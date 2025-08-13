Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Los cachorros, hijos de Khalila y Bart, refuerzan los esfuerzos internacionales para preservar la biodiversidad africana (AP Photo/Petr David Josek)

El nacimiento de cuatro leones de Berbería en el Parque Safari Dvůr Králové, en la República Checa, representa un hito para la conservación de esta subespecie extinta en estado salvaje. Los cachorros, hijos de Khalila y Bart, refuerzan los esfuerzos globales por preservar la biodiversidad africana y generar nuevas oportunidades para la especie.

Según informó AP, tras sus primeras semanas bajo cuidadosa observación, los leones muestran un desarrollo saludable y activo, respaldados por la experiencia de uno de los principales centros europeos dedicados a la fauna africana. Este acontecimiento destaca el avance logrado mediante la colaboración entre zoológicos y proyectos internacionales de conservación.

Próximamente, los ejemplares viajarán a otros recintos como parte de un proyecto internacional orientado al refuerzo de la diversidad genética de la subespecie. De acuerdo con los planes confirmados, uno de los destinos será el zoológico de Beersheba, en Israel, donde los cachorros podrán contribuir a ampliar la base genética del grupo cautivo mundial y participar en nuevas dinámicas sociales bajo la supervisión permanente de los equipos técnicos.

Cooperación internacional y manejo genético

El manejo de estos animales exige una logística especial y la coordinación entre equipos multidisciplinarios de varios continentes. Gracias a la cooperación global, detalla AP, existe un monitoreo clínico y genético que permite planificar traslados, prevenir endogamia y asegurar la salud de los ejemplares. Actualmente sobreviven menos de 200 leones de Berbería en cautiverio dentro de zoológicos y centros de cría de Europa, África y Medio Oriente, lo que hace que cada nacimiento y cada traslado sean momentos clave para sostener la especie.

El intercambio de leones en el marco del programa internacional tiene como meta asegurar una población cautiva robusta, capaz de resistir enfermedades y minimizar los efectos negativos de la reproducción entre parientes cercanos. Para los especialistas del Parque Safari Dvůr Králové, este trabajo conjunto es el pilar que permitirá, en el futuro, pensar en planes de reintroducción.

Un pasado marcado por la presión humana

Originario de las montañas del Atlas y los territorios del norte de África, el león de Berbería perdió su lugar en la naturaleza debido a la caza excesiva, la destrucción progresiva de su hábitat y su captura para espectáculos durante siglos anteriores. El último registro documental de un ejemplar silvestre corresponde a 1925, y el último animal conocido fue abatido en 1942. Desde entonces, la única esperanza de supervivencia para la especie estuvo en manos de los zoológicos y los científicos que gestionan la cría y reproducción bajo estricta supervisión.

Esta historia es un recordatorio de cómo las acciones humanas pueden condenar a una especie, pero también de cómo los avances en gestión y cooperación internacional pueden revertir —aunque sea en parte— el camino hacia la extinción. El nacimiento de los cuatro cachorros en la República Checa refuerza la importancia de la protección activa y de la transferencia de conocimientos técnicos entre distintos países.

Perspectivas de reintroducción en África

Para alcanzar el objetivo de recuperar una población libre de leones de Berbería, las instituciones implicadas se han vinculado con autoridades marroquíes y expertos en conservación. Este año está programada una conferencia de especialistas en Marruecos, donde se discutirán las medidas necesarias para evaluar el regreso de la especie a su hábitat natural. El debate incluirá la disponibilidad de presas, la seguridad de los animales, la restauración ecológica y, fundamentalmente, la participación de las comunidades locales.

La experiencia internacional sugiere que la reintroducción debe diseñarse en etapas, incluyendo fases de adaptación a entornos semi-naturales antes de avanzar hacia la vida en libertad total. El monitoreo exhaustivo y la educación comunitaria tendrán un rol esencial para garantizar la supervivencia y aceptación social de la iniciativa.

El aporte de los zoológicos y la conservación científica

Los zoológicos como el Parque Safari Dvůr Králové han transformado su función: ya no son simples vitrinas para la exhibición, sino que se han convertido en espacios clave para la investigación, la educación y la supervivencia de especies amenazadas. Jaroslav Hyjánek, subdirector del parque, defiende que la meta es devolver al león de Berbería a la naturaleza, para que forme parte activa del ecosistema, restaurando así su papel ecológico y simbólico.

Cada nacimiento bajo estos programas valida el esfuerzo de años de colaboración internacional y es prueba del valor de la ciencia aplicada a la conservación. Estos cuatro leones de Berbería son un símbolo de resistencia y esperanza, y demuestran que el trabajo conjunto puede abrir nuevas oportunidades para la vida salvaje global.