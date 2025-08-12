EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

En esta imagen, tomada de un video distribuido por el Ejército de Liberación de Baluchistán, se muestra a varias personas en el exterior de un tren tras un ataque del grupo mientras circulaba desde Quetta a la ciudad de Peshawar, en el distrito de Bolan, en la provincia suroccidental de Baluchistán, Pakistán, el 12 de marzo de 2025 .(ELB vía AP, archivo)

Estados Unidos designó a un grupo separatista de Pakistán como organización terrorista extranjera, según informó el Departamento de Estado, una medida que fue elogiada el martes por funcionarios paquistaníes.

La designación del Ejército de Liberación de Baluchistán y su brazo armado, la Brigada Majeed, responsables de ataques letales en la provincia de Baluchistán, afectada por la insurgencia, coincide con la visita del jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, a Estados Unidos.

También se produce menos de dos semanas después de que Washington e Islamabad alcanzaran un acuerdo comercial que se espera permita a las empresas estadounidenses ayudar a desarrollar las reservas de petróleo, en gran parte inexploradas, de Pakistán en Baluchistán, una región rica en recursos, y reducir los aranceles comerciales para Islamabad.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que “designó al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) y su alias, la Brigada Majeed, como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), y añadió a la Brigada Majeed como un alias a la designación anterior del BLA como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés)”.

El BLA fue designado por primera vez grupo terrorista en 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras varios ataques. El comunicado estadounidense indicó que se amplió la designación porque, desde entonces, el grupo ha reivindicado la autoría de más atentados.

El BLA se atribuyó atentados suicidas cerca del aeropuerto de Karachi y en la ciudad portuaria de Gwadar, en Baluchistán, en 2024, según el comunicado.

El grupo afirmó haber llevado a cabo el secuestro en marzo del tren Jaffar Express que viajaba de Quetta a Peshawar, matando a 31 civiles y efectivos de seguridad y tomando a más de 300 pasajeros como rehenes, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Las acciones tomadas hoy por el Departamento de Estado demuestran el compromiso del gobierno Trump con la lucha contra el terrorismo”, señaló el comunicado estadounidense.

Dolientes cargan el féretro de una víctima de un ataque a un tren, rumbo a un funeral en Quetta, en Baluchistán, la provincia suroccidental de Pakistán, el jueves 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Arshad Butt)

Syed Muhammad Ali, un analista de seguridad asentado en Islamabad, dijo que las decisiones acerca del BLA y de la Brigada Majeed se producen tras las visitas de Munir a Estados Unidos.

La designación “indica un cambio importante de política por parte del gobierno de Trump hacia el sur de Asia, destacando el papel cada vez más importante de la diplomacia militar, profundizando la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo y mostrando que Washington comparte las preocupaciones de seguridad de Pakistán sobre los insurgentes baluchíes”, afirmó.

El cambio también muestra que Estados Unidos valora la estabilidad en Pakistán y en su provincia de Baluchistán, rica en petróleo y gas, añadió.

Grupos nacionalistas y separatistas de la región no comentaron la decisión. La provincia ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia, que se ha atribuido principalmente a grupos como el Ejército de Liberación de Baluchistán. En la región hay también insurgentes vinculados al Talibán paquistaní.

Un soldado inspecciona un autobús dañado en el lugar del atentado suicida en Naushki, en la provincia de Baluchistán en Pakistán, el 16 de marzo del 2025. (AP foto)

Los separatistas en Baluchistán se han opuesto a la extracción de recursos por parte de empresas paquistaníes y extranjeras y han atacado a las fuerzas de seguridad paquistaníes y a ciudadanos chinos que trabajan en proyectos multimillonarios relacionados con el Corredor Económico China-Pakistán.

Aunque el gobierno de Pakistán dice haber sofocado la insurgencia, la violencia persiste en Baluchistán, donde la semana pasada las tropas mataron a 47 insurgentes en dos operaciones separadas en el distrito de Zhob. El ejército reportó el martes que mató a otros tres insurgentes en Zhob, elevando el número total de combatientes muertos desde el jueves a 50.

Por otra parte, una explosión sacudió el martes un depósito de armas en Nowshera, un distrito en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, de acuerdo con residentes. Ni la policía ni el ejército realizaron una declaración de inmediato, pero se espera que las autoridades emitan un comunicado.

(con información de AP)