Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Un grupo de personas identifica a una de las víctimas de un atentado suicida, en una morgue de un hospital en Quetta, Pakistán, el 2 de septiembre de 2025. (AP Foto/Arshad Butt)

Un atacante suicida se inmoló el martes por la noche afuera de un estadio cuando partidarios de un partido nacionalista salían de un mitin en el suroeste de Pakistán azotado por la insurgencia, matando al menos a 13 personas e hiriendo a otras 30, dijeron el miércoles funcionarios de la policía y el hospital.

El jefe de la policía local, Majeed Qaisrani, informó que la explosión ocurrió cerca de un cementerio próximo al estadio, en las afueras de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán. Se recuperaron los restos del atacante, añadió.

Waseem Baig, portavoz de un hospital gubernamental, dijo que había recibido 13 cadáveres y docenas de heridos, algunos en estado crítico.

Nadie se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del ataque.

Un hombre que resultó herido tras la explosión de una bomba en una manifestación pública recibe asistencia médica en un hospital de Quetta, Pakistán, el 2 de septiembre de 2025. REUTERS/Naseer Ahmed

La manifestación se celebró para conmemorar el aniversario de la muerte de Sardar Ataullah Mengal, un veterano líder nacionalista y ex primer ministro provincial.

El líder del Partido Nacional de Baluchistán, Akhtar Mengal, resultó ileso en el ataque, pero algunos de sus partidarios se encontraban entre los muertos y heridos, según informó el alto oficial de policía Usama Ameen. Mengal es un crítico vehemente del gobierno y suele organizar manifestaciones para exigir la liberación de los nacionalistas baluchis desaparecidos.

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, condenó el atentado como un “acto cobarde de los enemigos de la humanidad”, ordenando la mejor atención médica posible para los heridos y una investigación de alto nivel para llevar a los perpetradores ante la justicia.

En Islamabad, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también denunció el ataque, culpando a los terroristas respaldados por la India y a sus facilitadores de intentar desestabilizar el país atacando a civiles. No ofreció ninguna prueba que respaldara la acusación.

Nadie se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del ataque.

En los últimos meses, el gobierno de Pakistán y Bugti han acusado frecuentemente a India de respaldar tanto a los talibanes paquistaníes como a los separatistas baluchis, una acusación que Nueva Delhi niega.

Baluchistán ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia de bajo nivel, con grupos como el Ejército de Liberación de Baluchistán que exigen la independencia del gobierno central. Los separatistas han atacado principalmente a las fuerzas de seguridad y a los trabajadores de la provincia pakistaní de Punjab.

Aunque las autoridades dicen que la insurgencia ha sido controlada, la violencia en la región continúa.

En julio, hombres armados secuestraron y asesinaron a nueve personas tras detener dos autobuses de pasajeros en una carretera de Baluchistán, cuando viajaban de Quetta a la provincia de Punjab. La mayoría de estos ataques anteriores han sido reivindicados por el grupo proscrito BLA.

Personas, incluidos soldados paramilitares, caminan entre los daños después de que militantes atacaron la sede de la Policía Fronteriza (FC) en Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistán, el 2 de septiembre de 2025. REUTERS/Ehsan Khattak

Pakistán también ha sido testigo de un aumento de ataques militantes en el noroeste.

El miércoles, hombres armados abrieron fuego contra un vehículo en Kurram, distrito de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, matando a cinco personas, según informó el agente de la policía local Hameed Hussain. Los atacantes huyeron rápidamente a las montañas cercanas y los muertos eran musulmanes sunitas, añadió.

Kurram ha sido escenario de violencia sectaria en los últimos años.

Un día antes, militantes intentaron asaltar la sede de la Policía Federal paramilitar en el distrito de Bannu de la provincia, lo que desencadenó un tiroteo en el que murieron seis soldados y cinco atacantes, según la policía local y el ejército.

(con información de AP)