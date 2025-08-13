Mundo

A dos días de la cumbre Trump-Putin, Ucrania ordenó la evacuación obligatoria de familias con niños en Pokrovsk ante el asedio de las tropas rusas

La situación en el este de Ucrania se vuelve cada vez más incierta mientras las autoridades buscan proteger a la población infantil atrapada en zonas de alto riesgo

Guardar
Ucrania ordenó la evacuación obligatoria
Ucrania ordenó la evacuación obligatoria de familias con niños en Pokrovsk ante el asedio de las tropas rusas (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades ucranianas anunciaron este miércoles la evacuación obligatoria de familias con niños en Pokrovsk, ciudad estratégica de la región de Donetsk actualmente cercada por las tropas rusas, así como de otras diez localidades cercanas. El gobernador regional, Vadim Filashkin, advirtió que la salida de los residentes se ha vuelto “extremadamente difícil” debido al bloqueo total impuesto por las fuerzas de Moscú, que han cortado todos los accesos a la ciudad.

Permanecer en estas áreas, dijo, implica “un peligro constante” por la intensidad de los combates y los ataques aéreos. El anuncio se produjo tras una reunión de seguridad en la que las autoridades evaluaron la situación en el frente oriental, donde la ofensiva rusa ha ganado terreno en las últimas semanas.

Pokrovsk, situada a unos 60 kilómetros de la línea de contacto, es un nudo logístico clave para el transporte de suministros y refuerzos hacia otras zonas del Donbás. Su control facilitaría a las fuerzas rusas avanzar hacia el interior de la región y comprometer las rutas que conectan el frente con el resto de Ucrania.

En los últimos días, el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado la captura de varias localidades en Donetsk. Este miércoles, Moscú afirmó haber tomado Suvorovo y Nikanorovka, situadas en el eje de avance hacia Pokrovsk. Sin embargo, autoridades ucranianas han negado que las tropas rusas hayan traspasado la última línea de defensa en el área, subrayando que los combates continúan y que la situación sigue siendo incierta por la falta de información independiente.

El bloqueo total de Pokrovsk
El bloqueo total de Pokrovsk por tropas rusas dificulta la salida de civiles y agrava la crisis humanitaria

La ciudad ha sido uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en los últimos meses. Su caída representaría un golpe logístico para Kiev y reforzaría el control de Moscú en la región de Donetsk, anexionada unilateralmente por Rusia en 2022.

En paralelo al asedio terrestre, Rusia ha intensificado su campaña de ataques aéreos. El presidente Volodímir Zelensky denunció el lunes que, en la última semana, las fuerzas rusas han lanzado más de 1.000 bombas aéreas y cerca de 1.400 drones de combate contra territorio ucraniano, además de mantener ataques con misiles en varias regiones. El mandatario acompañó sus declaraciones con un vídeo que mostraba la destrucción provocada por los bombardeos recientes.

“Rusia está prolongando la guerra y, por lo tanto, merece una presión internacional más fuerte. Rusia se niega a detener los asesinatos y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio”, señaló Zelensky en sus redes sociales. Añadió que esta postura “no es solo moral, sino también racional” y advirtió que cualquier concesión “no persuade a un asesino”.

Zelesnky dice que no ve
Zelesnky dice que no ve señales de que Ruwia quiera terminar la guerra

El presidente ucraniano subrayó que, pese a las intenciones del mandatario ruso, Vladímir Putin, de reunirse el viernes en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump, Moscú “no está reduciendo su presión” sobre Ucrania. “Una protección verdaderamente firme de la vida detiene a los asesinos”, afirmó.

En las últimas 24 horas, según datos del Estado Mayor ucraniano, se registraron 137 combates en distintos puntos del frente. Zelensky precisó que solo en un sector de Pokrovsk, entre el 4 y el 10 de agosto, “209 invasores fueron eliminados”, un balance que atribuyó al trabajo de una sola brigada.

Temas Relacionados

Guerra en UcraniaPokrovskRusiaVolodímir ZelenskiVladímir PutinMinisterio de Defensa de RusiaDonetskUcraniaDonbásKievGuerra Rusia-UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Cinco hombres enfrentan un juicio en Nigeria por el atentado contra una iglesia católica en Owo que dejó 50 muertos

El proceso judicial, seguido de cerca por familiares y organizaciones, busca esclarecer los hechos y determinar posibles vínculos con grupos extremistas

Cinco hombres enfrentan un juicio

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció créditos por 30.000 millones de reales y beneficios tributarios para los sectores más afectados por el gravamen del 50% a las exportaciones hacia Estados Unidos

Brasil lanzó un plan de

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

La investigación apunta a un origen criminal y descarta causas naturales, en medio de una temporada de incendios agravada por el cambio climático en el sur de Europa

Sospechan que el mayor incendio

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Un estudio anticipa que la zona alternará entre eventos climáticos extremos a partir de 2045. Por qué afirman que se deberán diseñar nuevas estrategias para gestionar el agua y proteger la agricultura

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

El proceso judicial incluyó el pago de millonarias sanciones, la confiscación de bienes y restricciones futuras para operar en mercados digitales

Do Kwon, creador de TerraUSD
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un ciclista casi muere tras

Un ciclista casi muere tras quedar atrapado en mitad de una ruta: “Tenía miedo de que me cortaran la garganta”

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: corte fúnebre durará alrededor de una hora

La primera foto de Claudio Contardi preso tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Transportistas anuncian paro el 21 de agosto y exigen renuncia de ministros por inseguridad: “No han hecho nada por dar garantías”

Censistas son atacados en Puno: mordeduras de perros, una pierna rota y un intento de asalto, según el INEI

INFOBAE AMÉRICA
España respalda la propuesta de

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Álex Baena y Joan García lideran el cambio de equipo de jugadores en LaLiga EA Sports

Trump espera que haya una segunda reunión a tres bandas con Putin y Zelenski

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio reveló la película

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber rechazado el papel de Dominic Toretto en ‘Rápido y Furioso’: “No me arrepiento ni un momento”

Murió Nobuo Yamada, célebre cantante de “Pegasus Fantasy” del anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La coincidencia numérica, el maletín difuminado y la playlist secreta: los detalles que anticipan la era más enigmática de Taylor Swift