Mundo

Sudáfrica reabrió la investigación por la muerte del icónico activista anti-apartheid Steve Biko tras 48 años

La justicia revisa el caso de 1977, en una búsqueda renovada por esclarecer uno de los crímenes más emblemáticos del régimen de segregación racial

Por Faustino Cuomo

Guardar
La reapertura del caso Biko
La reapertura del caso Biko pone a Sudáfrica frente a su historia de abusos durante el Apartheid (Crédito: Associated Press/AP)

Sudáfrica vuelve a poner en el centro de la atención internacional el caso de Steve Biko, el emblemático activista anti-Apartheid que falleció hace 48 años bajo custodia policial. Este 12 de septiembre, en coincidencia con el aniversario de su muerte, las autoridades sudafricanas reabren la investigación judicial que, durante años, estuvo marcada por la impunidad y el silencio oficialista. Esta decisión responde al renovado impulso por esclarecer crímenes no resueltos del régimen del Apartheid.

Detalles de una muerte que conmocionó al mundo

Steve Biko, fundador del Movimiento de Conciencia Negra, murió en una celda en 1977 con apenas 30 años, tras ser arrestado y golpeado hasta entrar en coma por parte de la policía. Su fallecimiento, aceptado en la época por la versión oficial que alegaba que se había lesionado accidentalmente, generó indignación global y convirtió a Biko en un símbolo internacional de la resistencia contra el sistema de segregación racial.

El National Prosecuting Authority (NPA) comunicó el miércoles su objetivo al reabrir el proceso: “El objetivo principal de reabrir la investigación es presentar pruebas que permitan al tribunal determinar si la muerte fue causada por alguna acción u omisión que, prima facie, constituya un delito por parte de alguna persona”, señaló el organismo.

Steve Biko inspiró a los
Steve Biko inspiró a los movimientos por la justicia durante la época del Apartheid en Sudáfrica (Crédito: Associated Press/AP)

La primera investigación, impunidad y el posterior giro de la verdad

En la investigación original de 1977, el testimonio policial fue suficiente para convencer al tribunal de que las lesiones se debieron a un golpe accidental contra la pared. Nadie fue acusado formalmente y la familia de Biko, junto a organizaciones de derechos humanos, denunció durante décadas la inacción y el encubrimiento estatal.

Veinte años más tarde, en 1997, el caso cobró un nuevo giro cuando exagentes policiales reconocieron haber agredido al activista durante las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (TRC), creada para investigar los crímenes perpetrados bajo el apartheid. Sin embargo, la TRC les negó la amnistía tras determinar que habían mentido en sus relatos y no lograron probar un móvil político en el asesinato de Biko.

La figura de Steve Biko
La figura de Steve Biko sigue presente en el imaginario cultural sudafricano y mundial (Crédito: Wikipedia)

Inspiración artística, legado y presión social

La historia de Biko trascendió los límites nacionales, sirviendo de fuente de inspiración a figuras del arte y la música. Su figura motivó la creación de la canción “Biko” de Peter Gabriel, un himno por la justicia social, así como la película “Cry Freedom” dirigida por Richard Attenborough. Su lucha se transformó en un símbolo de la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales.

En los últimos años, la presión de familiares y organizaciones sociales ha incrementado las demandas para que las muertes ocurridas durante el apartheid sean esclarecidas judicialmente. La reapertura del caso Biko es para muchos un reconocimiento tardío de la deuda pendiente con la verdad, la justicia y la memoria histórica sudafricana.

El proceso judicial por el
El proceso judicial por el caso Biko simboliza la búsqueda de justicia tras décadas de silencio (Crédito: Associated Press/AP)

Nueva etapa de investigaciones sobre crímenes del Apartheid

La iniciativa de reabrir la investigación sobre Biko forma parte de una serie de revisiones impulsadas por el gobierno actual. En abril, el presidente Cyril Ramaphosa lanzó una indagatoria para determinar si los anteriores gobiernos del Congreso Nacional Africano (ANC) interfirieron en las pesquisas y juicios vinculados a crímenes de la era del Apartheid.

El proceso llega en un momento clave. En el mes de junio, se abrió un nuevo proceso sobre el caso conocido como los “Cradock Four”, que trata la brutal muerte de cuatro activistas a manos de las fuerzas de seguridad en 1985. El Gobierno y la sociedad civil insisten en la necesidad de “lanzar luz sobre los capítulos más oscuros del pasado sudafricano” y permitir que los familiares de las víctimas encuentren el cierre que la justicia les negó por décadas.

Temas Relacionados

Steve BikoApartheid en SudáfricaInvestigación judicialMovimiento de Conciencia NegraComisión de la Verdad y la ReconciliaciónCyril RamaphosaCongreso Nacional AfricanoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Saltstraumen, el lugar adonde la naturaleza crea los remolinos más peligrosos del planeta

Ubicado al norte de Noruega, estos fenómenos se dan como resultado de una de las corrientes de marea más fuertes y espectaculares conocidos en el mundo

Saltstraumen, el lugar adonde la

Tras la incursión de drones en Polonia, las maniobras militares conjuntas de Rusia y Bielorrusia elevan al máximo la tensión

Los ejercicios Zapad 2025 son los primeros a gran escala desde el inicio de la invasión a Ucrania. Polonia cerró la frontera y la OTAN observa con máximo interés, mientras se incrementa el movimiento de pertrechos para fortalecer la defensa en el este de Europa

Tras la incursión de drones

Ataque con cuchillo en un hotel cerca de Jerusalén: hay al menos dos heridos

Las primeras informaciones indican que un individuo tomó el arma de la cocina del local y atacó a las personas al grito de “Alá es Grande”, según relataron testigos

Ataque con cuchillo en un

Taiwán actualiza su manual de defensa civil ante la amenaza del régimen de China

El gobierno de Taipei instruye a su población sobre un posible intento de invasión por parte de Beijing. “Las afirmaciones de rendición son falsas”, advierte la nueva guía ciudadana

Taiwán actualiza su manual de

Francia le enviará aviones a Polonia para reforzar su defensa y el Reino Unido anunció nuevas sanciones contra Rusia

Los mandatarios Emmanuel Macron y Keir Starmer tomaron nuevas medidas con el objetivo de aislar a Vladimir Putin

Francia le enviará aviones a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ejército peruano en problemas por

Ejército peruano en problemas por incumplimiento de empresa rusa en la reparación de helicópteros: 13 meses de retraso y millones de dólares en juego

El lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos, aplazado en España por discrepancias entre la editorial y la autora

Emprendedor colombiano acusó públicamente al ‘influencer’ Rubigol por incumplir millonario contrato

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 12 de septiembre

De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Saltstraumen, el lugar adonde la

Saltstraumen, el lugar adonde la naturaleza crea los remolinos más peligrosos del planeta

Tras la incursión de drones en Polonia, las maniobras militares conjuntas de Rusia y Bielorrusia elevan al máximo la tensión

Científicos estudian ciclos sísmicos que podrían anticipar futuros terremotos

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en uno de los mayores auges de capital de la historia moderna

El Rey recibe cartas credenciales de seis embajadores en una ceremonia a la que regresa Albares tras más de año y medio

ENTRETENIMIENTO

Mark Hamill revela por qué

Mark Hamill revela por qué perdió el papel de Mozart en Amadeus

Whoopi Goldberg habló sobre su adicción a la cocaína: “La dejé por mi hija”

El testamento de Giorgio Armani: cómo, cuándo y a quién deben vender la marca según su última voluntad

Expectativa por el regreso de Foo Fighters: imágenes inéditas y novedades de Studio 606

Nueva era para el sector: dos gigantes del entretenimiento negocian una megafusión histórica