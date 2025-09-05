Mundo

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

El presidente de Estados Unidos reaccionó a la reunión y la sintonía que exhibieron los líderes políticos en Beijing: “¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!”. Modi y Xi Jinping financian con operaciones comerciales los ataques de Putin a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que India y Rusia están ya “perdidas” en manos de China dos días después de que los principales líderes políticos de esos tres países coincidiesen en Pekín.

Parece que hemos perdido a India y a Rusia ante una China más profunda y oscura. ¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!”, escribió en un breve mensaje difundido en la red Truth Social, en una alusión al reciente viaje del presidente ruso, Vladimir Putin, y del primer ministro indio, Narendra Modi.

Trump ya se había pronunciado en los últimos días sobre la presencia de líderes de distintos países en el desfile militar organizado en Pekín por el octogésimo aniversario de la victoria sobre Japón en la II Guerra Mundial. Acusó al líder chino, Xi Jinping, de “conspirar” contra Estados Unidos de la mano de Putin y del dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

Esta semana, Trump afirmó que India ha ofrecido reducir sus aranceles sobre productos estadounidenses a cero, aunque calificó como “demasiado tarde” esta propuesta en medio de crecientes tensiones comerciales entre ambos países.

El mensaje de Donald Trump
El mensaje de Donald Trump en su red Truth Social

En una publicación en su mencionada plataforma Truth Social, Trump describió la relación comercial entre Estados Unidos e India como “totalmente unilateral” y como un “desastre” que ha persistido durante décadas.

Ellos nos venden cantidades masivas de productos, somos su ‘cliente’ más grande, pero nosotros les vendemos muy poco”, escribió Trump. “Han ofrecido ahora reducir sus aranceles a nada, pero se está haciendo tarde. Deberían haberlo hecho hace años”.

La declaración del presidente estadounidense se produjo días después de que entraran en vigor los aranceles del 50% sobre las importaciones indias en represalia por las continuas compras de India de petróleo ruso con descuento.

Trump justificó las medidas arancelarias argumentando que India ha cobrado a Estados Unidos “aranceles tan altos, los más altos de cualquier país, que nuestras empresas no pueden vender a India”.

Putin, Xi y Modi conversan antes de la reunión de la OCS

La embajada de India en Washington no respondió inmediatamente a los comentarios de Trump, quien también criticó que India compre “la mayoría de su petróleo y productos militares de Rusia, muy poco de Estados Unidos”.

Las tensiones comerciales se enmarcan en el contexto de la guerra en Ucrania, ya que Washington ha advertido repetidamente a Nueva Delhi contra la compra de crudo ruso, argumentando que estas transacciones mantienen a flote los ingresos de Moscú para financiar el conflicto.

India ha defendido sus importaciones como esenciales para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de sus 1.400 millones de habitantes. El país históricamente compraba la mayor parte de su crudo en Oriente Medio, pero ahora Rusia representa aproximadamente el 37% del total de las importaciones petroleras indias, según analistas y funcionarios indios.

El comercio entre India y Rusia se ha incrementado considerablemente en los últimos años, alcanzando un récord de 68.700 millones de dólares en el año fiscal 2024-25. Las importaciones desde Rusia llegaron a unos 64.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones desde India totalizaron aproximadamente 5.000 millones de dólares.

