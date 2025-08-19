Mundo

Macron sugirió la ciudad de Ginebra como sede del posible encuentro entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

El mandatario francés destacó que las últimas negociaciones bilaterales se llevaron a cabo en Estambul, en tres rondas de negociaciones de menor nivel entre mayo y julio, y que el objetivo de la nueva cumbre sería avanzar hacia un acuerdo de paz más amplio

El presidente francés, Emmanuel Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron (REUTERS/Yves Herman)

El presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió que la ciudad de Ginebra, en Suiza, podría albergar la cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, luego de que ambos mantuvieran reuniones separadas con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

La propuesta se dio a conocer tras un encuentro de alto nivel celebrado el lunes en Washington, en el que Macron y otros líderes europeos acompañaron a Zelensky en conversaciones clave sobre la seguridad y el apoyo internacional a Ucrania.

Será en un país neutral, tal vez Suiza —estoy presionando por Ginebra— o en otro país”, declaró Macron en una entrevista transmitida por la cadena francesa LCI. El mandatario destacó que las últimas negociaciones bilaterales se llevaron a cabo en Estambul, en tres rondas de negociaciones de menor nivel entre mayo y julio, y que el objetivo de la nueva cumbre sería avanzar hacia un acuerdo de paz más amplio.

Macron explicó que Francia y Reino Unido sostendrían un encuentro el martes con otros aliados de Ucrania para “mantenerlos informados sobre lo decidido” en Washington, en especial respecto a las garantías de seguridad para Kiev, uno de los temas centrales de las conversaciones con Trump.

“Justo después, comenzaremos un trabajo concreto con los estadounidenses. Desde mañana (martes), nuestros asesores diplomáticos, ministros y jefes de personal iniciarán labores para determinar quién está dispuesto a hacer qué”, señaló.

El presidente francés también abordó la cuestión de los territorios ocupados por Rusia, dejando claro que las decisiones sobre posibles concesiones corresponden a Ucrania. “Ucrania hará las concesiones que considere justas y correctas”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió sobre la importancia de no generar precedentes peligrosos: “Si los países pueden decir ‘podemos tomar territorio por la fuerza’, eso abre una caja de Pandora”.

Macron reiteró que la comunidad internacional debe estar preparada para endurecer las sanciones contra Rusia si Putin no avanza hacia un acuerdo de paz.

El presidente Trump cree que podemos lograr un acuerdo y que Putin también desea un acuerdo de paz. Pero si al final este proceso se encuentra con rechazo, estamos listos para decir que necesitamos aumentar las sanciones”, dijo. El mandatario francés mencionó los recientes efectos de sanciones secundarias impuestas por la administración Trump a India, que se ha convertido en un importante comprador de energía rusa tras las restricciones impuestas por los países occidentales.

La cumbre en Washington se produjo apenas tres días después de que Trump recibiera a Putin en Alaska para una reunión bilateral. Durante la cumbre, el presidente estadounidense volvió a presionar públicamente a Ucrania para que considerara concesiones territoriales, adoptando una postura que contrasta con la insistencia de Zelensky en defender la integridad de todo el territorio tomado por Rusia. Al respecto, Macron aclaró: “No, eso no se discutió en absoluto. Estamos muy lejos de eso”.

Macron también enfatizó que los líderes presentes coincidieron en que no puede haber restricciones sobre el tamaño del ejército ucraniano en un eventual acuerdo con Rusia. “Todos los líderes apoyan un ejército ucraniano robusto que pueda resistir cualquier intento de ataque”, afirmó.

Finalmente, Macron señaló que espera que Rusia y Ucrania retomen el contacto en los próximos días, con la posibilidad de una cumbre trilateral que incluya a Trump, Putin y Zelensky dentro de dos o tres semanas. Este encuentro buscaría consolidar un acuerdo de seguridad y sentar las bases para negociaciones más amplias, mientras Europa y Estados Unidos coordinan su respaldo militar y diplomático a Ucrania.

(Con información de AFP)

