos durante el Apartheid (Crédito: Associated Press/AP)

Sudáfrica vuelve a poner en el centro de la atención internacional el caso de Steve Biko, el emblemático activista anti-Apartheid que falleció hace 48 años bajo custodia policial. Este 12 de septiembre, en coincidencia con el aniversario de su muerte, las autoridades sudafricanas reabren la investigación judicial que, durante años, estuvo marcada por la impunidad y el silencio oficialista. Esta decisión responde al renovado impulso por esclarecer crímenes no resueltos del régimen del Apartheid.

Detalles de una muerte que conmocionó al mundo

Steve Biko, fundador del Movimiento de Conciencia Negra, murió en una celda en 1977 con apenas 30 años, tras ser arrestado y golpeado hasta entrar en coma por parte de la policía. Su fallecimiento, aceptado en la época por la versión oficial que alegaba que se había lesionado accidentalmente, generó indignación global y convirtió a Biko en un símbolo internacional de la resistencia contra el sistema de segregación racial.

El National Prosecuting Authority (NPA) comunicó el miércoles su objetivo al reabrir el proceso: “El objetivo principal de reabrir la investigación es presentar pruebas que permitan al tribunal determinar si la muerte fue causada por alguna acción u omisión que, prima facie, constituya un delito por parte de alguna persona”, señaló el organismo.

Steve Biko inspiró a los movimientos por la justicia durante la época del Apartheid en Sudáfrica (Crédito: Associated Press/AP)

La primera investigación, impunidad y el posterior giro de la verdad

En la investigación original de 1977, el testimonio policial fue suficiente para convencer al tribunal de que las lesiones se debieron a un golpe accidental contra la pared. Nadie fue acusado formalmente y la familia de Biko, junto a organizaciones de derechos humanos, denunció durante décadas la inacción y el encubrimiento estatal.

Veinte años más tarde, en 1997, el caso cobró un nuevo giro cuando exagentes policiales reconocieron haber agredido al activista durante las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (TRC), creada para investigar los crímenes perpetrados bajo el apartheid. Sin embargo, la TRC les negó la amnistía tras determinar que habían mentido en sus relatos y no lograron probar un móvil político en el asesinato de Biko.

La figura de Steve Biko sigue presente en el imaginario cultural sudafricano y mundial (Crédito: Wikipedia)

Inspiración artística, legado y presión social

La historia de Biko trascendió los límites nacionales, sirviendo de fuente de inspiración a figuras del arte y la música. Su figura motivó la creación de la canción “Biko” de Peter Gabriel, un himno por la justicia social, así como la película “Cry Freedom” dirigida por Richard Attenborough. Su lucha se transformó en un símbolo de la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales.

En los últimos años, la presión de familiares y organizaciones sociales ha incrementado las demandas para que las muertes ocurridas durante el apartheid sean esclarecidas judicialmente. La reapertura del caso Biko es para muchos un reconocimiento tardío de la deuda pendiente con la verdad, la justicia y la memoria histórica sudafricana.

El proceso judicial por el caso Biko simboliza la búsqueda de justicia tras décadas de silencio (Crédito: Associated Press/AP)

Nueva etapa de investigaciones sobre crímenes del Apartheid

La iniciativa de reabrir la investigación sobre Biko forma parte de una serie de revisiones impulsadas por el gobierno actual. En abril, el presidente Cyril Ramaphosa lanzó una indagatoria para determinar si los anteriores gobiernos del Congreso Nacional Africano (ANC) interfirieron en las pesquisas y juicios vinculados a crímenes de la era del Apartheid.

El proceso llega en un momento clave. En el mes de junio, se abrió un nuevo proceso sobre el caso conocido como los “Cradock Four”, que trata la brutal muerte de cuatro activistas a manos de las fuerzas de seguridad en 1985. El Gobierno y la sociedad civil insisten en la necesidad de “lanzar luz sobre los capítulos más oscuros del pasado sudafricano” y permitir que los familiares de las víctimas encuentren el cierre que la justicia les negó por décadas.