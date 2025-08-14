Mundo

La Comisión Europea aseguró que mantendrá las sanciones contra Rusia y anticipó un nuevo paquete para septiembre

A horas del encuentro en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, Bruselas adelantó que el 19º paquete de sanciones se aprobará el próximo mes para presionar por un alto el fuego en Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodimr Zelenski, en una rueda de prensa conjunta en Kiev. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

La Comisión Europea afirmó este jueves que mantendrá la presión sobre Rusia para lograr el fin de la agresión contra Ucrania, mediante sanciones económicas e individuales, y anticipó la adopción de nuevas medidas en septiembre.

El anuncio se produce en la víspera de la reunión en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Será el primer encuentro directo entre ambos para abordar el fin de la guerra en Ucrania. Ante la posibilidad de que Moscú reclame el levantamiento de las sanciones internacionales, el Ejecutivo europeo reiteró su compromiso de sostener las restricciones para aplicar la máxima presión sobre el Kremlin.

“Permítanme ser muy clara. Europa mantendrá la presión sobre Rusia. Ya hemos adoptado 18 paquetes de sanciones y estamos trabajando en el 19º”, declaró la portavoz comunitaria, Arianna Podesta, en una conferencia de prensa en Bruselas. Señaló que el nuevo paquete podría aprobarse en septiembre, con el objetivo de forzar a Moscú a aceptar un alto el fuego que conduzca a una resolución pacífica del conflicto. “Esperamos poder adoptarlo el mes que viene, así que ese es más o menos el plazo que tenemos en mente”, añadió.

Podesta defendió la eficacia de las sanciones europeas y descartó concesiones a Rusia tras la reunión entre Putin y Trump. “Todo lo demás son puras especulaciones. Esta es la realidad. Europa sigue manteniendo toda la presión sobre Rusia”, sostuvo.

El presidente ruso, Vladímir Putin. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

Según la portavoz, la reciente conversación entre líderes europeos, Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, permitió unificar posiciones y alcanzar consensos, entre ellos continuar con la presión sobre Moscú.

La videoconferencia, convocada por el canciller alemán, Friedrich Merz, fue una oportunidad para transmitir a Trump una serie de líneas rojas antes de su cita en Alaska. Entre ellas, que el alto el fuego sea el punto de partida de las negociaciones y que Zelensky no quede excluido de las futuras rondas, con el principio de que solo Kiev puede decidir sobre cuestiones territoriales.

“Ucrania está lista para negociar cuestiones territoriales. Sin embargo, la línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión. El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido”, afirmó Merz, acompañado por Zelensky, quien participó desde Berlín.

Con la mirada puesta en septiembre para un nuevo paquete de sanciones, la UE pretende dejar claro que la presión económica y política sobre Moscú seguirá siendo una herramienta central en su estrategia para forzar un cambio en el rumbo de la guerra.

(Con información de Europa Press)

Comisión EuropeaRusiaUcraniaInvasion de Rusia a UcraniaGuerra Rusia UcraniaArianna PodestaUltimas noticias AmericaEuropaUnion Europea

