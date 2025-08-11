Mundo

Japón imprime el futuro: casas de tierra, inteligencia artificial y una revolución ecológica en la arquitectura mundial

Una vivienda construida sin cemento desafía las reglas del sector. Tecnología avanzada, materiales biodegradables y colaboración internacional marcan el inicio de una nueva era en la construcción sostenible

Por Nazareno Rosen

La Lib Earth House Model
La Lib Earth House Model B es la primera casa impresa en 3D con tierra, sin cemento, en Japón (Crédito: LibWork)

El panorama de la construcción mundial ha dado un giro con la llegada de la Lib Earth House Model B, la primera casa impresa en 3D construida principalmente con tierra, sin rastro de cemento, en Japón. Este proyecto, ubicado en Yamaga, prefectura de Kumamoto, representa una ruptura con las prácticas tradicionales del sector, apostando por la innovación tecnológica y el respeto al medioambiente. Con 100 m² de superficie, esta vivienda, según publicó Good News, materializa un concepto que hasta hace poco parecía utópico: edificar hogares modernos y eficientes con materiales naturales, locales y biodegradables.

Impresión 3D y la eliminación del cemento: un cambio radical

El proyecto utiliza materiales locales
El proyecto utiliza materiales locales y biodegradables, eliminando el uso de hormigón y reduciendo la huella de carbono (Crédito: LibWork)

Tradicionalmente, la impresión 3D en el sector de la vivienda ha dependido del cemento como material estructural principal, un compuesto cuya fabricación es responsable de enormes emisiones de carbono y residuos industriales. La Lib Earth House Model B desafía esta tendencia al reemplazarlo por una mezcla especial de tierra local, cal y fibras naturales. Este avance ha permitido no solo mantener, sino incluso mejorar la resistencia estructural respecto a proyectos previos que aún empleaban cemento, incrementándola en aproximadamente cinco veces en comparación con el modelo anterior de la propia empresa, sin sacrificar la calidad ni la seguridad de la edificación.

Esta hazaña fue posible gracias a la colaboración entre la firma japonesa Lib Work, especialistas en ingeniería robótica como Ove Arup and Partners, el fabricante italiano de impresoras 3D WASP y el apoyo tecnológico de Maket Technologies. La estructura impresa no solo es innovadora en sus materiales, sino también en su proceso de construcción: una impresora de grúa deposita la mezcla de tierra en capas precisas siguiendo un diseño digital minucioso, mientras la inteligencia artificial refina la gestión del proyecto.

Desarrollo tecnológico e intercambio internacional

La colaboración internacional permitió desarrollar
La colaboración internacional permitió desarrollar una mezcla de tierra, cal y fibras naturales con alta resistencia estructural (Crédito: LibWork)

El diseño y la construcción de la Lib Earth House Model B evidencian el poder de la colaboración internacional. Según Good News, cada socio aportó su experiencia en áreas clave: WASP suministró la innovadora impresora 3D y optimizó la mezcla de materiales; Arup, con reconocida trayectoria en ingeniería, contribuyó al desarrollo estructural; Maket Technologies implementó algoritmos de inteligencia artificial desde la concepción hasta la gestión del hogar; y Lib Work coordinó la integración y puesta a punto del modelo, a la vez que llevó a cabo pruebas de resistencia y habitabilidad en el terreno.

Este enfoque multidisciplinario y global también apuesta a transformar el entorno: el proceso de edificación emplea materiales originarios del propio lugar, lo que reduce al mínimo el transporte, los residuos y la huella de carbono. Además, todos los componentes han sido diseñados para su fácil desmontaje, reciclaje y reincorporación al suelo al final de su vida útil, evitando los residuos que generan los métodos convencionales.

Sostenibilidad, reciclaje y beneficios ambientales

El diseño circular permite desmontar,
El diseño circular permite desmontar, reciclar y reincorporar los materiales al suelo al final de su vida útil (Crédito: LibWork)

El mayor impacto de la Lib Earth House Model B radica en su enfoque de sostenibilidad integral. La ausencia de cemento elimina uno de los mayores responsables de las emisiones del sector. Por otro lado, el ciclo de vida del material es circular: la mezcla de tierra, cal y fibras naturales puede volver al suelo sin dejar contaminación residual. Esto marca un hito para la economía circular y la reducción drástica de la huella ecológica del sector de la construcción, tradicionalmente uno de los más contaminantes, responsable de cerca del 37 % de las emisiones globales de CO₂.

El aprovechamiento de materiales locales fomenta economías regionales, minimiza la logística y apoya el desarrollo sostenible en zonas rurales. Dada la frecuencia de desastres naturales en Japón, estas casas ligeras y adaptables ofrecen soluciones resilientes tanto para la vivienda cotidiana como para emergencias.

Características técnicas y sistemas inteligentes

El modelo busca replicarse globalmente
El modelo busca replicarse globalmente y democratizar el acceso a viviendas ecológicas y resilientes (Crédito: LibWork)

La Lib Earth House Model B no solo destaca por sus materiales, sino que incorpora innovaciones tecnológicas avanzadas. El proceso de construcción digital permite formas modernas y eficientes, con acabados luminosos y muros acanalados distintivos del método impreso. El hogar dispone de sensores de monitoreo de temperatura y humedad, integrados en los muros, que permiten detectar y prevenir la condensación, prolongando así la vida útil.

Se destaca además su autonomía energética: sistemas de energía solar combinados con baterías Tesla Powerwall la convierten en una casa autosuficiente y “off-grid”. El control inteligente de climatización, iluminación y hasta del baño se realiza mediante smartphone o un monitor dedicado, lo que facilita la gestión remota y el confort personalizado. Un patio central, diseñado para maximizar luz natural y ventilación, completa el concepto de hogar saludable y eficiente.

Potencial de replicabilidad global y contexto actual

Lib Work proyecta construir 10.000
Lib Work proyecta construir 10.000 casas antes de 2040 (Crédito: LibWork)

El modelo japonés se inscribe en una corriente internacional que busca redefinir la vivienda sustentable. Otras experiencias, como las casas TECLA en Italia impresas con tierra o iniciativas en México y Colombia para vivienda social impresa en 3D (aunque aún dependientes del hormigón), demuestran que el futuro del sector pasará necesariamente por el abandono de materiales contaminantes.

Lib Work proyecta construir 10.000 casas antes de 2040 y plantea la automatización de todo el proceso—incluidos los acabados—, para democratizar el acceso a viviendas ecológicas. En un contexto internacional de impulso a la transición verde, este tipo de soluciones puede influir decisivamente en políticas habitacionales, recuperación post desastres y en el modelo mismo de desarrollo de las ciudades.

La Lib Earth House Model B es más que una innovación técnica: es una respuesta concreta a los retos ambientales y sociales de la construcción contemporánea, y una puerta abierta hacia una arquitectura verdaderamente sostenible y replicable a escala global.

