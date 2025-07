Yasser Abu Shabab, líder de una milicia palestina, admitió que coopera con Israel contra el grupo terrorista Hamas

El líder de una fracción de Hamas, Yasser Abu Shabab, admitió que coopera con Israel contra el grupo terrorista

Yasser Abu Shabab, de 32 años y originario de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, admitió por primera vez que mantiene un grado de cooperación con Israel en el marco de su enfrentamiento con el movimiento Hamas. La declaración la realizó al medio de comunicación israelí Makan, en una entrevista en la que detalló la naturaleza de la colaboración, que implica la coordinación previa de misiones y la recepción de apoyo logístico para operar contra Hamás. “Cuando vamos a una misión, les informamos –nada más– y llevamos a cabo la operación militar, siempre que tengan que proporcionarnos algún tipo de apoyo”, afirmó Abu Shabab.

El perfil de Abu Shabab ha cobrado notoriedad en los últimos meses tras su irrupción como jefe de una de las principales milicias opositoras a Hamas en Gaza, conocidas como las “Fuerzas Populares”. Según información recogida por Middle East Monitor, Abu Shabab fue condenado por las autoridades de Hamas por tráfico de drogas y consiguió fugarse de prisión al inicio de los bombardeos israelíes sobre Gaza. Posteriormente, según el diario israelí Maariv, fue “reclutado” por los servicios de inteligencia de Israel para actuar como factor de inestabilidad en las zonas bajo control de Hamás.

El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció a comienzos de julio que Israel financia este tipo de grupos, aunque no especificó el alcance de la colaboración: “Activamos clanes en Gaza que se oponen a Hamas”.

La cooperación entre milicianos palestinos y fuerzas israelíes ha generado una fuerte respuesta entre las principales facciones palestinas armadas. La llamada Sala de Operaciones Conjuntas de Palestina, que reúne a grupos como Hamas y Yihad Islámica, emitió esta semana un comunicado en el que acusa a Abu Shabab y su grupo de ser “mercenarios traidores” y de haberse “despojado completamente de su identidad palestina”. El texto, difundido por la agencia Sanad, afirma que “el destino de los traidores es el basurero de la historia, además del estigma de la vergüenza ante Dios y su pueblo”. Las facciones insisten en que Abu Shabab debe entregarse a los tribunales revolucionarios de Gaza antes del 12 de julio para responder a las acusaciones de traición, colaboración con fuerzas hostiles y rebelión armada. En caso de no hacerlo, el proceso judicial seguirá en ausencia.

Las facciones palestinas exigen la entrega de Abu Shabab a tribunales revolucionarios antes del 12 de julio (REUTERS/ARCHIVO)

El ambiente político y social dentro de Gaza es especialmente tenso tras estos acontecimientos. Las luchas internas entre facciones palestinas se han acentuado con la irrupción de grupos que desafían la hegemonía de Hamas dentro del enclave. En este contexto, destacados dirigentes israelíes advierten sobre los riesgos asociados a la emergencia de milicias radicalizadas. Avigdor Lieberman, líder del partido Yisrael Beitenu, aseguró que estos nuevos actores son “criminales sin ley” que en los últimos años han buscado un viraje ideológico, abrazando el salafismo y mostrando vínculos con la organización Estado Islámico. Aunque no se presentaron pruebas, estas declaraciones reflejan la preocupación en Israel por la posible desestabilización de la región y el futuro de la gobernabilidad en Gaza.

No es la primera vez que Abu Shabab aparece en medios internacionales. En noviembre de 2023, concedió una entrevista al New York Times en la que reveló que sus hombres interceptaron camiones con ayuda humanitaria destinados a la población local. Aseguró que no pretendían lucrarse con estos suministros, sino que los empleaban para sobrevivir, en medio de un escenario de grave crisis alimentaria y colapso de servicios.

Israel advirtió sobre la radicalización y vínculos de nuevas milicias con el Estado Islámico (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

“Hemos experimentado la amargura y la injusticia que Hamas nos ha infligido, y hemos asumido la responsabilidad de enfrentar esta agresión. No descartamos la confrontación con Hamas ni la guerra civil, cueste lo que cueste”, según recoge el Times of Israel. La posibilidad de una escalada en las luchas internas palestinas se convierte así en una amenaza para la ya precaria estabilidad de Gaza.

A la presión política y las amenazas de las facciones palestinas se suma el rechazo social a Abu Shabab. De acuerdo con la agencia Sanad, miembros de su propio clan familiar en Rafah han anunciado su expulsión, reafirmando su aislamiento dentro de la sociedad gazatí. Mientras tanto, el plazo para su entrega a las autoridades se agota, en medio de una crisis que pone en entredicho la capacidad de liderazgo y cohesión interna de las organizaciones palestinas en Gaza bajo el conflicto actual.