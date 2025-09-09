Mundo

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

Funcionarios de las FDI informaron que el ataque en Doha estaba dirigido contra altos líderes del grupo terrorista, incluyendo a su jefe en Gaza exiliado y principal negociador

Por Nidal Al-Mughrabi

Guardar
El jefe negociador de Hamas,
El jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya. (Captura de pantalla de YouTube)

Khalil Al-Hayya, un alto cargo de Hamas atacado por Israel en Qatar el martes, se ha convertido en una figura cada vez más central en el liderazgo del grupo militante palestino desde que Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar fueron asesinados el año pasado.

Funcionarios israelíes informaron a Reuters que el ataque estaba dirigido contra altos líderes de Hamas, incluyendo a Hayya, su jefe en Gaza exiliado y principal negociador. Dos fuentes de Hamás informaron a Reuters que la delegación del grupo para las negociaciones del alto el fuego en Doha sobrevivió al ataque.

En el centro de las negociaciones de alto el fuego durante la guerra que estalló hace dos años, Hayya ha sido considerado ampliamente como la figura más influyente del grupo en el extranjero desde que Haniyeh fue asesinado por Israel en Irán en julio de 2024.

Forma parte de un consejo de liderazgo de cinco hombres que ha dirigido Hamás desde que Sinwar fue asesinado por Israel en octubre pasado en Gaza.

Originario de la Franja de Gaza, Hayya ha perdido a varios familiares cercanos, incluido su hijo mayor, a causa de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, y es un miembro veterano del grupo islamista.

Considerado por tener buenos vínculos con Irán, una fuente vital de armas y financiación para Hamas, ha participado activamente en los esfuerzos del grupo para negociar varias treguas con Israel, desempeñando un papel clave en el fin del conflicto de 2014 y, de nuevo, en los intentos por asegurar el fin de la actual guerra en Gaza.

Así fue el momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Nacido en la Franja de Gaza en 1960, Hayya ha formado parte de Hamas desde su fundación en 1987. A principios de la década de 1980, se unió a la Hermandad Musulmana —el movimiento islamista sunita del que surgió Hamás— junto con Haniyeh y Sinwar, según fuentes de Hamás.

En Gaza, fue detenido varias veces por Israel.

En 2007, un ataque aéreo israelí alcanzó su domicilio familiar en el barrio de Sejaiyeh de la ciudad de Gaza, matando a varios de sus familiares. Durante la guerra de 2014 entre Hamas e Israel, la casa del hijo mayor de Hayya, Osama, fue bombardeada, muriendo él, su esposa y tres de sus hijos.

Hayya no estuvo presente durante los ataques. Abandonó Gaza hace varios años, sirviendo como punto de contacto de Hamás para los vínculos con el mundo árabe e islámico, y se estableció en Catar para este cargo.

Khalil al-Hayya, un funcionario de
Khalil al-Hayya, un funcionario de alto rango de Hamas que representó al grupo insurgente palestino en las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de los rehenes. (AP Foto/Khalil Hamra)

Hayya acompañó a Haniyeh a Teherán para la visita de julio, durante la cual fue asesinado.

“Operación limitada”

Hayya ha sido citado afirmando que los ataques del 7 de octubre que desencadenaron la guerra en Gaza fueron concebidos como una operación limitada de Hamas para capturar a varios soldados e intercambiarlos por palestinos encarcelados.

“Pero la unidad del ejército sionista se derrumbó por completo”, declaró en declaraciones publicadas por el Centro de Información Palestino, vinculado a Hamas, en referencia al ejército israelí.

Militantes liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 el 7 de octubre de 2023, según cifras israelíes. Más de 64.000 palestinos han muerto en la ofensiva de represalia de Israel en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Hayya ha afirmado que el ataque logró volver a poner la cuestión palestina en el foco internacional.

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Hayya ha liderado las delegaciones de Hamas en conversaciones mediadas con Israel para intentar asegurar un acuerdo de alto el fuego en Gaza que habría incluido el intercambio de israelíes secuestrados por Hamas por palestinos encarcelados en Israel. Ha desempeñado otras funciones políticas de alto perfil para Hamás. En 2022, encabezó una delegación de Hamas a Damasco para restablecer los lazos con el ex presidente sirio Bashar al-Assad, rotos una década antes cuando el movimiento apoyó el levantamiento mayoritariamente sunita contra Asad, miembro de la minoría alauita.

Esta ruptura tensó la alianza regional construida por Irán para contrarrestar a Israel y Estados Unidos.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

DohaQatarKhalil Al-HayyaIsraelHamas

Últimas Noticias

El video del momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Las Fuerza Aérea israelí realizó una operación contra dirigentes del grupo terrorista en la capital de Qatar. Netanyahu dijo que fue una respuesta al atentado del lunes en una estación de autobuses de Jerusalén

El video del momento del

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

El primer ministro Donald Tusk anunció el cierre provisional de todos los pasos fronterizos desde la medianoche del jueves debido a los ejercicios “Zapad-2025” que involucrarán hasta 30.000 tropas ruso-bielorrusas

Polonia cerrará la frontera con

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Las imágenes revelan severos daños estructurales causados al edificio mientras los líderes terroristas discutían una propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza con Israel

Así quedó la vivienda en

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

Hasta el momento se desconoce con exactitud si los delegados para las negociaciones sobrevivieron a la operación

Qatar condenó el ataque contra

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

Von der Leyen sostuvo una conversación con el vicepresidente de EEUU para debatir la necesidad de una acción coordinada que imponga presión sobre Rusia mientras trabaja en el 19º paquete de sanciones

La Unión Europea apuesta por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Isabella Ladera habría filtrado el

Isabella Ladera habría filtrado el video íntimo con Beéle, aseguró Valentino Lázaro: “Ella tenía todo premeditado”

Este 8 y 9 de septiembre son días no laborables por celebración cívica: Solo en una ciudad

Sube a 55 heridos y 10 muertos la cifra de afectados tras accidente entre autobús y tren en Atlacomulco, Edomex

Degollaban a víctimas para sus altares: cae “El Santero” con dos cómplices en Tijuana, ligados a tres homicidios

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

INFOBAE AMÉRICA
Jaume Munar: "He mejorado mucho

Jaume Munar: "He mejorado mucho en muchísimos aspectos"

Países de la región condenan el ataque israelí en la capital de Qatar

El greco-australiano Ange Postecoglou, nuevo entrenador del Nottingham Forest

España, la selección más fiable a un año del reto mundial

AMP. Egan Bernal gana en Mos entre las nuevas protestas propalestinas

ENTRETENIMIENTO

El polémico comentario de Catherine

El polémico comentario de Catherine Zeta-Jones sobre un fanático menor de edad que ha generado revuelo en redes sociales

Charlie Sheen reveló por qué lleva casi diez años sin relaciones sexuales

Furor por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: las celebridades que ofrecieron sus servicios para ser parte del evento

Cómo una lesión llevó a Julianne Moore a repensar sus hábitos saludables

Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun