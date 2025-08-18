Starmer aboga por una paz duradera en Ucrania ante la reunión clave en Washington: “Tenemos que hacerlo bien”

"Tenemos que hacer esto bien", dice Starmer del Reino Unido antes de la reunión con Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que una paz justa y duradera en Ucrania es “de interés para todos”, y agregó que “tenemos que hacer esto bien”.

Starmer se encuentra entre un grupo de líderes europeos que viajan a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, quien se reúne por primera vez esta noche con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Esta guerra en Ucrania lleva ya muchísimo tiempo. Más de tres años. Ha afectado enormemente a los ucranianos, que sufrieron muchísimo, pero también a Europa. Ha afectado a cada familia y comunidad del Reino Unido. Por eso, todos quieren que termine, sobre todo los ucranianos”, comentó el Primer Ministro británico en una declaración.

“Pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que asegurarnos de que haya paz, que sea una paz duradera, justa y equitativa. Por eso viajo a Washington con otros líderes europeos para hablar de esto cara a cara con el presidente Trump y el presidente Zelensky, porque es en interés de todos, y en interés del Reino Unido, que lo hagamos bien”, concluyó.

Trump, quien recibió al presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes (15 de agosto) para conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, instó a Kiev a llegar a un acuerdo con Moscú, afirmando que “Rusia es una potencia muy grande, y ellos no lo son”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en el número 10 de Downing Street, en Londres, Gran Bretaña, el 14 de agosto de 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett/Foto de archivo

Zelensky, que quiere garantías de seguridad de Estados Unidos, prácticamente ha rechazado el resumen de las propuestas de Putin de la reunión de Alaska, incluida la de que Ucrania renuncie al resto de su región oriental del Donbass.

Así será la agenda oficial de los encuentros en la Casa Blanca

La agenda oficial difundida por un portavoz de la Presidencia de Ucrania detalla que la jornada diplomática en Washington D.C. comenzó a las 10:00 (hora local) con una reunión en la embajada ucraniana encabezada por Volodimir Zelensky, a la que asisten la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Otros líderes europeos se sumarán antes del mediodía.

A partir de las 13:00, Zelensky tiene previsto llegar a la Casa Blanca para mantener una reunión bilateral con el presidente Donald Trump a las 13:15. Luego, Trump saludará a los jefes de Estado y de gobierno europeos a las 14:15 en el Comedor de Estado, seguido de una fotografía oficial a las 14:30, según la misma fuente ucraniana.

El cronograma concluye a las 15:00 con una reunión multilateral en la Sala Este de la Casa Blanca, en la que participarán Trump, Zelensky y líderes de Francia, Reino Unido y Finlandia, acompañados por sus respectivos asesores diplomáticos y de seguridad nacional.

El presidente norteamericano Donald Trump.

10:00: Reunión en la embajada de Ucrania en Washington D.C., encabezada por Volodimir Zelensky . Asisten la presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen , y el presidente de Finlandia , Alexander Stubb . Otros líderes europeos se incorporarán antes del mediodía.

12:00: Llegada de los líderes europeos al Pórtico Sur de la Casa Blanca . Almuerzo previsto en la Casa Blanca.

13:00: Llegada del presidente Zelensky a la Casa Blanca .

13:15: Reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y Volodimir Zelensky .

14:15: El presidente Trump saluda a los líderes europeos en el Comedor de Estado.

14:30: Fotografía oficial de grupo con Trump y los líderes europeos.

15:00: Reunión multilateral en la Sala Este de la Casa Blanca. Participan Trump, Zelensky, Emmanuel Macron (presidente de Francia, acompañado por el asesor Emmanuel Bonne), Keir Starmer (primer ministro del Reino Unido, con el asesor Jonathan Powell) y Alexander Stubb (presidente de Finlandia, con su jefe de gabinete Lauri Tierala).