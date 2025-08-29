Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Bomberos trabajan en el incendio de un edificio tras un ataque ruso en Kiev, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, afirmó este viernes que las fuerzas rusas han duplicado la velocidad de su ofensiva en Ucrania y enfatizó que han infligido “daños considerables” a la infraestructura militar e industrial ucraniana. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reconoció que la concentración de tropas rusas ha provocado que Pokrovsk, en la región de Donetsk, se convierta en “la más seria del frente”, con 100.000 efectivos rusos desplegados.

Beloúsov explicó en una reunión con la cúpula militar que el avance ruso aumentó de 300-400 kilómetros cuadrados mensuales a 600-700 en los últimos meses, “liberando” territorio en el este y sur de Ucrania. Según el ministro, este progreso habría sido posible, en parte, por el aumento en el suministro de drones tácticos y vehículos ligeros a las tropas, además de la intensificación de los ataques contra “centros logísticos y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance”.

El ministro ruso informó que, desde comienzos de año, el Ejército ruso ejecutó 35 golpes masivos sobre 146 infraestructuras clave, cifra que —según sus declaraciones— equivale al 62 % del complejo militar-industrial de Ucrania. Entre las prioridades que señaló para mantener el impulso de las operaciones, mencionó la formación acelerada de operadores de drones y el incremento de la movilidad de los grupos tácticos. “Este año se han entregado 22.725 motocicletas, quads y todoterrenos ligeros a las fuerzas. Antes de fin de año, la cifra total prevista es de 34.911 unidades”, advirtió Beloúsov, quien también reafirmó la necesidad de robustecer las capacidades de guerra radioelectrónica del Ejército ruso.

Mientras tanto, Zelensky advirtió en una comparecencia ante la prensa recogida por la agencia Ukrinform que las fuerzas rusas habían reunido 100.000 soldados alrededor de Pokrovsk y advirtió que están preparando acciones ofensivas. “La acumulación y concentración de fuerzas del enemigo era de 100.000 esta mañana. Están preparando en cualquier caso acciones ofensivas. Es importante que sepamos esto y tengamos la situación bajo control”, manifestó.

A pesar de describir la situación en Pokrovsk como la más crítica en el frente, el presidente ucraniano informó que en la región de Sumi, las fuerzas locales están logrando expulsar a los invasores, mientras que en Zaporiyia la estabilidad se mantiene aunque con movimientos de tropas rusas. Respecto a la región de Dnipropetrovsk, explicó que la situación permanece bajo control, pese a recientes incursiones rusas provenientes de Donetsk.

Un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania dispara un obús autopropulsado 2S22 Bohdana contra tropas rusas cerca de la línea del frente, en medio del ataque ruso a Ucrania, en la región de Zaporizhia, Ucrania, el 20 de agosto de 2025. REUTERS/Maksym Kishka

De acuerdo con el Estado Mayor ucraniano, solo en la jornada del viernes se registraron 23 asaltos rusos sobre Pokrovsk, dentro de un total de 56 enfrentamientos a lo largo de toda la línea de combate.

Las cifras sobre bajas y daños no han podido ser verificadas de manera independiente por terceros, según Reuters.

El desarrollo del conflicto se mantiene condicionado por movimientos y acumulaciones de tropas en diferentes regiones ucranianas, en medio de una guerra de posiciones y ataques a infraestructuras críticas en ambos bandos.

(Con información de EFE y Reuters)