Israel neutralizó un nuevo ataque con misiles lanzado por los hutíes desde Yemen

La intercepción se produjo alrededor de las 9:40 hora local (Europa Press)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) interceptaron este miércoles un misil lanzado desde Yemen que activó las sirenas de alarma en Jerusalén, Tel Aviv y otras zonas del centro de Israel.

La intercepción se produjo alrededor de las 9:40 hora local (6:30 GMT), según un comunicado del Ejército israelí. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom no reportó impactos ni víctimas tras el ataque.

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron posteriormente el lanzamiento de dos misiles contra “objetivos estratégicos” en la zona de Tel Aviv. El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, detalló en un comunicado que los misiles tuvieron como blanco “objetivos estratégicos del enemigo israelí en la región ocupada de Yafa (Tel Aviv)”.

Según Sarea, uno de los proyectiles era de tipo ‘Palestine 2’ con múltiples ojivas, mientras que el segundo era tipo ‘Zulfiqar’. El portavoz hutí afirmó que “la operación logró sus objetivos”, aunque las autoridades israelíes mantuvieron que el ataque fue interceptado sin causar daños.

Este incidente forma parte de una escalada de tensiones tras el bombardeo israelí del pasado domingo contra la capital yemení, Saná, controlada por los insurgentes desde 2015. En ese ataque murieron el primer ministro del gobierno hutí, Ahmed al Rahawi, y otros once miembros del Ejecutivo, más de la mitad de sus integrantes.

El jefe del gobierno liderado por los hutíes, Ahmad al-Rahawi, fue abatido por un ataque israelí (REUTERS/Khaled Abdullah)

Los hutíes juraron venganza contra Israel tras la muerte de su primer ministro y han intensificado sus acciones contra el Estado judío. El martes, el Ejército israelí informó haber interceptado un dron lanzado desde Yemen antes de que cruzara territorio israelí, mientras que los rebeldes reivindicaron varios ataques con drones contra el aeropuerto Ben Gurión, la central eléctrica de Al Jadira y el puerto de Asdod, aunque Israel no reportó daños a estas infraestructuras.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, han lanzado cientos de ataques con drones y misiles contra Israel y embarcaciones vinculadas a ese país en los mares Rojo y Arábigo en apoyo a los palestinos.

Los ataques hutíes se han mantenido pese al alto el fuego entre los insurgentes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año. La gran mayoría de los proyectiles lanzados desde Yemen son interceptados por los sistemas de defensa israelíes.