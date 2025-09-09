Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Un edificio que albergaba la sede política de Hamas en Doha quedó severamente dañado tras el ataque israelí del martes en la capital qatarí, en una audaz operación militar que expandió las acciones de Israel hasta el estado del Golfo Arábigo donde el grupo terrorista palestino ha mantenido por años su base de operaciones políticas

Imágenes del lugar del ataque muestran los severos daños en el edificio, que albergaba a funcionarios de Hamas cuando Israel lanzó el ataque dirigido específicamente contra los líderes del grupo terrorista, incluyendo a Khalil al-Hayya, el jefe exiliado de Gaza y principal negociador del grupo.

Humo negro se alzó sobre el horizonte de la capital qatarí cuando las autoridades confirmaron el ataque, marcando la segunda vez que la nación rica en energía ha sido directamente atacada en los casi dos años de guerra que han sacudido el Medio Oriente desde el ataque del 7 de octubre de Hamas contra el sur de Israel.

Se levanta humo tras el ruido de varias explosiones en Doha, Qatar. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Dos fuentes de Hamas confirmaron a Reuters que los funcionarios del equipo negociador de alto el fuego sobrevivieron al ataque, aunque no se tuvo claridad inmediata sobre si hubo heridos en la acción militar.

Qatar condenó lo que describió como un “cobarde ataque israelí” contra la sede política de Hamas en Doha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari, lo calificó como una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales”.

“Qatar confirma que no tolerará este comportamiento israelí temerario y la continua interrupción de la seguridad regional, ni cualquier acto que atente contra su seguridad y soberanía”, añadió al-Ansari.

El ataque ocurrió precisamente cuando los líderes de Hamas discutían una propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza, arriesgando descarrilar las negociaciones destinadas a concluir la guerra y liberar a los rehenes israelíes. Un funcionario egipcio, que también ha estado mediando un potencial alto el fuego, dijo que el strike llegó cuando estaba programada una reunión de funcionarios de Hamas sobre las conversaciones en el sitio atacado.

El ataque iba dirigido específicamente contra los líderes del grupo terrorista, incluyendo a Khalil al-Hayya, el jefe exiliado de Gaza y principal negociador del grupo. (REUTERS/Esa Alexander/archivo)

No quedó inmediatamente claro cómo se llevó a cabo el ataque, aunque el portavoz militar israelí, coronel Avichay Adraee, se refirió a que la fuerza aérea de Israel ejecutó el ataque. Los israelíes dijeron que utilizaron “municiones precisas e inteligencia adicional” en el ataque, sin dar más detalles.

Los aviones de Qatar Airways continuaron aterrizando en Doha durante el ataque, mientras al menos una aeronave de la fuerza aérea qatarí despegó en patrulla sobre el país.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que fue decisión de su nación llevar a cabo el ataque. “Israel lo inició, Israel lo condujo e Israel asume plena responsabilidad”, declaró Netanyahu en un comunicado.

La embajada estadounidense en Qatar anunció que había “instituido una orden de refugio en el lugar para sus instalaciones” y aconsejó a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse en el lugar”.

El ataque marca una extensión impactante de la campaña de Israel contra el grupo terroristas y pone en duda si las negociaciones continuarán inmediatamente. Qatar ha servido como mediador clave en los esfuerzos para terminar el conflicto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque, diciendo que “todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no destruirlo”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, escribió en línea: “Total solidaridad con nuestro querido Qatar”, mientras que funcionarios árabes confirmaron que existe una nueva propuesta estadounidense para un alto el fuego que Hamas ha calificado como un “documento de rendición humillante”.