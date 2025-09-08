Mundo

Caos en Londres por la huelga en el metro que afecta a millones de pasajeros

La paralización del transporte subterráneo genera largas caminatas, congestión en autobuses, la vuelta a la bicicleta y cambios en la rutina laboral. Los trabajadores exigen mejores condiciones y la ciudad enfrenta una semana de incertidumbre y retrasos

Guardar
"Vergonzoso": Los londinenses se enfrentan a problemas mientras continúa la huelga del metro

Millones de pasajeros se vieron afectados este lunes por la huelga que secundan hasta este jueves los trabajadores del Metro de Londres, en reclamo de mejoras laborales.

Casi todas las líneas del metro de esta capital, utilizadas por unos 3,7 millones de pasajeros todos los días, quedaron suspendidas desde las 18:00 hora local (17:00 GMT) de ayer domingo por la medida de fuerza, la primera desde marzo de 2023.

Lauren, de 53 años, trabajadora administrativa del sector de la construcción, dijo a AFP que tenía que caminar un par de kilómetros para trabajar en el centro de Londres en lugar de tomar su tren de metro habitual.

Es una verdadera molestia. No me gustan los maquinistas. Deberían volver a trabajar”, dijo.

Conductores, señalizadores, personal de mantenimiento y otros trabajadores del sistema reclaman mejores salarios y condiciones laborales, en un paro convocado por el sindicato del Ferrocarril, Marítimo y de Transporte (RMT, por sus siglas en inglés), que, entre otras medidas, pide una jornada laboral de 32 horas semanales.

Pasajeros de la estación Paddington
Pasajeros de la estación Paddington del metro de Londres. (Tom Philpot/PA vía AP)

Transport for London (TfL), que opera la red de transporte de la capital británica, ha ofrecido un aumento salarial del 3,4%, que ha calificado de “justo”, y afirmó que no puede permitirse satisfacer la demanda del RMT de recortar la semana laboral.

Por su parte, un portavoz de RMT declaró a los medios que no van a la huelga para “molestar a las pequeñas empresas ni al público. Esta huelga sigue adelante debido a la intransigencia de la dirección de TfL y su negativa a considerar siquiera una pequeña reducción de la semana laboral para ayudar a reducir el cansancio”.

“Creemos que una semana laboral más corta es justa y asequible, sobre todo teniendo en cuenta que TfL tuvo un superávit de 166 millones de libras (192 millones de euros) el año pasado”, añadió.

A lo largo de esta semana se esperan aglomeraciones en autobuses y carreteras, mientras que muchas empresas han pedido a sus empleados que trabajen desde casa.

Con un total de 11 líneas, el Metro de Londres, fundado en 1863, maneja diariamente alrededor de 5 millones de viajes.

Transport for London (TfL), que
Transport for London (TfL), que opera la red de transporte de la capital británica, ha ofrecido un aumento salarial del 3,4%. EFE/ Andy Rain/Archivo

Concierto pospuesto

TfL dijo que estaba “profundamente decepcionado” de que las huelgas siguieran adelante.

“Hemos sido claros en que su demanda de una reducción de la semana laboral es inasequible y poco práctica”, dijo Claire Mann, directora de operaciones de TfL.

Los organizadores del concierto se vieron obligados a posponer dos espectáculos del cantante estadounidense Post Malone, programados para el domingo y el lunes en el Tottenham Hotspur Stadium.

“Sin servicio de metro, es imposible que la gente llegue al concierto y regrese a casa de forma segura”, publicó Live Nation UK en X.

Los trenes de otras redes funcionaron el lunes, pero a menudo con interrupciones debido a que el temor al hacinamiento significaba que los servicios no siempre paraban en estaciones compartidas con las líneas del metro.

Con un total de 11
Con un total de 11 líneas, el Metro de Londres, fundado en 1863, maneja diariamente alrededor de 5 millones de viajes. . Foto: SICT

Amita, trabajadora del sector público en el área de regulación, dijo que había tomado su tren habitual hasta la estación central de London Bridge, pero que tenía que caminar 45 minutos más para llegar a su oficina.

“Todos tenemos un trabajo que hacer. Tengo un trabajo en el sector público y recibo aumentos salariales muy mínimos”, dijo a la AFP.

Aida, una estudiante de diecisiete años, estaba tratando de asistir a su primer día de universidad.

“Voy a llegar tarde y estoy bajo disciplina, lo que significa que si pierdo una clase o llego tarde, me expulsarán del curso”, dijo.

Es la primera gran huelga del metro que tiene lugar bajo el gobierno laborista de Keir Starmer, quien se convirtió en primer ministro en julio del año pasado.

(con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

trenmetroLondreshuelgapasajerosaumento salarial

Últimas Noticias

Israel prohibió la entrada al país a la vicepresidenta española Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo que la medida responde a las restricciones impuestas por el gobierno de Sánchez y a las críticas a la guerra contra el grupo terrorista Hamas en Gaza

Israel prohibió la entrada al

Netanyahu visitó el lugar del ataque mortal en Jerusalén y aseguró que hay una “gran guerra contra el terrorismo”

El primer ministro israelí estuvo en la intersección donde dos terroristas palestinos mataron al menos a seis personas e hirieron a más de diez. Anunció medidas contra las aldeas de los atacantes y reafirmó la continuidad de las operaciones en Gaza y Cisjordania

Netanyahu visitó el lugar del

Las exportaciones chinas cayeron a su nivel más bajo en seis meses por las menores ventas a Estados Unidos

Los aranceles a los productos chinos enviados al país norteamericano provocaron el descenso, mientras el régimen de Beijing busca algo de aire en Asia y África

Las exportaciones chinas cayeron a

Los 10 destinos vacacionales que más estimulan la felicidad

Forbes citó un informe que identifica los lugares donde la luz solar, los espacios verdes, la alimentación saludable, el descanso y la actividad física potencian el bienestar de los viajeros

Los 10 destinos vacacionales que

Crímenes, canibalismo y odio de clases: la historia atroz de la familia Chijon, que revive Netflix en una serie documental

Una banda surcoreana sembró el terror en los noventa con secuestros y torturas. El testimonio de una mujer cambió el rumbo de la investigación. El trauma que persiste con el paso de las décadas

Crímenes, canibalismo y odio de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estatus de los vuelos en

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre

La Tinka del 7 de septiembre: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 43 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

Sol Carreño y Mónica Delta le dan emotivo adiós a Jaime Chincha tras su muerte por infarto: “Lo vamos a extrañar”

INFOBAE AMÉRICA
Nacho Cano se querella contra

Nacho Cano se querella contra la jueza que le investigó por 'Malinche' por su "notoria" parcialidad

BBVA asumirá los gastos por el canje de la OPA al Sabadell para los accionistas que lo hagan en sus oficinas

La Junta de Andalucía activa el protocolo de prevención para aves silvestres ante el riesgo de gripe aviar en Doñana

Kuikma Pro, la zapatilla de pádel de Decathlon ahora más resistente

Salud Mental España aboga por la prevención del suicidio atendiendo a los determinantes sociales

ENTRETENIMIENTO

Duki conquista Netflix con un

Duki conquista Netflix con un documental que revela su lado más íntimo y su ascenso global

La ganadora del Oscar a mejor película ya se puede ver en streaming

Gwyneth Paltrow reveló lo que realmente siente por su hijastra Izzy

MTV VMA’S 2025: la lista completa de los ganadores

Filtraron la ubicación donde podría celebrarse la boda de Taylor Swift y Travis Kelce