Von der Leyen se reunirá con el primer ministro de Polonia para tratar las garantías de seguridad para Ucrania y cuestiones de defensa

Tras las conversaciones, Donald Tusk y la presidenta de la Comisión Europea visitarán la frontera polaco-bielorrusa, donde inspeccionarán los almacenes de componentes del Escudo “Este” en Krynki y evaluarán la barrera fronteriza modernizada

European Commission President Ursula von der Leyen and Polish Prime Minister Donald Tusk shake hands as they attend a press conference, at the European Solidarity Center in Gdansk, Poland February 7, 2025. REUTERS/Lukasz Glowala

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reunirán este domingo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, informó la radio polaca, citada por el medio ucraniano Ukrinform.

El encuentro se centrará en cuestiones de defensa y seguridad, con especial atención a la protección de la frontera oriental de la Unión Europea y al programa SAFE. Además, los líderes abordarán el proceso de paz y las garantías de seguridad para Kiev, así como los programas de la UE destinados a fortalecer las capacidades de defensa europeas, según comunicó la Oficina del Primer Ministro de Polonia.

Tras las conversaciones, Tusk y Von der Leyen visitarán la frontera polaco-bielorrusa, donde inspeccionarán los almacenes de componentes del Escudo “Este” en Krynki y evaluarán la barrera fronteriza modernizada.

La visita de Von der Leyen forma parte de una gira de varios días por los países del flanco oriental de la Unión Europea, destinada a reforzar la solidaridad y la defensa en la región. Además de Polonia, su programa incluye visitas a Letonia, Finlandia, Estonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía.

La UE endureció su postura tras el ataque ruso cerca de su delegación en Kiev

Fotografía de archivo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE/EPA/JESSICA LEE

La Unión Europea (UE) elevó el jueves su postura frente a Rusia tras un ataque con misiles ejecutado por el ejército ruso en Kiev, que impactó a escasos metros de la Delegación de la UE en la capital ucraniana.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el ataque como “el más mortífero” en Kiev desde julio y destacó que la agresión también estuvo dirigida contra la delegación europea.

El ataque se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, declaró Von der Leyen ante la prensa, subrayando su indignación por los hechos.

La UE anunció que su respuesta incluirá la imposición de un nuevo paquete de sanciones, el decimonoveno desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Von der Leyen aseguró que “se está ejerciendo la máxima presión sobre Rusia” y que la Comisión Europea presentará próximamente medidas restrictivas orientadas a afectar la economía y las capacidades militares rusas.

También informó que el equipo de la CE trabaja para destinar los activos rusos congelados a la defensa y reconstrucción de Ucrania.

El edificio de la Delegación de la Unión Europea en Kiev fue dañado por la nueva oleada de ataques rusos

El ataque generó reacciones inmediatas dentro de las instituciones europeas. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, expresó en redes sociales que “ninguna misión diplomática debería nunca ser un objetivo” y citó al enviado ruso en Bruselas para exigir explicaciones sobre el incidente.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, declaró estar “horrorizado” y afirmó que la oficina europea fue “deliberadamente dañada”, señalando que la UE no se intimidará y que la agresión rusa refuerza la resolución del bloque por apoyar a Ucrania y su población.

