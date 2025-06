La historia real de la masacre de Killamarsh: mató a su familia con un martillo y lo confesó todo

Tenía antecedentes por robo, violencia y un intento de incendio cuando fue ubicado con menores (Derbyshire Police)

El 19 de septiembre de 2021, el silencio de una calle residencial en Derbyshire, Inglaterra, fue interrumpido por una llamada telefónica cargada de una confesión inverosímil. Damien Bendall, de 31 años, pidió la presencia inmediata de la policía y una ambulancia. “He matado a cuatro personas”, dijo con voz calma.

La historia de ese crimen múltiple no comenzó ese día. Para comprender lo que ocurrió, hay que retroceder. Bendall tenía antecedentes penales desde 2004 y, a lo largo de los años, acumuló condenas por robo, intento de robo y lesiones corporales graves.

Según The Telegraph, en mayo de 2020, fue arrestado en Swindon tras provocar un incendio mientras intentaba robar un auto. En junio de 2021, un tribunal le impuso una sentencia suspendida de 17 meses por ese delito.

La condición para mantener la libertad era cumplir con una serie de requisitos de vigilancia electrónica y reportes periódicos a los servicios de libertad condicional. Por decisión judicial, debía vivir en la casa de su entonces pareja, Terri Harris, junto a los hijos de ella.

Terri, John, Lacey y Connie compartieron un día de dulces y juegos antes de ser asesinados esa misma noche (Derbyshire Police)

Según reveló The Telegraph, la evaluación de riesgo elaborada por un oficial de libertad condicional en Swindon categorizó a Bendall como “riesgo medio” en lugar de “alto riesgo”, y omitió información clave sobre su historial violento y su comportamiento con menores.

La elaboración de ese informe fue atribuida a un oficial sin supervisión adecuada, que solía trabajar desde su casa, lo que dificultaba el control de sus informes por parte de sus colegas.

Tras su traslado a Derbyshire, el caso de Bendall quedó en manos de Aisha Fatima, una oficial con solo seis meses de experiencia. Esta decisión fue consecuencia directa de una clasificación de riesgo incorrecta.

Tiempo después, la propia Fatima declaró ante el forense que, de haber contado con la información que luego salió a la luz, nunca habría aprobado su convivencia con Harris y los niños. Incluso, según The Guardian, ella admitió no haber leído más que dos de los diez informes de antecedentes disponibles, y reconoció no haber tomado una mirada profunda del caso.

Otro hecho que habría podido prevenir el desastre fue una advertencia directa. Una oficial del sistema de monitoreo electrónico, empleada de la firma Capita, declaró en el inquest que mientras colocaba el dispositivo de rastreo en el tobillo de Bendall, este le dijo que si su relación con Harris “salía mal”, mataría a ella y a los niños.

Vivían juntos en la casa donde ocurrió la masacre, sin saber que el peligro estaba dentro (Derbyshire Police)

El sábado 18 de septiembre de 2021, la familia compartió una jornada que parecía ajena a toda amenaza. Los niños, junto con Connie, que se había quedado a dormir por segunda noche, habían organizado una pequeña venta de dulces frente a la casa para recaudar fondos para la organización Cancer Research.

Videos grabados ese día muestran a los tres menores riendo mientras ofrecen golosinas a los vecinos. Según la reconstrucción de los hechos presentada en el juicio, los ataques ocurrieron esa noche, poco antes o poco después de que los niños se fueran a dormir.

En algún momento después de las 21:40, Bendall recorrió la casa con un martillo de garra en la mano. Golpeó a Terri Harris en el dormitorio principal, a John en el baño, a Connie en una de las habitaciones y a Lacey en el salón.

Según Independent, describió el fiscal Louis Mably KC en el juicio, los asesinatos fueron “brutales, crueles y salvajes” y cada víctima fue atacada por separado, como si él hubiera ido buscándolas una por una con el objetivo de matarlas. El martillo fue blandido con tanta fuerza que el cráneo de las víctimas quedó destrozado.

Lacey fue la última víctima, atacada y violada mientras agonizaba junto al cuerpo de su madre (Derbyshire Police)

La violencia no se detuvo ahí. Bendall, después de golpear a Lacey, la llevó inconsciente al dormitorio principal. Allí, junto al cadáver de su madre, la colocó sobre la cama, acomodó un espejo y la violó mientras agonizaba.

Según The Standard, ese detalle, escalofriante, fue confirmado por el juez Mr. Justice Sweeney durante la sentencia y fue uno de los elementos que justificó la imposición de una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Después del crimen, Bendall limpió la escena lo suficiente como para moverse por la casa, y tomó el Xbox de John. Se trasladó en taxi a Sheffield, intercambió la consola por drogas y volvió a Killamarsh.

Según el testimonio del taxista, cuando le preguntó cómo había estado su noche, Bendall respondió: “Bastante bien, un poco loca”. Más tarde, hizo dos llamadas: una a su madre, a quien le dijo que se había apuñalado a sí mismo, y otra al 999 (número de emergencia utilizado en el Reino Unido). “Necesito reportar un crimen… He matado a cuatro personas”, le dijo al operador.

Cuando la policía llegó, los recibió en la puerta, les mostró sus heridas en el pecho y repitió: “Los maté. No sé por qué. Me desconecté. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo, viéndome desde afuera”.

La investigación forense confirmó la violencia de los ataques y reveló que la mayoría de las víctimas tenía heridas defensivas. Según The Times, durante la autopsia se detectaron lesiones que indicaban intentos de protegerse de los golpes. El cuerpo de Lacey presentó además evidencias de abuso sexual.

Según The Guardian, en diciembre de 2022, el tribunal de Derby Crown Court lo condenó a cadena perpetua en régimen de reclusión total, sin posibilidad de libertad. Según declaraciones de su defensa, Bendall aceptó no oponer resistencia a esa sentencia, y expresó “remordimiento genuino”. Asimismo, dijo querer pasar el resto de su vida en prisión como forma de justicia para las familias de las víctimas.