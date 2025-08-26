Mundo

Israel acusa a Lula de antisemitismo tras la salida de Brasil de la IHRA

El ministro de Defensa Israel Katz criticó duramente al presidente brasileño luego de que abandonara la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, profundizando la crisis diplomática entre ambos países

ARCHIVO: El ministro de Defensa
ARCHIVO: El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visita a las tropas desplegadas en los campamentos de refugiados en el norte de Cisjordania (Europa Press)

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, criticó duramente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el país sudamericano decidiera abandonar la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Katz recordó que durante su gestión como jefe de la diplomacia israelí, declaró a Lula persona non grata en Israel hasta que presentara una disculpa por presuntos comentarios irrespetuosos hacia la memoria del Holocausto.

El funcionario israelí fue enfático: “Ahora ha revelado su verdadera cara como un declarado antisemita y aliado del Hamas al retirar a Brasil de la IHRA, organismo internacional creado para combatir el antisemitismo y el odio contra Israel, alineando al país con regímenes como Irán, que niega abiertamente el Holocausto y amenaza con destruir al Estado de Israel”.

Katz aseguró que Israel sabrá defenderse “contra el eje del mal del islamismo radical, incluso sin el apoyo de Lula y sus aliados”. El ministro lamentó la situación, al afirmar: “Es una vergüenza para el maravilloso pueblo brasileño y para los muchos amigos de Israel en Brasil que este sea su presidente”. El ministro concluyó expresando confianza en que llegarán días mejores para la relación entre ambos países.

Tensión Diplomática

Israel ha reducido el nivel de sus relaciones diplomáticas con Brasil tras la negativa del gobierno sudamericano a aprobar la designación de Gali Dagan como nuevo embajador, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado citado por The Times of Israel.

Después de que Brasil, inusualmente, se abstuviera de responder a la solicitud de aprobación del embajador Dagan, Israel retiró la solicitud y las relaciones entre los países ahora se llevan a cabo a un nivel diplomático más bajo”, se lee en un comunicado del ministerio.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto junto al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 25 de agosto de 2025 (Reuters)

El deterioro en los vínculos se profundizó después de que el presidente Lula da Silva acusara a Israel de “genocidio” en Gaza y comparara la situación con el Holocausto, lo que llevó a que el gobierno israelí lo declarara “persona non grata” en febrero del año pasado. El ministerio de Relaciones Exteriores israelí señaló que la postura “crítica y hostil” de Brasil hacia Israel se intensificó tras el ataque terrorista liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023.

El comunicado oficial precisó que, ante la falta de respuesta de Brasil a la solicitud de agrément para Dagan, Israel retiró la candidatura y las relaciones bilaterales se mantienen ahora “a un nivel diplomático inferior”. Por su parte, Brasil retiró a su embajador en Israel el año pasado y aún no ha designado un reemplazo.

A pesar de la tensión, el ministerio subrayó que continúa manteniendo “lazos profundos con los numerosos círculos de amigos de Israel en Brasil”.

De esta forma, se profundiza una disputa que surgió después de que Lula anunciara en mayo de 2023 que retiraba a su embajador de Tel Aviv. El enviado diplomático llevaba unos tres meses sin estar en Israel, tras haber regresado a Brasil para consultas en medio de tensiones en las relaciones.

Anteriormente, en febrero del año pasado, Lula acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza, llegando incluso a comparar sus acciones con el Holocausto nazi. “Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, declaró Lula a la prensa durante una visita a Adís Abeba, Etiopía.

“No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños”, añadió el veterano izquierdista. “Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. De hecho, ocurrió: cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

IsraelBrasilIsrael KatzHamasHolocaustoAntisemitismoGali DaganLula da Silva

