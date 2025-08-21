Así se combate un incendio desde un helicóptero cisterna

Helicópteros apagan un incendio forestal en el suroeste de Turquía

Helicópteros arrojaron agua sobre un incendio forestal en la provincia de Mugla, en el suroeste de Turquía, el jueves en un esfuerzo por contener el incendio.

Siete helicópteros, seis aviones y 38 camiones de bomberos estaban combatiendo el incendio que comenzó por la tarde cerca de una aldea en el distrito Seydikemer de Mugla, dijo la dirección regional de bosques.

Incendios en Galípoli

Siete aldeas en la península de Galípoli, que flanquea el estrecho de los Dardanelos, fueron evacuadas mientras los bomberos luchaban contra un voraz incendio forestal impulsado por fuertes vientos, dijeron las autoridades.

El incendio comenzó el sábado en la provincia noroccidental de Canakkale y se propagó rápidamente por las colinas cercanas a la ciudad de Gelibolu, a orillas del transitado estrecho marítimo.

Una vista desde un dron muestra las secuelas de un incendio forestal cerca de Erenkoy, Canakkale, Turquía. REUTERS/Efekan Akyuz

Durante la noche, unos 250 residentes fueron evacuados de cinco aldeas, y dos más fueron evacuadas el domingo, escribió el gobernador de Canakkale, Omer Toraman, en X, sin dar un número total de personas afectadas.

“Hasta el momento, el fuego no se ha propagado a las zonas evacuadas”, escribió, añadiendo que los cementerios de guerra de la península “no se han visto afectados” por el incendio.

La provincia, popular entre los turistas que visitan las antiguas ruinas de Troya y el campo de batalla de Galípoli, donde miles de soldados murieron en la Primera Guerra Mundial, había sufrido una “sequía extremadamente severa” en el último año, dijo.

El ministro de Agricultura, Ibrahim Yumakli, dijo en X que 12 aviones y 18 helicópteros estaban combatiendo las llamas junto a 343 vehículos en tierra en una operación en la que participaron 1.300 personas.

Un incendio forestal arrasa una zona boscosa cerca de la aldea de Cavuslar, en Turquía, el miércoles 23 de julio de 2025. (Ridvan Bostanci/IHA vía AP)

Si bien el clima ha sido bastante normal para la época del año, gran parte del noroeste de Turquía ha sufrido fuertes vientos en los últimos días, aunque amainaron el domingo, lo que significa que los esfuerzos para combatir el incendio estaban “avanzando de manera más positiva”, agregó.

El acceso a los sitios históricos cercanos a la ciudad de Eceabat fue cerrado “debido al incendio forestal en curso “, dijo el día X la institución que administra los monumentos de guerra.

El lunes, más de 2.000 personas huyeron de otro incendio en el lado sur del estrecho, y la semana pasada un incendio forestal obligó a suspender el transporte marítimo a través del estrecho de los Dardanelos, que une el Mediterráneo con el mar de Mármara y el mar Negro.

Según el sitio web del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), este año se han producido 192 incendios forestales en Turquía, que han devastado más de 110.373 hectáreas (273.000 acres) de tierra.

Un incendio arrasa un área boscosa de Cesme, cerca de Izmir, Turquía, el jueves 3 de julio de 2025. (Cengiz Malgir/Dia Foto vía AP)

Los expertos dicen que el cambio climático provocado por el hombre está causando incendios forestales y otros desastres naturales más frecuentes e intensos, y han advertido a Turquía que tome medidas para abordar el problema.

(con información de Reuters y AFP)