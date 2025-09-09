Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

El jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya. (Captura de pantalla de YouTube)

Khalil Al-Hayya, un alto cargo de Hamas atacado por Israel en Qatar el martes, se ha convertido en una figura cada vez más central en el liderazgo del grupo militante palestino desde que Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar fueron asesinados el año pasado.

Funcionarios israelíes informaron a Reuters que el ataque estaba dirigido contra altos líderes de Hamas, incluyendo a Hayya, su jefe en Gaza exiliado y principal negociador. Dos fuentes de Hamás informaron a Reuters que la delegación del grupo para las negociaciones del alto el fuego en Doha sobrevivió al ataque.

En el centro de las negociaciones de alto el fuego durante la guerra que estalló hace dos años, Hayya ha sido considerado ampliamente como la figura más influyente del grupo en el extranjero desde que Haniyeh fue asesinado por Israel en Irán en julio de 2024.

Forma parte de un consejo de liderazgo de cinco hombres que ha dirigido Hamás desde que Sinwar fue asesinado por Israel en octubre pasado en Gaza.

Originario de la Franja de Gaza, Hayya ha perdido a varios familiares cercanos, incluido su hijo mayor, a causa de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, y es un miembro veterano del grupo islamista.

Considerado por tener buenos vínculos con Irán, una fuente vital de armas y financiación para Hamas, ha participado activamente en los esfuerzos del grupo para negociar varias treguas con Israel, desempeñando un papel clave en el fin del conflicto de 2014 y, de nuevo, en los intentos por asegurar el fin de la actual guerra en Gaza.

Nacido en la Franja de Gaza en 1960, Hayya ha formado parte de Hamas desde su fundación en 1987. A principios de la década de 1980, se unió a la Hermandad Musulmana —el movimiento islamista sunita del que surgió Hamás— junto con Haniyeh y Sinwar, según fuentes de Hamás.

En Gaza, fue detenido varias veces por Israel.

En 2007, un ataque aéreo israelí alcanzó su domicilio familiar en el barrio de Sejaiyeh de la ciudad de Gaza, matando a varios de sus familiares. Durante la guerra de 2014 entre Hamas e Israel, la casa del hijo mayor de Hayya, Osama, fue bombardeada, muriendo él, su esposa y tres de sus hijos.

Hayya no estuvo presente durante los ataques. Abandonó Gaza hace varios años, sirviendo como punto de contacto de Hamás para los vínculos con el mundo árabe e islámico, y se estableció en Catar para este cargo.

Khalil al-Hayya, un funcionario de alto rango de Hamas que representó al grupo insurgente palestino en las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de los rehenes. (AP Foto/Khalil Hamra)

Hayya acompañó a Haniyeh a Teherán para la visita de julio, durante la cual fue asesinado.

“Operación limitada”

Hayya ha sido citado afirmando que los ataques del 7 de octubre que desencadenaron la guerra en Gaza fueron concebidos como una operación limitada de Hamas para capturar a varios soldados e intercambiarlos por palestinos encarcelados.

“Pero la unidad del ejército sionista se derrumbó por completo”, declaró en declaraciones publicadas por el Centro de Información Palestino, vinculado a Hamas, en referencia al ejército israelí.

Militantes liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 el 7 de octubre de 2023, según cifras israelíes. Más de 64.000 palestinos han muerto en la ofensiva de represalia de Israel en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Hayya ha afirmado que el ataque logró volver a poner la cuestión palestina en el foco internacional.

Hayya ha liderado las delegaciones de Hamas en conversaciones mediadas con Israel para intentar asegurar un acuerdo de alto el fuego en Gaza que habría incluido el intercambio de israelíes secuestrados por Hamas por palestinos encarcelados en Israel. Ha desempeñado otras funciones políticas de alto perfil para Hamás. En 2022, encabezó una delegación de Hamas a Damasco para restablecer los lazos con el ex presidente sirio Bashar al-Assad, rotos una década antes cuando el movimiento apoyó el levantamiento mayoritariamente sunita contra Asad, miembro de la minoría alauita.

Esta ruptura tensó la alianza regional construida por Irán para contrarrestar a Israel y Estados Unidos.

(Con información de Reuters)