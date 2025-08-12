Mundo

Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

El presidente denuncia que Moscú no busca frenar la guerra, mientras la Unión Europea y Washington cierran filas en apoyo a Kiev antes del encuentro que pretende lograr un acuerdo de paz en Ucrania

Guardar
Zelensky advirtió que Rusia prepara
Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, alertó este miércoles que las fuerzas rusas están realizando maniobras que apuntan a “preparativos para nuevas operaciones ofensivas”, según un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. El anuncio se produce en medio de una intensa agenda diplomática, a días de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin en Alaska, para discutir posibles vías de solución al conflicto iniciado en febrero de 2022 tras la invasión ordenada por Moscú.

“Vemos que el ejército ruso no se prepara para poner fin a la guerra. Al contrario, está realizando movimientos que indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas. En tales circunstancias, es importante que la unidad del mundo no se vea amenazada”, señaló el presidente en su mensaje.

El líder ucraniano también respaldó la determinación de Trump para intentar frenar el conflicto, pero subrayó que cualquier postura conjunta debe impedir que “Rusia vuelva a engañar al mundo”. Añadió que las decisiones en materia de seguridad deben “reforzar las capacidades de defensa de Ucrania y sus aliados”, e insistió en la necesidad de mantener la “presión de la fuerza, la presión de las sanciones, la presión de la diplomacia” hasta el final de la ocupación.

El mensaje publicado en X
El mensaje publicado en X por Zelensky

Europa define una posición común

Las declaraciones de Zelensky se conocieron después de que veintiséis países de la Unión Europea (UE) aprobaran este martes una declaración en la que sostienen que cualquier negociación sobre la guerra debe estar precedida por un alto el fuego o una reducción clara de las hostilidades por parte de Rusia. Solo Hungría se desmarcó del consenso.

“El pueblo ucraniano debe tener libertad para decidir su futuro. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania. Solo puede haber negociaciones significativas en el contexto de un alto el fuego o una reducción de hostilidades”, sostiene el documento, firmado a tres días de la que será la primera reunión formal entre Trump y Putin desde que comenzó la invasión.

La UE recalcó que “las fronteras internacionales no pueden cambiarse por la fuerza”, y que cualquier acuerdo deberá respetar el derecho internacional, reconociendo “la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”.

El bloque expresó su apoyo a los intentos de Trump por poner fin a la guerra de agresión y alcanzar “una paz justa y duradera y la seguridad para el país”, pero dejó claro que cualquier resultado debe apostar por la estabilidad de Kiev y de la propia Europa.

Hungría, dirigida por el primer ministro Viktor Orbán, fue el único Estado miembro que decidió no firmar la declaración, reflejando sus reservas históricas a las sanciones y su relación cercana con el Kremlin.

Trump y Putin se reunirán
Trump y Putin se reunirán en Alaska para explorar escenarios de paz, en medio de tensiones por posibles concesiones territoriales (AP/ARCHIVO)

El encuentro en Alaska ha sido presentado como “exploratorio” por la administración estadounidense. No obstante, Trump dejó entrever que podría incluir en la mesa la posibilidad de “cambios en los límites territoriales”, declaración que ha provocado rechazo inmediato en Kiev. El presidente estadounidense admitió que “habrá algunos intercambios, habrá algunos cambios en el territorio”, a la vez que manifestó su incomodidad ante la negativa de Zelensky a ceder áreas ocupadas por la fuerza.

Para el líder ucraniano, aceptar una modificación territorial bajo presión sentaría un precedente peligroso y vulneraría el derecho internacional.

Zelensky ha insistido en que no aceptará entregar territorios arrebatados ilegalmente por Rusia, y en que cualquier acuerdo de paz debe implicar la retirada total de las fuerzas de ocupación.

Antes de su cita con Putin, Trump participará este miércoles en una reunión virtual promovida por Alemania, en la que estarán presentes líderes europeos, representantes de la OTAN y el propio Zelensky, con la meta de coordinar posturas y mantener la cohesión entre los aliados.

Temas Relacionados

Guerra en UcraniaGuerra Rusia UcraniaInvasión a UcraniaUcraniaRusiaVolodimir ZelenskyDonald TrumpVladimir PutinUnión EuropeaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

La reciente decisión del gobierno estadounidense marcó un giro en la política hacia el sur de Asia, reforzando la cooperación en seguridad y afectando la relación bilateral con Islamabad en un contexto de acuerdos comerciales clave

EEUU designó al grupo separatistas

La UE condicionó el diálogo sobre Ucrania a un alto el fuego ruso y respaldó el derecho de Kiev a decidir su futuro

La declaración, firmada por 26 países y rechazada solo por Hungría, fijó la postura común del bloque antes de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska

La UE condicionó el diálogo

Nueva amenaza de Kim Jong-un: el Ejército norcoreano efectuó disparos de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur

La maniobra se llevó a cabo a menos de una semana de que Seúl y Washington inicien sus ejercicios conjuntos, previstos para el 18 de agosto

Nueva amenaza de Kim Jong-un:

Los mercados asiáticos reaccionaron con alzas tras la prórroga arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China

Tokio encabezó las subidas gracias al impulso de los exportadores y a un mayor optimismo sobre los resultados empresariales

Los mercados asiáticos reaccionaron con

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos

De las 60.000 muertes en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una vacuna experimental aumenta la

Una vacuna experimental aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas y colon

El insulto del ex embajador Diego Guelar a Mauricio Macri por la situación del PRO

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, ya ha elegido dónde celebrará su boda: un escenario lejos de Marbella y Málaga

El futuro académico de la princesa Josephine de Dinamarca: un internado artístico con horario adaptado que cuesta 25.000 euros al año

El truco de Antonio Banderas para mantenerse en forma: “Lo hago cada dos o tres días”

INFOBAE AMÉRICA
Interior activa la fase de

Interior activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios para coordinar la movilización de los recursos

Australia baja tipos un cuarto de punto, hasta el 3,60%, en mínimos desde 2023

El delantero Borja Iglesias firma con el RC Celta hasta 2028

Nueva teoría para los 'pequeños puntos rojos' en el universo distante

Aagesen sigue "al minuto" la evolución de los incendios en España

ENTRETENIMIENTO

One Piece en Netflix alcanza

One Piece en Netflix alcanza cifras históricas y prepara sorpresas para la segunda y tercera temporada con nuevos escenarios y personajes

La segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” llega con cambios en la trama y nuevas incorporaciones al elenco

Reed Hastings reveló las decisiones más determinantes detrás del ascenso de Netflix

Cómo influyó el último consejo de Hulk Hogan en la decisión de su hija de alejarse de la familia

Nelly Furtado, referente del “body positive”: cómo aceptar su “nueva silueta”, ser madre a los 40 y el diagnóstico de TDAH la convirtieron en ícono