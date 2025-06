Migración de millonarios: cuáles son los países que elige la élite global para vivir

El éxodo millonario redefine el mapa económico, fortaleciendo países receptores y debilitando a los que pierden capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los millonarios está protagonizando una migración sin precedentes, que según el Informe de Migración de Patrimonio Privado 2025, elaborado por Henley & Partners, representa la mayor transferencia voluntaria de capital privado en la historia moderna.

Este año, se estima que 142.000 individuos de alto patrimonio neto, aquellos con al menos un millón de dólares en activos líquidos invertibles, obtendrán residencia o ciudadanía en un país distinto al de origen. Para 2026, la cifra proyectada asciende a 165.000.

De acuerdo con el informe, esta dinámica no solo marca una tendencia creciente, sino que está reconfigurando el mapa de la influencia económica global.

Los países que reciben este flujo de capital no solo suman nuevos residentes, sino también fortunas, inversiones y redes empresariales que pueden modificar su posición en el escenario internacional. En 2025, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Estados Unidos figuran entre los principales destinos, mientras que Reino Unido y China lideran las pérdidas de capital privado.

Emiratos Árabes Unidos lidera las preferencias

Según Henley & Partners, Emiratos Árabes Unidos se mantiene como el destino más atractivo para millonarios a escala global. En 2025, se prevé que 9.800 personas de alto patrimonio adquieran residencia en el país, frente a las 6.700 registradas en 2024.

Entre los principales atractivos figuran la ausencia de impuesto sobre la renta personal, una infraestructura desarrollada, estabilidad política y un entorno normativo favorable para la inversión.

Emiratos Árabes Unidos lidera como destino preferido de los ricos por su ausencia de impuestos y estabilidad política (AP/Kamran Jebreili)

El informe señaló que el país ha pasado de ser un centro regional a constituirse en un verdadero nexo global de riqueza, gracias a lo que denomina una “innovación política integral”.

El programa Golden Visa, lanzado en 2019 y ampliado en 2022, ofrece residencia a largo plazo a inversores, empresarios y profesionales. “Recientemente, muchas personas con un alto patrimonio se mudaron a los EAU por su estilo de vida y, obviamente, por la ausencia del impuesto sobre la renta personal”, explicó Nuri Katz, fundador de Apex Capital Partners.

Arabia Saudita muestra el mayor crecimiento

Arabia Saudita registró el incremento más pronunciado, con una estimación de 2.400 nuevos individuos de alto patrimonio neto para 2025, ocho veces más que en 2024.

El aumento se atribuye tanto al retorno de ciudadanos saudíes como a la llegada de inversionistas internacionales, especialmente en Riad y Yeda. Aunque aún no iguala el volumen de los EAU, su ritmo de crecimiento lo posiciona como un actor emergente en los flujos migratorios de capital.

Estados Unidos se mantiene como destino estratégico

En segundo lugar del ranking global aparece Estados Unidos, que, según Henley & Partners, podría recibir 7.500 millonarios en 2025.

La principal vía de acceso es el programa EB-5, que permite la obtención de una tarjeta verde a cambio de una inversión calificada. Este esquema movilizó más de USD 50.000 millones y generó cientos de miles de empleos, de acuerdo con el informe.

Trump y Lutnick impulsan una visa de residencia permanente de USD 5 millones (REUTERS/Kevin Lamarque)

En paralelo, el presidente Donald Trump, junto al empresario Howard Lutnick, está promoviendo la Trump Gold Card, una visa de residencia permanente valuada en USD 5 millones y aún en fase de desarrollo.

Según Lutnick, cerca de 70.000 personas se registraron en el sitio web tras el anuncio del 11 de junio. No obstante, un portavoz de Henley & Partners advirtió que “la gran mayoría” probablemente solo solicitó información.

Katz también puso en duda la viabilidad del proyecto y afirmó que “raramente he visto a alguien gastar más del 10% de su patrimonio neto en un programa de inmigración, lo que implicaría un capital mínimo de USD 100 millones".

A nivel mundial, menos de 30.000 personas alcanzan ese umbral, y un tercio de ellas son estadounidenses, que no necesitan otra residencia.

Reino Unido y China registran pérdidas de capital

Reino Unido encabezó la lista de países con mayor salida de riqueza, con 16.500 individuos de alto patrimonio que obtendrán residencia en el extranjero en 2025. Según Henley & Partners, antes de 2016 el país recibía más riqueza de la que perdía, pero el panorama actual lo convierte en una señal de alerta para otras economías desarrolladas.

Antes de 2016, el Reino Unido era uno de los destinos preferidos de los millonarios (Crédito: Freepik)

China, con una estimación de 7.800 salidas, ocupa el segundo lugar entre los países con mayor pérdida de residentes ricos. En ambos casos, las causas son variadas: presión fiscal, incertidumbre política, falta de garantías jurídicas o estrategias de diversificación patrimonial.

Katz aclaró que no siempre hay una mudanza física: “Estas personas en realidad no se van del Reino Unido. Simplemente están obteniendo documentación en diferentes países, pero no necesariamente se están mudando”.

Modalidades migratorias de los millonarios

Henley & Partners indicó que la mayoría de los individuos de alto patrimonio acceden a nuevas residencias mediante visas de trabajo, de ascendencia, jubilación o por vínculos familiares, o bien obtienen ciudadanías por derecho de nacimiento. Solo alrededor del 30% utiliza programas de migración por inversión, como el EB-5 estadounidense o la Golden Visa emiratí.

En este escenario, los países que logran atraer estos capitales no solo mejoran sus cuentas fiscales, sino que también refuerzan su peso geopolítico, consolidándose como polos de poder económico en el largo plazo.