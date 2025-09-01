Alemania calificó de prematuros los planes de Von der Leyen para enviar tropas europeas a Ucrania

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asiste a una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 14 de noviembre de 2023. (REUTERS/Yves Herman)

El ministro de Defensa de Alemania calificó este lunes de prematuros los comentarios de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre un eventual envío de tropas europeas a Ucrania, y advirtió que la UE que carece de mandato para discutir ese escenario.

“Son cosas que no se discuten antes de sentarse a la mesa de negociaciones con muchas partes que tienen algo que decir en el asunto”, señaló el ministro Boris Pistorius durante una visita a una fábrica de municiones en Colonia.

“Yo mismo sabría que es mejor no comentar ni confirmar de ninguna manera tales consideraciones, aparte del hecho de que la Unión Europea no tiene mandato ni competencia alguna cuando se trata de posicionar soldados”, agregó.

En una entrevista publicada el domingo por el Financial Times, Von der Leyen aseguró que Europa trabaja en “planes bastante precisos” para un despliegue multinacional en Ucrania como parte de las garantías de seguridad posteriores a la guerra, respaldado por las capacidades militares de Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

El despliegue, explicó, consistirá en un grupo de “tropas internacionales con el respaldo de los estadounidenses”. “El presidente (Donald) Trump nos ha asegurado que habrá presencia estadounidense como parte del sostén”, declaró Von der Leyen. “Eso está muy claro y se ha dicho muchas veces”, subrayó.

Cuando haya un acuerdo de paz, Kiev necesitará “un número bastante importante de soldados con buenos sueldos y, por supuesto, equipamiento moderno”. “Seguro que la UE responderá”, señaló. Bruselas también mantendrá la financiación para la formación y entrenamiento de los militares ucranianos tras un hipotético acuerdo de paz, según Von der Leyen.

Para Von der Leyen, “las garantías de seguridad son fundamentales, absolutamente cruciales” dentro de una “hoja de ruta clara” que definiría el formato del despliegue de tropas e incluye el “acuerdo” alcanzado en la Casa Blanca. “Este trabajo está avanzando muy bien”, aseguró.

La presidenta de la Comisión Europea subrayó que la participación en esta fuerza multinacional será una decisión política de cada país en el marco de su soberanía, aunque advirtió que existe una gran urgencia y que los planes ya están “tomando forma”.

Para Von der Leyen, “las garantías de seguridad son fundamentales, absolutamente cruciales”. (REUTERS/Florence Lo)

Sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, Von der Leyen afirmó que “no ha cambiado” y que “es un depredador”. Agregó además que Trump “quiere la paz y Putin no viene a la mesa de negociación (...). Ha tenido una experiencia negativa con Putin. Cada vez más y más Putin no hace lo que dice”.

En contraste, recalcó que “en los últimos meses hemos mantenido varios encuentros en los que se ha puesto de manifiesto que se puede confiar en los europeos”. Y concluyó: “Está claro que cuando decimos algo, lo hacemos”.

Fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan a que el plan prevé el despliegue de decenas de miles de militares europeos, con el respaldo de Estados Unidos a través de sistemas de mando y control, así como de inteligencia y vigilancia. La propuesta fue discutida durante la reunión celebrada el mes pasado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios dirigentes europeos.

De acuerdo con el Financial Times, que cita a fuentes diplomáticas, los líderes europeos que participaron en ese encuentro en Washington volverán a reunirse este jueves en París para dar continuidad a las conversaciones.

(Con información de Europa Press/Reuters)