Mundo

Murió Yuri Butusov, prestigioso director teatral ruso que se exilió en Bulgaria tras el inicio de la invasión a Ucrania

El ex director artístico, de 63 años, falleció ahogado en el mar, en la ciudad búlgara de Sozopol

Guardar
Yuri Butusov fue uno de
Yuri Butusov fue uno de los directores teatrales más prestigiosos de Rusia (Fuente: Mikhail Chekhov Riga Russian Theatre)

Yuri Butusov, uno de los directores teatrales más prestigiosos de Rusia, murió a los 63 años ahogado en Bulgaria, según informó este domingo el portal Meduza, que cita a varios compañeros de profesión. El ex director artístico, que se había exiliado después del comienzo de la guerra en Ucrania, falleció cuando se encontraba de vacaciones con su familia a orillas del mar Negro.

La noticia fue comunicada inicialmente por la actriz Varvara Shmykovay el director Alexandr Molochnikov en sus redes sociales. En un principio, la falta de información sobre las causas de la muerte causó dudas, pero finalmente el crítico teatral Roman Dolzhanski aclaró que Butusov falleció ahogado en Sozopol.

Durante su última visita a Francia en noviembre y diciembre de 2024, presentó la obra “Rosencrantz y Guildenstern han muerto” y deja a dos hijos pequeños.

Antes de abandonar Rusia en 2022, Butusov dirigió durante cuatro años el Teatro Vajtángov en Moscú. En 2020, asumió su último grupo de estudiantes en GITIS, manteniendo contacto con ellos tras su salida del país, como él mismo relató en una entrevista con Ksenia Larina para The Insider.

El director concedió una entrevista a la revista rusa Forbes en el verano de 2023, en la que reveló las razones por las que abandonó Rusia. “Mi salida de Rusia fue un intento de seguir vivo y no trabajar bajo una censura cada vez más dura”. Explicó que, tras el inicio de la guerra, las restricciones crecieron de forma progresiva: le pidieron quitar textos percibidos como antibélicos de sus obras y la censura comenzó a instalarse dentro del propio teatro. “Era un proceso delicado y muy discreto, siempre argumentado. Si lo aceptas, sigue avanzando. Para mí, resulta doloroso estar en una situación de restricción. Creo que el teatro, como la vida, pero especialmente el teatro, es un territorio de libertad”, explicó Butusov.

“No puedo estar de acuerdo con la crueldad, con la injusticia. Para mí, esto es algo imposible. Para mí, mi patria es bondad, misericordia, perdón. Y cuando entiendo que algo probablemente está cambiando, hay algunas sustituciones para estos conceptos, no puedo estar de acuerdo con esto. Nuestro mundo está destruido, siento la devastación. No puedo aceptarlo. No puedo perdonar eso. No acepto este abuso de mí mismo”.

Fuente: Facebook
Fuente: Facebook

“Lo que sentí el 24 [de febrero de 2022, cuando Rusia envió tropas a Ucrania] es que me pisotearon. Quizás no di una respuesta buena o precisa sobre la censura... Es solo que el hecho mismo de que surgió repentinamente en nuestras vidas, cuando de repente comienzan a torcerte los brazos, las piernas y te tratan como si estuvieras en una prisión, no puedo aceptarlo”, señaló.

Al igual que Butusov, conocidas personalidades de la cultura rusa, desde directores a escritores, actores, músicos y guionistas, emigraron tras el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania.

Premiado en seis ocasiones con el Máscara de Oro, recibió su último galardón en 2021 por un espectáculo basado en una pieza del escritor sueco Henrik Ibsen.

Nacido en Leningrado en 1961, trabajó desde 1996 en el teatro Lensovet, que encabezó hasta 2004 y después de 2011 a 2018, tras lo que dirigió el teatro Vajtangova.

Durante su exitosa carrera trabajó también en teatros como el Satirikón -donde estrenó espectáculos como Ricardo III o el Rey Lear-, Chéjov y Pushkin, además de escenificar obras en países como Dinamarca, Noruega o Corea del Sur.

Policía de Bulgaria. REUTERS/Stoyan Nenov
Policía de Bulgaria. REUTERS/Stoyan Nenov

Butusov abandonó su trabajo como director del teatro Vajtangova en noviembre de 2022, cuando se encontraba en París, tras lo que trabajó en los países bálticos.

En el plano internacional, dirigió montajes como “Crimen y castigo” (2005) y “Romeo y Julieta” (2007) en Hålogaland Teater en Noruega, “La Gaviota” (2008) en el Teatro Nacional de Corea, “Caza de patos” (2012) en el Teatro Nacional I. Vazov en Bulgaria, “Rosencrantz y Guildenstern han muerto” (2023) en el Antiguo Teatro de Vilna en Lituania, “Lucha por el trono” (2024) en Trøndelag Teater en Trondheim (Noruega), y “Gógol. Retrato” (2024) en el Teatro Ruso Mijaíl Chéjov de Riga, Letonia.

Butusov obtuvo ocho veces la “Máscara de Oro” nacional de Rusia, dos premios “Zolotoy Sofit” y “Estrella del Teatro”, además de la distinción internacional K. S. Stanislavski.

Butusov deja una huella profunda en el teatro europeo y ruso, marcada por su visión ética, la defensa de la libertad artística y sus numerosas contribuciones escénicas, que continuarán inspirando a futuras generaciones.

Temas Relacionados

Yuri ButúsovRusiaBulgariadirectorteatro

Últimas Noticias

La UE convocó una reunión extraordinaria sobre Ucrania previo a la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, pidió la inclusión del bloqueo y de Kiev en las conversaciones de Alaska: “Están en juego los intereses fundamentales de Europa”

La UE convocó una reunión

Los cinco países europeos del Consejo de Seguridad de la ONU instaron a Israel a “revertir” su plan para Gaza

Tras la reunión extraordinaria celebrada este domingo, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron sobre el riesgo de una crisis humanitaria agravada

Los cinco países europeos del

Polonia dijo que un alto el fuego en Ucrania “está más cerca que nunca” y afirmó que Zelensky podría ser invitado a la cumbre entre Trump y Putin

“Esto sería la mejor solución y creo que ocurrirá”, expresó el viceprimer ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en alusión a la posible presencia del presidente ucraniano en Alaska, donde se reunirán los mandatarios de EEUU y Rusia

Polonia dijo que un alto

Benjamin Netanyahu afirmó que el objetivo de Israel “no es ocupar la Franja de Gaza”

El primer ministro israelí brindó una conferencia de prensa en la que indicó que su país busca establecer “una administración civil” que no esté vinculada a los terroristas de Hamas ni a la Autoridad Palestina

Benjamin Netanyahu afirmó que el

El papa León XIV pidió a los líderes del mundo no ignorar “el deseo universal de paz”

Durante el Ángelus dominicial, el pontífice destacó la importancia de la misericordia, la solidaridad y el compromiso global para erradicar la guerra y proteger a los más desfavorecidos en contextos de conflicto

El papa León XIV pidió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un interventor ferroviario obliga a

Un interventor ferroviario obliga a un hombre con respiración asistida a levantar una maleta pesada para buscar su certificado de invalidez: “Se lesionó la espalda”

Un estudio de la Universidad de Sevilla confirma que la actividad física ayuda a prevenir el parkinson

No se salvó: fanático y dueño de Trump Burger fue arrestado por el ICE, podría ser deportado

Menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá fue encontrado sin vida: encapuchados lo habían secuestrado

Jaziel, exparticipante de ‘La voz kids’, sorprendió con relato sobre el abuso del que fue víctima durante años: “Mi padrastro está libre”

INFOBAE AMÉRICA
El PP acusa al Gobierno

El PP acusa al Gobierno de estar "en paradero desconocido" con trenes "cayéndose a cachos" y familias "sin vacaciones"

Pedro Sánchez se reunirá con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el 3 de septiembre en Downing Street

Abascal critica el "silencio" de obispos con Sánchez tras el apoyo a la comunidad musulmana por la moción de Jumilla

Localizado sin vida el motorista desaparecido desde el sábado en Zamora

Un total de 16 comunidades estarán este lunes en aviso por calor, con 12 de ellas en nivel naranja y Canarias en rojo

ENTRETENIMIENTO

Chad Michael Murray recordó el

Chad Michael Murray recordó el problema de salud que lo dejó al borde de la muerte durante su adolescencia

Revelan detalles inéditos de la relación entre Elvis Presley y Tura Satana

Justin Bieber compartió fotos con su hijo Jack Blues antes de su primer cumpleaños

Antonio Banderas cumple 65 años: el actor que soñó con ser futbolista, superó un infarto y transformó su vida mientras conquistaba Hollywood

10 álbumes debut que cambiaron para siempre el rock mundial