Estados Unidos sancionó a una empresa química china por tráfico de opioides

El Departamento de Estado señaló a Guangzhou Tengyue Chemical Co. y a dos de sus representantes por fabricar y enviar narcóticos sintéticos hacia EEUU

Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra la empresa química de China Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. (Guangzhou Tengyue) y dos de sus representantes, Huang Xiaojun y Huang Zhanpeng, por la fabricación y coordinación de envíos de opioides ilícitos y productos químicos hacia territorio estadounidense.

Según el Departamento de Estado, las sobredosis por opioides sintéticos, como el fentanilo, son actualmente la principal causa de muerte entre jóvenes estadounidenses de 18 a 45 años. “China desempeña un papel central en esta crisis, no solo por no frenar el origen de muchas de las drogas ilícitas distribuidas en Estados Unidos, sino también por sostener y expandir activamente este negocio que envenena a nuestros ciudadanos”, señaló el comunicado de prensa.

Thomas Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, recalcó que la medida refleja el compromiso de la administración estadounidense de actuar con firmeza: “La acción de hoy por parte del Departamento del Tesoro demuestra nuestro compromiso de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, desplegando las herramientas legales y diplomáticas necesarias para poner fin a la mortal plaga de narcóticos sintéticos y garantizar que empresas como Guangzhou Tengyue y sus representantes rindan cuentas".

En 2024 se registraron aproximadamente 80.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, mostrando un descenso del 27% respecto a las 110.000 muertes de 2023, según reportó The Associated Press (AP).

En 2024 se registraron aproximadamente 80.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. (EFE/Octavio Guzmán)

En paralelo a los esfuerzos gubernamentales, han surgido iniciativas comunitarias que han demostrado ser exitosas en la reducción de sobredosis. Estos programas no solo promueven la educación sobre el uso seguro de drogas sino que también ofrecen capacitación para el correcto uso de naloxona.

A nivel internacional, la crisis de sobredosis en Estados Unidos suele analizarse en contraste con la situación en Europa. Varios países europeos también han registrado descensos en las muertes relacionadas con opioides, aunque en la mayoría de los casos las reducciones han sido más moderadas que en EEUU.

Un ejemplo destacado es Portugal, donde la adopción de políticas de descriminalización y de prevención enfocadas en el tratamiento ha convertido al país en un modelo citado frecuentemente por organismos internacionales como una estrategia exitosa contra el abuso de sustancias, según reportó AP.

En el plano interno, Estados Unidos ha impulsado medidas legislativas que apuntan a la reducción de riesgos inmediatos. Diversos estados han aprobado leyes que amplían el acceso a la naloxona —un fármaco clave para revertir sobredosis— y que otorgan inmunidad frente a ciertas sanciones legales a las personas que buscan ayuda durante una emergencia. Con ello se pretende derribar barreras legales y sociales que en el pasado desalentaban a quienes se encontraban en situación de riesgo a solicitar tratamiento de manera inmediata.

