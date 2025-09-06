Mundo

El régimen de Irán expresó su disposición a retomar las negociaciones nucleares con EEUU bajo nuevas condiciones

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, aclaró que los diálogos “no pueden tener la misma forma que antes de la guerra” de los 12 días con Israel

Guardar
Abbas Araqchi, ministro de Exteriores
Abbas Araqchi, ministro de Exteriores del régimen iraní (Reuters/Mohamed Azakir)

El régimen de Irán anunció su disposición a retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos, condicionando el proceso a nuevas bases ajustadas al actual contexto regional, marcado por el último conflicto armado.

Así lo comunicó el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, durante un acto en Teherán. Aseguró que la República Islámica está dispuesta a volver a dialogar, pero advirtió que el proceso no podrá seguir los mismos lineamientos que antes de la guerra de 12 días con Israel y la posterior intervención estadounidense.

Además, explicó que los acontecimientos modificaron el entorno y redefinieron las prioridades de Teherán en materia de seguridad y política internacional.

“Las negociaciones no pueden tener la misma forma que antes de la guerra. No es posible que, tras terminar la guerra con todas sus consecuencias, volvamos a sentarnos en la mesa de diálogo en las mismas condiciones previas”, afirmó Araqchí, según informó la agencia oficial IRNA.

El régimen de Irán no
El régimen de Irán no renuncia a su programa nuclear

La declaración oficial de Irán destaca que el diálogo nuclear permanece en la agenda, aunque con nuevas condiciones y características. Araqchí subrayó que el respeto a la soberanía iraní y el levantamiento de las sanciones internacionales sobre la República Islámica son requisitos esenciales para cualquier acercamiento.

En respuesta a la presión de Washington, el ministro del régimen afirmó que su nación no cederá ante “amenazas” ni "extorsiones", rechazando la exigencia de suspender el programa de enriquecimiento de uranio, calificada como inadmisible por las autoridades iraníes.

Las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington registraron cinco rondas desde enero; la sexta reunión, prevista antes de la escalada bélica, fue cancelada tras el inicio del conflicto con Israel.

En ese contexto, Estados Unidos intervino activamente el 21 de junio al atacar tres instalaciones nucleares iraníes, acción que coincidió con la proximidad de un alto el fuego.

Araqchí confirmó que los contactos con la administración estadounidense persisten mediante intermediarios y precisó que la reapertura formal del diálogo dependerá de que acepten negociar sobre la base del respeto mutuo y los intereses compartidos, considerando el nuevo escenario regional y geopolítico derivado de la escalada militar.

El ministro también mencionó el estado de las conversaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), resaltando la posibilidad de avanzar hacia un nuevo marco de cooperación, pese a las tensiones por los recientes ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos atacó tres instalaciones
Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares iraníes el 22 de junio (Reuters)

Araqchí explicó que ambas partes se encuentran próximas a establecer un acuerdo para reorganizar las relaciones bilaterales, suspendidas parcialmente tras la aprobación en el Parlamento iraní de una ley que modificó la transparencia nuclear en respuesta a los bombardeos de junio.

Irán confirmó la realización de nuevas reuniones con el OIEA en Viena, con el propósito de pactar una modalidad renovada de cooperación.

De forma paralela, la presión internacional sobre el régimen persa se incrementó el 28 de agosto, cuando Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo conocido como E3, activaron el mecanismo de restauración automática de sanciones internacionales de Naciones Unidas por el programa nuclear iraní.

Reino Unido, Francia y Alemania
Reino Unido, Francia y Alemania activaron el mecanismo automático de sanciones contra Irán (Europa Press)

La reciente reunión en Doha entre Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, y Araqchí, hace unos días, sumó nuevos elementos al entorno negociador. Las partes abordaron la posibilidad de hallar una salida diplomática al programa nuclear iraní antes del eventual restablecimiento de sanciones.

Esta consulta respondió a la decisión europea de fijar un plazo para el restablecimiento de sanciones, tras acusar a Irán de incumplir los compromisos nucleares asumidos en el acuerdo de 2015. Naciones Unidas ve estos próximos 30 días como una oportunidad para alcanzar una solución diplomática antes de adoptar medidas punitivas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosNegociación nuclearAbás AraqchíAbbas Araqchiprograma nuclear iraní

Últimas Noticias

Cavó por varias décadas y creó una red de cuevas en su casa: así es el jardín subterráneo que desafía la lógica

Francis Proctor, inspirado en un destino turístico, diseñó junto a su esposa un patio bajo tierra que se convirtió en una referencia cultural

Cavó por varias décadas y

Las autoridades portuguesas revelaron la causa del accidente del funicular que dejó 16 muertos en Lisboa

El vehículo siniestrado, uno de los íconos históricos de la ciudad inaugurado en 1885, había pasado todas las revisiones programadas. Su línea permanece cerrada

Las autoridades portuguesas revelaron la

El jefe del Comando Central de EEUU visitó Israel en medio de la ofensiva contra los terroristas de Hamas en Ciudad de Gaza

Brad Cooper mantuvo un encuentro en Tel Aviv con Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del país hebreo, en el que debatieron sobre cooperación militar e intercambio de inteligencia

El jefe del Comando Central

Al grito de “Khamenei asesino”, miles de iraníes exiliados en Bruselas se movilizaron para exigir un cambio de régimen en su país

La manifestación, encabezada por Maryam Radjavi del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, reclamó sanciones más duras contra la República Islámica y la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas de la UE

Al grito de “Khamenei asesino”,

Miles de personas protestaron en Jerusalén y Tel Aviv para exigir un acuerdo que libere a los rehenes en Gaza

Las multitudinarias manifestaciones estuvieron encabezadas por ex secuestrados y familiares de los cautivos. Entre las principales consignas, reclamaron la firma inmediata de un acuerdo con el grupo terrorista Hamas para poner fin a la guerra

Miles de personas protestaron en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esta es la postura que

Esta es la postura que los expertos recomiendan para dormir mejor y evitar dolores de columna l Video

Carlos Fernando Galán confirmó que no viajará a Washington, en medio de la polémica por amenazas de Gustavo Petro: esto dijo

Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, desde la lejanía apoyo a su hijo en plena competencia: “Mamá siempre te acompaña”

¿Por qué no deberías perdonar a todos los que te han hecho daño?

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda abrió negociación en el Congreso y advirtió posible ajuste al presupuesto

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Senegal anuncia

El presidente de Senegal anuncia el cambio de cuatro ministros de su gabinete

El detenido por el atropello múltiple de mayo en Liverpool se declara inocente

Las primeras investigaciones certifican la rotura del cable del funicular en el accidente de Lisboa

El Gobierno de RDC declara una epidemia de ébola tras la muerte de 16 personas en el suroeste del país

El Departamento de Justicia investiga a la gobernadora de la Reserva Federal por supuesto fraude hipotecario

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer captada

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

El líder de R.E.M. puso fin a una polémica histórica sobre una de sus letras más icónicas