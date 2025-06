Israel activó sus operaciones defensivas para interceptar los drones lanzados por Irán en represalia a la ofensiva aérea

La Fuerza Aérea israelí comenzó este viernes a interceptar fuera de su territorio algunos de los más de cien drones lanzados por Irán como represalia por los bombardeos ejecutados por Israel contra instalaciones militares y nucleares en suelo iraní, según confirmó un portavoz del Ejército a la agencia EFE.

El ataque iraní ocurre horas después de que, durante la madrugada, Israel bombardeara “decenas de objetivos” en Irán, incluidos puntos relacionados con su programa nuclear, entre ellos la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. La operación aérea israelí, iniciada alrededor de las 3:30 hora local (12:00 GMT), fue confirmada por altos mandos militares en una videoconferencia con medios de comunicación. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que la instalación de Natanz fue efectivamente alcanzada durante los bombardeos.

En respuesta, el portavoz del Ejército israelí, general de brigada Effie Defrin, confirmó la llegada masiva de drones lanzados desde Irán. “Todos los sistemas de defensa están funcionando para eliminar las amenazas”, señaló en declaraciones a medios locales. El diario The Times of Israel citó una fuente militar que advirtió que algunos de los drones podrían alcanzar territorio israelí en aproximadamente una hora si no logran ser interceptados a tiempo.

Como medida preventiva, Israel mantiene su espacio aéreo cerrado “hasta nuevo aviso” y ha instado a la población a acatar todas las alertas y alarmas antiaéreas. Las autoridades recomendaron refugiarse en espacios protegidos en caso de impacto. En paralelo, hospitales israelíes han comenzado a reubicar unidades médicas en zonas más seguras y a dar el alta a pacientes que no requieren internación, como parte de los preparativos ante posibles daños o víctimas.

En el comunicado militar que justificó los bombardeos israelíes, se asegura que el régimen iraní “trabajaba en un plan secreto para desarrollar todos los componentes necesarios para fabricar un arma nuclear”. El ataque habría sido aprobado directamente por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La escalada regional también ha tenido repercusiones en países vecinos. Las Fuerzas Armadas de Jordania informaron este viernes que interceptaron “varios misiles y drones” que ingresaron a su espacio aéreo. “Aeronaves y sistemas de defensa aérea de la Real Fuerza Aérea Jordana (RJAF) interceptaron varios misiles y drones que ingresaron esta mañana”, indicó el ejército jordano en un comunicado. Las autoridades añadieron que la acción se tomó tras evaluar que algunos proyectiles podían caer en zonas pobladas.

Jordania también informó que sus unidades están “plenamente preparadas” y en estado de alerta máxima, afirmando que no permitirán “violaciones del espacio aéreo jordano bajo ninguna circunstancia”. Irak y Jordania decidieron además cerrar temporalmente sus respectivos espacios aéreos. Ambas naciones ya habían adoptado medidas similares en 2023, cuando Irán lanzó misiles en respuesta a acciones de Israel.

Aunque hasta el momento Irán no ha emitido una declaración oficial sobre su ofensiva con drones, medios israelíes y fuentes militares indican que la escala del ataque apunta a una represalia directa por los daños causados en el territorio iraní, especialmente sobre sus instalaciones nucleares.

El incidente marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre ambos países, en medio de denuncias de desarrollo nuclear clandestino por parte de Irán y la política de ataques preventivos de Israel. Mientras tanto, la región permanece en máxima alerta frente a una posible escalada militar más amplia.

(Con información de EFE y AFP)