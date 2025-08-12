Mundo

EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

La reciente decisión del gobierno estadounidense marcó un giro en la política hacia el sur de Asia, reforzando la cooperación en seguridad y afectando la relación bilateral con Islamabad en un contexto de acuerdos comerciales clave

Guardar
En esta imagen, tomada de
En esta imagen, tomada de un video distribuido por el Ejército de Liberación de Baluchistán, se muestra a varias personas en el exterior de un tren tras un ataque del grupo mientras circulaba desde Quetta a la ciudad de Peshawar, en el distrito de Bolan, en la provincia suroccidental de Baluchistán, Pakistán, el 12 de marzo de 2025 .(ELB vía AP, archivo)

Estados Unidos designó a un grupo separatista de Pakistán como organización terrorista extranjera, según informó el Departamento de Estado, una medida que fue elogiada el martes por funcionarios paquistaníes.

La designación del Ejército de Liberación de Baluchistán y su brazo armado, la Brigada Majeed, responsables de ataques letales en la provincia de Baluchistán, afectada por la insurgencia, coincide con la visita del jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, a Estados Unidos.

También se produce menos de dos semanas después de que Washington e Islamabad alcanzaran un acuerdo comercial que se espera permita a las empresas estadounidenses ayudar a desarrollar las reservas de petróleo, en gran parte inexploradas, de Pakistán en Baluchistán, una región rica en recursos, y reducir los aranceles comerciales para Islamabad.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que “designó al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) y su alias, la Brigada Majeed, como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), y añadió a la Brigada Majeed como un alias a la designación anterior del BLA como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés)”.

Baluchistán, es una región rica
Baluchistán, es una región rica en recursos, y reducir los aranceles comerciales para Islamabad.

El BLA fue designado por primera vez grupo terrorista en 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras varios ataques. El comunicado estadounidense indicó que se amplió la designación porque, desde entonces, el grupo ha reivindicado la autoría de más atentados.

El BLA se atribuyó atentados suicidas cerca del aeropuerto de Karachi y en la ciudad portuaria de Gwadar, en Baluchistán, en 2024, según el comunicado.

El grupo afirmó haber llevado a cabo el secuestro en marzo del tren Jaffar Express que viajaba de Quetta a Peshawar, matando a 31 civiles y efectivos de seguridad y tomando a más de 300 pasajeros como rehenes, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Las acciones tomadas hoy por el Departamento de Estado demuestran el compromiso del gobierno Trump con la lucha contra el terrorismo”, señaló el comunicado estadounidense.

Dolientes cargan el féretro de
Dolientes cargan el féretro de una víctima de un ataque a un tren, rumbo a un funeral en Quetta, en Baluchistán, la provincia suroccidental de Pakistán, el jueves 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Arshad Butt)

Syed Muhammad Ali, un analista de seguridad asentado en Islamabad, dijo que las decisiones acerca del BLA y de la Brigada Majeed se producen tras las visitas de Munir a Estados Unidos.

La designación “indica un cambio importante de política por parte del gobierno de Trump hacia el sur de Asia, destacando el papel cada vez más importante de la diplomacia militar, profundizando la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo y mostrando que Washington comparte las preocupaciones de seguridad de Pakistán sobre los insurgentes baluchíes”, afirmó.

El cambio también muestra que Estados Unidos valora la estabilidad en Pakistán y en su provincia de Baluchistán, rica en petróleo y gas, añadió.

Grupos nacionalistas y separatistas de la región no comentaron la decisión. La provincia ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia, que se ha atribuido principalmente a grupos como el Ejército de Liberación de Baluchistán. En la región hay también insurgentes vinculados al Talibán paquistaní.

Un soldado inspecciona un autobús
Un soldado inspecciona un autobús dañado en el lugar del atentado suicida en Naushki, en la provincia de Baluchistán en Pakistán, el 16 de marzo del 2025. (AP foto)

Los separatistas en Baluchistán se han opuesto a la extracción de recursos por parte de empresas paquistaníes y extranjeras y han atacado a las fuerzas de seguridad paquistaníes y a ciudadanos chinos que trabajan en proyectos multimillonarios relacionados con el Corredor Económico China-Pakistán.

Aunque el gobierno de Pakistán dice haber sofocado la insurgencia, la violencia persiste en Baluchistán, donde la semana pasada las tropas mataron a 47 insurgentes en dos operaciones separadas en el distrito de Zhob. El ejército reportó el martes que mató a otros tres insurgentes en Zhob, elevando el número total de combatientes muertos desde el jueves a 50.

Por otra parte, una explosión sacudió el martes un depósito de armas en Nowshera, un distrito en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, de acuerdo con residentes. Ni la policía ni el ejército realizaron una declaración de inmediato, pero se espera que las autoridades emitan un comunicado.

(con información de AP)

Temas Relacionados

separatistas baluchíesgrupo terroristaEstados Unidosdesignación

Últimas Noticias

La UE condicionó el diálogo sobre Ucrania a un alto el fuego ruso y respaldó el derecho de Kiev a decidir su futuro

La declaración, firmada por 26 países y rechazada solo por Hungría, fijó la postura común del bloque antes de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska

La UE condicionó el diálogo

Nueva amenaza de Kim Jong-un: el Ejército norcoreano efectuó disparos de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur

La maniobra se llevó a cabo a menos de una semana de que Seúl y Washington inicien sus ejercicios conjuntos, previstos para el 18 de agosto

Nueva amenaza de Kim Jong-un:

Los mercados asiáticos reaccionaron con alzas tras la prórroga arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China

Tokio encabezó las subidas gracias al impulso de los exportadores y a un mayor optimismo sobre los resultados empresariales

Los mercados asiáticos reaccionaron con

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos

De las 60.000 muertes en

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

El régimen anunció que será acusada de “incitación al odio”, entre otros cargos, mientras organizaciones de derechos humanos exigieron su liberación inmediata

Persecución en Venezuela: la Fiscalía
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temperaturas en Bahía de Banderas:

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

¿Quién ganó el pozo de más de 33 millones de La Tinka este domingo 10 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

El Ministerio del Interior británico deniega la residencia a un tripulante de British Airways y planea deportarle a un país donde nunca ha vivido

El presunto correo que El Mencho mandó a Sedena: vinculaba a empresario ligado a sobornos en Pemex con Los Zetas y ofrecía 10 mdd por él

Dolor sí, desesperanza no

INFOBAE AMÉRICA
Fósiles de mamífero de un

Fósiles de mamífero de un linaje desaparecido descubiertos en Chile

Zelenski agradece el "claro apoyo" de los líderes de la UE a la "integridad territorial" de Ucrania

El Tesoro coloca 2.525 millones en letras a 3 y 9 meses y eleva la rentabilidad ofrecida a los inversores

Una plataforma web proporciona recursos personalizados de pacientes con cáncer de pulmón para reducir la mortalidad

Sánchez remarca que la prioridad en Ucrania es "poner fin a la guerra" días antes de la reunión Trump-Putin

ENTRETENIMIENTO

La segunda temporada de “Mi

La segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” llega con cambios en la trama y nuevas incorporaciones al elenco

Reed Hastings reveló las decisiones más determinantes detrás del ascenso de Netflix

Cómo influyó el último consejo de Hulk Hogan en la decisión de su hija de alejarse de la familia

Nelly Furtado, referente del “body positive”: cómo aceptar su “nueva silueta”, ser madre a los 40 y el diagnóstico de TDAH la convirtieron en ícono

Taylor Swift anunció el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su nuevo álbum de estudio