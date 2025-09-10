Condena internacional por la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos: “No fue accidental”

El presidente de Ucrania, Voloidmir Zelensky, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (Ludovic Marin/REUTERS)

La violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos durante la madrugada del miércoles desató una ola de condenas en Europa y dentro de la OTAN, en un nuevo episodio que eleva la tensión regional.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció el incidente como “una provocación a gran escala” contra su país, miembro de la Unión Europea y la OTAN. “Anoche sufrimos una violación del espacio aéreo polaco por parte de un número significativo de drones rusos”, declaró.

En X, añadió: “Aquellos drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en comunicación constante con el secretario general de la OTAN y con nuestros aliados”.

Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelensky advirtió que los hechos representan un grave precedente para Europa. “Hoy hubo otro paso de escalada: los ‘shaheds’ ruso-iraníes operaron en el espacio aéreo de Polonia, en el espacio aéreo de la OTAN. No fue un solo dron que pudiera considerarse un accidente, sino al menos ocho drones de ataque dirigidos hacia Polonia. Un precedente extremadamente peligroso para Europa”, afirmó en X, pidiendo una respuesta fuerte y coordinada de los aliados.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas (REUTERS)

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, coincidió en señalar la gravedad del episodio. “Anoche en Polonia presenciamos la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y hay indicios de que fue intencionada, no accidental”, escribió en X. “La UE se solidariza plenamente con Polonia. La guerra de Rusia se está intensificando, no termina”, agregó.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que Europa defenderá “cada centímetro” de su suelo, instando a inversiones en capacidades estratégicas para reforzar su “flanco oriental” frente a la amenaza de Rusia.

“El flanco oriental de Europa mantiene a toda Europa segura, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Por eso debemos invertir en su apoyo”, declaró ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. “Europa defenderá cada centímetro de su territorio”, concluyó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS)

La OTAN confirmó que participó en la defensa aérea durante la incursión. “Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN”, explicó la portavoz Allison Hart, quien agregó que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con Varsovia. Hart informó que los embajadores aliados discutieron este miércoles la respuesta del bloque.

Las reacciones también llegaron de las principales capitales europeas. El presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo en X: “La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante un ataque liderado por Rusia contra Ucrania es simplemente inaceptable. La condeno con la mayor firmeza. Exhorto a Rusia a poner fin a esta precipitada ofensiva. Reitero nuestra plena solidaridad con el pueblo polaco y su gobierno. Hablaré en breve con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No comprometeremos la seguridad de los aliados”.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson (REUTERS)

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, expresó respaldo a Varsovia. “Las violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia esta noche son inaceptables. La guerra de agresión rusa contra Ucrania supone una amenaza para la seguridad de toda Europa. Polonia tiene todo el derecho a defender su espacio aéreo. Le brindamos todo nuestro apoyo, como aliado de la OTAN y miembro de la UE. Suecia y Polonia se mantienen unidos en su apoyo a Ucrania”, aseguró.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó la situación de amenaza directa para la región. “Los ataques rusos contra Ucrania y las violaciones del espacio aéreo polaco son totalmente inaceptables. La agresión y las provocaciones rusas constituyen una amenaza para la seguridad de Europa. Dinamarca apoya a Ucrania, Polonia y todos nuestros aliados de la OTAN”, escribió en X.