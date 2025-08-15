Una primera edición de “El Hobbit” hallada en una casa inglesa se vende por casi USD 60.000

Solo 1.500 copias de la primera edición de 1937 existen, muchas en condiciones deterioradas (Warner Bros)

Una primera edición de “El Hobbit”, la emblemática novela de J.R.R. Tolkien, fue hallada por sorpresa en la biblioteca de una vivienda de Bristol, Inglaterra, y subastada por la casa británica Auctioneum por 43.000 libras esterlinas (59.400 dólares). Este hallazgo inesperado cuadruplicó las expectativas iniciales y marcó un nuevo récord para un ejemplar sin sobrecubierta, confirmando el auge global del coleccionismo de literatura fantástica.

Un hallazgo extraordinario en una biblioteca familiar

La especialista en libros antiguos Caitlin Riley detectó el ejemplar mientras catalogaba los objetos de un propietario recientemente fallecido. El volumen, con su característica tapa dura verde pálido adornada por montañas y un dragón, llamó de inmediato su atención. Riley relató a Euronews: “A primera vista era claramente un ‘Hobbit’ antiguo. Empecé a hojearlo sin esperar que fuera una auténtica primera edición”. Al descubrir los indicios únicos de la tirada original de 1937, la especialista reconoció la magnitud del descubrimiento: “Me dio un vuelco el corazón”, confesó.

El libro destaca por su excepcional estado de conservación, pese a carecer de sobrecubierta y mostrar una leve decoloración en el lomo. Según Auctioneum y el escritor John Garth, la mayoría de las copias originales sufrieron el desgaste propio de una novela infantil, pero este ejemplar llegó al siglo XXI prácticamente sin marcas de uso: “Parece haber tenido un único lector muy cuidadoso, o ninguno”, afirmó Garth a Smithsonian.

Historia y valor único del ejemplar subastado

El volumen perteneció a la colección familiar del botánico Hubert Priestley, estrechamente ligado a la Universidad de Oxford. Auctioneum presume que Priestley pudo coincidir con Tolkien en círculos académicos y literarios, y mantuvo correspondencia con C.S. Lewis. Aunque no se ha verificado una relación directa con Tolkien, este trasfondo histórico otorga un atractivo adicional al ejemplar y contribuyó al fervor de la puja.

El ejemplar, en estado excepcional y sin sobrecubierta, cuadruplicó las expectativas en la subasta de Auctioneum (Wikipedia)

Sólo 1.500 ejemplares de la primera edición de “El Hobbit” vieron la luz en 1937. Se estima que quedan unos pocos cientos, muchos en condiciones deterioradas. La edición subastada incluye las ilustraciones originales del propio Tolkien, detalles editoriales y mapas en blanco y negro, elementos que aumentan su rareza.

Récords en el mercado de libros raros

Auctioneum había previsto que el libro alcanzaría entre 10.000 y 12.000 libras esterlinas, pero la subasta en línea superó todas las previsiones. Un coleccionista privado británico se llevó el ejemplar por una suma que cuadruplicó el techo inicial y estableció un récord para una copia sin sobrecubierta. En declaraciones a The Guardian, la casa de subastas subrayó la importancia histórica y el estado “inusualmente prístino” del libro.

El fenómeno no es aislado. De acuerdo con BBC y The Guardian, una edición de “El Hobbit” con sobrecubierta original se vendió por 210.000 dólares en Sotheby’s durante 2021. El fervor por la literatura fantástica se confirma también con otros títulos: una primera edición de “Harry Potter y la piedra filosofal” alcanzó las 80.000 libras esterlinas (106.000 dólares) en 2022, mientras que el récord de una edición de “El Señor de los Anillos” se encuentra en 105.000 dólares.

Los especialistas sostienen que la escasez de primeras ediciones en condiciones óptimas y el crecimiento de inversores y aficionados internacionales han mantenido en alza el valor de estas piezas.

El atractivo de “El Hobbit” y el auge del coleccionismo literario

La subasta estableció un récord para una copia sin sobrecubierta y confirma el auge del coleccionismo de literatura fantástica (Europa Press)

“El Hobbit”, primer gran éxito de Tolkien, no solo revolucionó la literatura de fantasía sino que abrió el camino a “El Señor de los Anillos” y, más tarde, al éxito mundial de las adaptaciones cinematográficas. Desde 1937, ambas obras han vendido más de 250 millones de ejemplares en todo el mundo, seduciendo a lectores y generaciones sucesivas. “Estos libros representan un pedazo de historia literaria y un símbolo de la imaginación contemporánea”, destacó Riley.

El mercado del libro raro, tradicionalmente reservado a bibliófilos, ha crecido impulsado por la nostalgia, la búsqueda de refugio de valor y la fascinación por la cultura pop. Los procesos de autenticación incluyen la revisión de encuadernación, detalles editoriales, presencia o ausencia de sobrecubierta y firmas originales. Para Auctioneum, la subasta trasciende lo comercial: “Descubrir una joya escondida en una casa familiar es una experiencia única que nos conecta con el legado vivo de la literatura”, señalaron desde la casa británica.

Perspectivas y huella cultural

Expertos del tema como Pieter Collier destacan lo “asombroso” que resulta hallar un ejemplar en este estado luego de tantas décadas inadvertido en una estantería. El fenómeno reafirma la vitalidad de la literatura fantástica en la memoria cultural contemporánea y su atractivo como objeto de colección, inversión e inspiración.

El caso de “El Hobbit” en Bristol demuestra que, en el rincón más insospechado, todavía pueden aparecer tesoros literarios capaces de cambiar la historia de una familia y devolver a la actualidad las grandes epopeyas del siglo XX. Con cada hallazgo y récord batido, la literatura confirma su poder de emocionar, reunir y traspasar generaciones.