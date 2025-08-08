Descubrimientos arqueológicos revolucionan la estación Plaza Venecia antes de su apertura

La integración de hallazgos arqueológicos en la nueva estación ofrece una experiencia única para quienes transiten por el centro histórico (Ministerio de Cultura de Italia)

Roma volvió a ser escenario de un hallazgo arqueológico relevante. Durante las obras para la construcción de la próxima estación Plaza Venecia del metro, especialistas encontraron un complejo de varios pisos de época romana y antiguos hornos de cal de la Edad Media, informó el Ministerio de Cultura de Italia.

Estos vestigios, localizados en el centro de la ciudad, cerca de la antigua Vía Flaminia, abren nuevas perspectivas sobre el pasado y plantean desafíos inéditos para los ingenieros y responsables del patrimonio.

Restos arqueológicos y hallazgos en el metro de Roma

Los restos corresponden a viviendas y zonas comerciales que datan del final de la República y el inicio del Imperio romano. Según expertos citados por National Geographic, se trata de insulae, edificaciones de varios pisos donde vivían las clases populares romanas. Además, los arqueólogos hallaron hornos medievales destinados a transformar el mármol en cal viva, ubicados estratégicamente junto a la Vía Flaminia para facilitar el transporte.

Arqueólogos descubren viviendas y hornos medievales durante obras del metro de Roma (Ministerio de Cultura de Italia)

La superintendente especial de Roma, Daniela Porro, destacó la trascendencia de los descubrimientos al afirmar: “Una vez más, la construcción de una estación de metro nos permite redescubrir el pasado de nuestra ciudad”.

Describió la zona como “el suntuoso palimpsesto de varias épocas que regresa del pasado ante nuestros asombrados ojos”. Según Porro, las estructuras romanas estaban próximas al inicio de la Vía Flaminia, que en la Edad Media fue reutilizada: la antigua calzada de adoquines dio paso a varias capas de tierra batida renovadas con el paso del tiempo.

Marta Baumgartner, responsable científica de la excavación y arqueóloga de la Superintendencia, explicó a National Geographic: “El descubrimiento de estructuras vivas de época romana representa una extraordinaria oportunidad para conocer la topografía histórica del centro de Roma”. Baumgartner señaló que estos vestigios, posiblemente residenciales de época imperial, enriquecen el paisaje urbano al vincular los grandes monumentos conocidos con los espacios habitados por la población.

Ingeniería, integración patrimonial y comparación internacional

La futura estación Plaza Venecia será, según los técnicos, uno de los mayores retos de ingeniería de la línea C del metro. El proyecto prevé una profundidad de unos 45 metros y muros de contención de hasta 85 metros de espesor. A las dificultades técnicas se suman los trabajos arqueológicos, que modificaron el calendario original, con la finalización prevista para 2030.

La estación mostrará los hallazgos al público, reforzando la identidad de Roma como museo vivo (Ministerio de Cultura de Italia)

La ubicación de los hornos medievales junto al antiguo trazado de la Vía Flaminia ilustra cómo el espacio urbano de Roma experimentó continuidad y transformación a lo largo de los siglos. La interacción entre desarrollo y preservación patrimonial recuerda a la situación del Templo Mayor en Ciudad de México, donde la modernización debió adaptarse a la protección de restos históricos, según National Geographic.

En Roma, la superposición de construcciones antiguas, modernas y contemporáneas complica el trabajo arqueológico. Cada intervención revela nuevas capas de historia, aumentando la complejidad de la interpretación y conservación. Cada obra pública implica resolver el desafío de integrar los testimonios materiales en el tejido urbano actual.

Para los arqueólogos, estos trabajos permiten ampliar el conocimiento sobre la evolución urbana. Solo a través de excavaciones, análisis y un estudio detallado será posible entender plenamente el valor de los descubrimientos, ya que el subsuelo de Roma aún conserva secretos por desvelar, integrando el pasado en la vida cotidiana y ofreciendo a los futuros visitantes de Plaza Venecia una experiencia irrepetible.

La experiencia de Roma se compara con la integración patrimonial del Templo Mayor en Ciudad de México (REUTERS/Henry Romero)

La decisión de mostrar los hallazgos en la futura estación confirma el compromiso de Roma con la difusión de su herencia histórica. Esta iniciativa permitirá a turistas y residentes apreciar de primera mano cómo la ciudad evolucionó y se superpuso a lo largo de los siglos, consolidando su identidad como museo vivo.