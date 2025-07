La Agencia Atómica de la ONU dijo que aguarda información oficial sobre el cierre del acceso a instalaciones nucleares en Irán

El OIEA sigue a la espera de información oficial sobre el cierre del acceso a instalaciones nucleares en Irán (REUTERS/ARCHIVO)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó este miércoles que aún aguarda “información oficial” de Irán, luego de que el gobierno de Teherán suspendiera su cooperación con la agencia, en respuesta a la reciente ofensiva militar israelí y los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.

“Somos conscientes de las informaciones”, declaró un portavoz del organismo a Europa Press. “El OIEA está a la espera de más información oficial por parte de Irán”.

La decisión iraní quedó formalizada este miércoles, cuando el presidente Masud Pezeshkian promulgó una ley que restringe el acceso de los inspectores del OIEA a las instalaciones nucleares del país. Según la legislación difundida por la televisión estatal Press TV, cualquier visita estará condicionada a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y a la garantía de seguridad para las “actividades nucleares pacíficas”.

Vista satelital de Fordow, una de las instalaciones nucleares iraníes atacadas durante la ofensiva que precipitó la ruptura entre Teherán y el OIEA (Maxar Technologies/REUTERS)

El cese de cooperación se produce tras doce días de enfrentamientos entre Irán e Israel. El 13 de junio, Israel lanzó una ofensiva contra objetivos nucleares iraníes, desencadenando una respuesta de Teherán mediante el lanzamiento de misiles y drones. El 22 de junio, Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares —Fordow, Natanz e Isfahán— y un alto el fuego mediado por Washington entró en vigor el 24.

Irán ha acusado a Rafael Grossi, director general del OIEA, de actuar con parcialidad. Según el régimen, el informe del OIEA del 12 de junio —que denunciaba violaciones del acuerdo nuclear por parte de Teherán— fue utilizado por los países del E3 (Francia, Reino Unido y Alemania) y por Estados Unidos como pretexto para impulsar una resolución que abrió la puerta a los ataques.

Teherán sostiene que el OIEA ha guardado silencio ante los bombardeos israelíes y estadounidenses, violando así el Tratado de No Proliferación (TNP). El Ministerio de Exteriores iraní reiteró esta semana que los informes del organismo “fueron instrumentalizados” para justificar los ataques, y acusó a Grossi de haber sobrepasado sus funciones técnicas.

El régimen de Irán formalizó su ruptura con la Agencia Atómica de la ONU y consolidó su política de opacidad sobre el programa nuclear (EFE/ARCHIVO)

En una entrevista con Radio France Internationale (RFI), Grossi reconoció que las relaciones con Irán atraviesan “una cierta tensión” y que “hay voces políticas” que critican al organismo por no haber condenado la ofensiva israelí. Dijo también que envió una carta al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, ofreciéndose a viajar inmediatamente a Irán para reanudar las inspecciones. No ha recibido respuesta.

Poco después de entrar en vigor el alto el fuego, el Parlamento iraní aprobó una ley para suspender la cooperación con el OIEA. El texto fue validado posteriormente por el Consejo de Guardianes, un ente que revisa la constitucionalidad de las leyes, y ratificado por el presidente Pezeshkian.

Desde entonces, las críticas desde Teherán se han intensificado. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, señaló que la suspensión de la cooperación refleja el “enojo de la opinión pública iraní”. También llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar contra Israel y Estados Unidos, al tiempo que aseguró que países vecinos de Irán rechazaron colaborar con la ofensiva israelí.

Baghaei pidió además que Grossi se limite a sus funciones técnicas y “evite ser influenciado políticamente”. Irán ha rechazado su solicitud de visitar los sitios atacados, alegando que su intención “no es técnica sino política”.

En paralelo, medios oficialistas iraníes han redoblado su ofensiva contra el titular del OIEA. El diario ultraconservador Kayhan llegó a publicar acusaciones sin fundamento según las cuales Grossi sería un “espía israelí”, y pidió su ejecución.

Pese a la retórica hostil, Teherán aclaró que no existen amenazas directas contra los inspectores del organismo, aunque insistió en que no permitirán nuevas inspecciones mientras no se garantice la seguridad nacional.