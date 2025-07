Detuvieron a un hombre de 34 años por el ataque antisemita a una sinagoga en Melbourne

Imagen de la sinagoga que fue atacada en Australia.

Un hombre fue acusado el domingo por un ataque incendiario a una sinagoga en Melbourne, en una aparente escalada de violencia antisemita en la segunda ciudad más poblada de Australia.

Angelo Loras, de 34 años, compareció el domingo en el Tribunal de Magistrados de Melbourne acusado de incendio premeditado, poner en peligro la vida y daños a la propiedad. También fue acusado de poseer un “arma controlada” el sábado cuando fue arrestado. La hoja de cargos no especifica cuál era esa arma.

El residente de Sydney no presentó una declaración de culpabilidad ni solicitó ser liberado bajo fianza. El magistrado John Lesser ordenó que Loras permaneciera detenido para comparecer de nuevo en el tribunal el 22 de julio.

El viernes por la noche se prendió fuego a un líquido inflamable en la puerta de la Sinagoga de Melbourne Este, también conocida como la Congregación Hebrea de Melbourne Este, mientras 20 fieles compartían una cena de sabbat en el interior.

La congregación escapó sin sufrir daños a través de una puerta trasera y los bomberos contuvieron el incendio en el área de entrada del edificio de 148 años.

El rabino Dovid Gutnick, quien estaba dentro de la sinagoga con su familia el viernes, dijo que las cámaras de seguridad mostraron al responsable tocando el timbre dos veces momentos antes de que estallaran las llamas.

El rabino David Gutnick pasa junto a los daños en el exterior de la Congregación Hebrea de East Melbourne, en Melbourne, el sábado 5 de julio de 2025, luego que un incendiario prendiera fuego a la puerta. (James Ross/AAP Image via AP)

El hijo de 13 años de Gutnick estaba en la oficina de la sinagoga en ese momento y decidió no abrir la puerta después de ver al visitante en el monitor de la cámara de seguridad.

“Usamos las cámaras de seguridad para evaluar a las personas que tocan el timbre. Generalmente, no dudamos en dejar entrar a alguien”, dijo Gutnick a The Associated Press.

“Mi hijo dudó y no respondió. Para cuando llegué a la parte delantera, ya había humo y llamas entrando por debajo de la puerta”, agregó.

El suceso fue el primero de tres aparentes casos de violencia antisemita en toda la ciudad el viernes y la madrugada del sábado.

Las autoridades aún no han establecido un vínculo entre los incidentes en la sinagoga y dos negocios.

Atribuyen al antisemitismo varios ataques a negocios

También en el centro de Melbourne el viernes por la noche, alrededor de 20 manifestantes enmascarados acosaron a los comensales en un restaurante de propiedad israelí.

La legisladora del gobierno australiano Sarah Witty, en el centro a la izquierda; el ministro del Interior Tony Burke, en el centro, y el legislador judío Mark Dreyfus, en el centro a la derecha, se dirigen a los medios ante la Sinagoga de Melbourne Este en Melbourne, Australia, el domingo 6 de julio de 2025, después de que alguien prendiera fuego a la puerta delantera de la sinagoga dos días antes. (AP Foto/Rod McGuirk)

Los manifestantes rompieron una ventana del restaurante, volcaron mesas y lanzaron sillas mientras coreaban “Muerte a las FDI”, acrónimo del nombre oficial del ejército israelí, Fuerzas de Defensa de Israel. Una mujer de 28 años fue arrestada en el lugar y acusada de obstaculizar la labor policial.

La policía también investiga un grafiti con aerosol de un negocio en los suburbios del norte de Melbourne y un ataque incendiario a tres vehículos vinculados al negocio antes del amanecer del sábado. Los vehículos también fueron pintados.

La policía dijo que había “inferencias” antisemitas en la escena. El negocio también había sido objetivo de manifestaciones propalestinas en el último año.

Líderes políticos condenan el antisemitismo

El ministro del Interior, Tony Burke, se reunió con líderes judíos en la sinagoga dañada el domingo.

Burke dijo a los periodistas que los investigadores buscaban posibles vínculos entre los tres incidentes.

“En esta etapa, nuestras autoridades no han encontrado vínculos entre ellos. Pero obviamente hay un vínculo en el antisemitismo. Hay un vínculo en la intolerancia. Hay un vínculo en la disposición a llamar a la violencia, a corear violencia o a llevar a cabo acciones violentas. Están muy vinculados de esa manera”, dijo Burke.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke. REUTERS/Willy Kurniawan

“Hubo tres ataques esa noche y ninguno de ellos tenía lugar en Australia. Ataques incendiarios, cánticos que llaman a la muerte, otros ataques y grafitis — ninguno de ellos tiene lugar en Australia y fueron ataques a Australia”, agregó Burke.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó al gobierno australiano a “tomar todas las medidas para tratar con los alborotadores en toda la extensión de la ley y prevenir ataques similares en el futuro”.

“Veo con la mayor gravedad los ataques antisemitas que ocurrieron anoche en Melbourne, que incluyeron un intento de incendio de una sinagoga en la ciudad y una violenta agresión contra un restaurante israelí por parte de alborotadores propalestinos”, dijo Netanyahu en un comunicado el sábado.

“Los despreciables ataques antisemitas, con llamados de ‘muerte a las FDI’ y un intento de atacar un lugar de culto, son crímenes de odio graves que deben ser erradicados”, agregó.