Mundo

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Las imágenes revelan severos daños estructurales causados al edificio mientras los líderes terroristas discutían una propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza con Israel

Guardar
Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Un edificio que albergaba la sede política de Hamas en Doha quedó severamente dañado tras el ataque israelí del martes en la capital qatarí, en una audaz operación militar que expandió las acciones de Israel hasta el estado del Golfo Arábigo donde el grupo terrorista palestino ha mantenido por años su base de operaciones políticas

Imágenes del lugar del ataque muestran los severos daños en el edificio, que albergaba a funcionarios de Hamas cuando Israel lanzó el ataque dirigido específicamente contra los líderes del grupo terrorista, incluyendo a Khalil al-Hayya, el jefe exiliado de Gaza y principal negociador del grupo.

Humo negro se alzó sobre el horizonte de la capital qatarí cuando las autoridades confirmaron el ataque, marcando la segunda vez que la nación rica en energía ha sido directamente atacada en los casi dos años de guerra que han sacudido el Medio Oriente desde el ataque del 7 de octubre de Hamas contra el sur de Israel.

Se levanta humo tras el
Se levanta humo tras el ruido de varias explosiones en Doha, Qatar. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Dos fuentes de Hamas confirmaron a Reuters que los funcionarios del equipo negociador de alto el fuego sobrevivieron al ataque, aunque no se tuvo claridad inmediata sobre si hubo heridos en la acción militar.

Qatar condenó lo que describió como un “cobarde ataque israelí” contra la sede política de Hamas en Doha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari, lo calificó como una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales”.

“Qatar confirma que no tolerará este comportamiento israelí temerario y la continua interrupción de la seguridad regional, ni cualquier acto que atente contra su seguridad y soberanía”, añadió al-Ansari.

El ataque ocurrió precisamente cuando los líderes de Hamas discutían una propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza, arriesgando descarrilar las negociaciones destinadas a concluir la guerra y liberar a los rehenes israelíes. Un funcionario egipcio, que también ha estado mediando un potencial alto el fuego, dijo que el strike llegó cuando estaba programada una reunión de funcionarios de Hamas sobre las conversaciones en el sitio atacado.

El ataque iba dirigido específicamente
El ataque iba dirigido específicamente contra los líderes del grupo terrorista, incluyendo a Khalil al-Hayya, el jefe exiliado de Gaza y principal negociador del grupo. (REUTERS/Esa Alexander/archivo)

No quedó inmediatamente claro cómo se llevó a cabo el ataque, aunque el portavoz militar israelí, coronel Avichay Adraee, se refirió a que la fuerza aérea de Israel ejecutó el ataque. Los israelíes dijeron que utilizaron “municiones precisas e inteligencia adicional” en el ataque, sin dar más detalles.

Los aviones de Qatar Airways continuaron aterrizando en Doha durante el ataque, mientras al menos una aeronave de la fuerza aérea qatarí despegó en patrulla sobre el país.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que fue decisión de su nación llevar a cabo el ataque. “Israel lo inició, Israel lo condujo e Israel asume plena responsabilidad”, declaró Netanyahu en un comunicado.

La embajada estadounidense en Qatar anunció que había “instituido una orden de refugio en el lugar para sus instalaciones” y aconsejó a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse en el lugar”.

El ataque marca una extensión impactante de la campaña de Israel contra el grupo terroristas y pone en duda si las negociaciones continuarán inmediatamente. Qatar ha servido como mediador clave en los esfuerzos para terminar el conflicto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque, diciendo que “todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no destruirlo”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, escribió en línea: “Total solidaridad con nuestro querido Qatar”, mientras que funcionarios árabes confirmaron que existe una nueva propuesta estadounidense para un alto el fuego que Hamas ha calificado como un “documento de rendición humillante”.

Temas Relacionados

QatarKhalil al-HayyaIsraelDohaHamasGazaGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

El ataque dejó seis víctimas fatales y decenas de heridos, mientras las autoridades israelíes investigan el trasfondo y la respuesta ante el atentado

El brazo armado de Hamas

Netanyahu habló sobre el ataque a los negociadores de Hamas: “Israel lo inició, lo ejecutó y asume toda la responsabilidad”

Las Fuerzas de Defensa dijeron que la operación tuvo como objetivo a “responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”. Aún no está claro el resultado

Netanyahu habló sobre el ataque

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

La decisión judicial permitió que ambas sean reconocidas como madres legales de su hijo, abriendo la puerta a mayores derechos para familias diversas en un territorio que no respalda el matrimonio igualitario

Un juez en Hong Kong

India planea inaugurar el museo más grande del mundo en Nueva Delhi

Transformará la histórica Secretaría Central en un gran palacio con 950 salas y 30.000 piezas, buscando posicionar su legado cultural como referente internacional y resignificar su pasado colonial

India planea inaugurar el museo

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

La región enfrenta una de las peores catástrofes recientes, con comunidades enteras perdiendo hogares y cultivos, mientras la asistencia oficial y la solidaridad local intentan aliviar el sufrimiento de los afectados

Más de 120.000 evacuados tras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof: “El lío financiero

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

Detenida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio

Aumento a impuestos en videojuegos en el Presupuesto 2026 se debe a “temas de seguridad”: Sheinbaum

SSPC y Harfuch rechazan participación en megaoperativo internacional de la DEA contra el Cártel de Sinaloa

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
El brazo armado de Hamas

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun

El fiscal general del Estado se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce años de inhabilitación

Marcel Granollers, nueva baja para la eliminatoria de la Copa Davis contra Dinamarca

Guterres critica el ataque israelí sobre Doha: "Es una flagrante violación de la soberanía de Qatar"

ENTRETENIMIENTO

Hallaron muerto al popular YouTuber

Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun

Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’, fue arrestado en Los Ángeles

El enigmático regreso de Dacre Montgomery tras alejarse en pleno auge de Stranger Things

Norman Reedus y el costo de interpretar a Daryl Dixon en The Walking Dead: “Consumió las 24 horas de cada día de mi vida durante 15 años”

Charlie Sheen se hizo una liposucción tras recibir un comentario sobre su peso de una escort