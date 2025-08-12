Mundo

Egipto trabaja con Qatar y Estados Unidos para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

Estos tres países vienen desempeñando un papel determinante en la mediación de negociaciones entre Israel y Hamas

17/05/2025 Militares israelíes en la
17/05/2025 Militares israelíes en la Franja de Gaza. FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

El canciller egipcio, Badr Abdelatty, anunció el martes que están trabajando con Qatar y Estados Unidos para negociar un alto al fuego de 60 días en Gaza, en un nuevo intento de poner fin al conflicto entre Israel y Hamas.

Estos tres países vienen desempeñando un papel determinante en la mediación de negociaciones entre Israel y Hamas, tras el ataque del grupo terrorista palestino del 7 de octubre de 2023, que dio origen a la guerra en Gaza.

Estamos trabajando muy arduamente ahora en plena cooperación con los cataríes y estadounidenses”, dijo Abdelatty a los periodistas durante una conferencia de prensa en El Cairo.

“El objetivo principal es regresar a la propuesta original: tener un alto al fuego de 60 días, con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos y el flujo de asistencia humanitaria y médica a Gaza sin restricciones ni condiciones”, precisó.

Según explicó el ministro, están hablando tanto con Hamas como con los israelíes y “presionando para llegar a un acuerdo” basado en un plan reciente de Estados Unidos.

Una fuente palestina familiarizada con las negociaciones dijo anteriormente a AFP que “los mediadores están trabajando para formular una nueva propuesta de acuerdo de alto al fuego integral” que incluiría la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza “de una sola vez”.

Palestinos se apresuran a recoger
Palestinos se apresuran a recoger suministros de ayuda de los camiones que ingresaron a través de Israel, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de agosto de 2025 (REUTERS/Hatem Khaled)

En julio, las más de dos semanas de negociaciones en Doha no lograron un avance en las conversaciones para una tregua y la liberación de los rehenes.

Los negociadores de Hamas terminaron yéndose días después de que Estados Unidos e Israel retiraran sus propias delegaciones.

El enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, culpó entonces a Hamas del fracaso de las discusiones y afirmó que Washington consideraría “opciones alternativas” ante la ausencia de acuerdo.

Previamente, fracasó también una tregua alcanzada en enero y rota dos meses después por la falta de acuerdo duradero entre las partes.

Se espera que una delegación de alto nivel de Hamas llegue a El Cairo para mantener conversaciones con funcionarios egipcios, según informaron el martes dos fuentes palestinas a AFP.

Un cuerpo es retirado de
Un cuerpo es retirado de un túnel debajo del Hospital Europeo en Khan Younis, en la Franja de Gaza, en medio de la operación terrestre en curso del ejército israelí contra Hamás, en esta foto difundida el 8 de junio de 2025 (Fuerzas de Defensa de Israel/Folleto vía REUTERS)

Israel desmanteló decenas de túneles de Hamas

Por otra parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, durante los últimos tres meses, la 401ª Brigada, bajo el mando de la 162ª División, operó en las aldeas de Jabaliya y Daraj Tuffah, en el norte de la Franja de Gaza, como parte de la Operación “Carros de Gedeón”. El balance de la ofensiva coincide con el aumento de críticas internacionales ante la crisis humanitaria en Gaza. Según el comunicado militar, las tropas realizaron operaciones para “limpiar la zona de focos terroristas” y atacar la capacidad de combate del grupo terrorista Hamas y otros aliados armados que controlan la zona.

Las FDI aseguraron que, en coordinación con la Fuerza Aérea Israelí, se atacaron “numerosos objetivos terroristas”, incluyendo estructuras, puestos de observación y posiciones de lanzamiento consideradas amenazas directas. El ejército indicó que “decenas de terroristas fueron eliminados” en la zona y que, con el apoyo de la unidad Yahalom, se desmantelaron decenas de pozos de túneles y varias rutas subterráneas. El comunicado precisa que las fuerzas del Comando Sur continúan desplegadas en el enclave para “proteger a los civiles del Estado de Israel”.

Este martes, el Ministerio de Sanidad de Gaza (controlado por Hamas) actualizó el balance de fallecidos por la ofensiva militar israelí con cien nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, con lo que son ya 61.599 las que han perdido la vida desde el inicio de los ataques en octubre de 2023.

Sólo desde la ruptura del alto el fuego el pasado mes de marzo, ya han fallecido más de 10.000 palestinos en Gaza —10.078, en concreto—, mientras que la cifra global de heridos desde el inicio del conflicto supera los 154.000, según el recuento de la administración controlada por Hamás.

(Con información de AFP)

