El Reino Unido lanzó un ambicioso plan para formar un millón de estudiantes en inteligencia artificial

El primer ministro británico, Keir Starmer, visita una escuela para explicar los planes del gobierno para extender las comidas escolares gratuitas a medio millón de niños, en Essex, Gran Bretaña, el 5 de junio de 2025 (REUTERS/Isabel Infantes/Pool)

El Gobierno británico anunció este domingo el lanzamiento de un programa en escuelas de todo el país por el que un millón de estudiantes de secundaria recibirán formación específica en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Según un comunicado de Downing Street —oficina del primer ministro, Keir Starmer—, el plan de cualificación ‘TechFirst’, financiado con 187 millones de libras (unos 220 millones de euros), preparará a los estudiantes para los futuros trabajos en el sector tecnológico.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología prevé que en 2035 unos 10 millones de trabajadores tendrán puestos que incluirán la IA entre sus responsabilidades.

Dentro del programa general se dedicarán 24 millones de libras (28 millones de euros) a que cada centro de secundaria del Reino Unido pueda ofrecer a hasta un millón de alumnos formación específica a lo largo de tres años.

En cada región británica, un asociado local se ocupará de desarrollar el programa y las actividades en los colegios, según la nota.

“Estamos poniendo el poder de la IA en las manos de la próxima generación, para que den forma al futuro. Este programa de entrenamiento desbloqueará oportunidades en todas las clases y sentará las bases para una nueva era de crecimiento”, dijo Starmer, según el comunicado.

Según el primer ministro, “demasiadas familias como en la que yo crecí están siendo descartadas. Estoy decidido a acabar con eso”.

Habrá tres programas con diferentes dotaciones enfocados a proporcionar becas universitarias para estudiantes (‘TechGrad’), estudiantes de posgrado (‘TechExpert’) y pymes regionales (‘TechLocal’), con la participación de actores de la industria como IBM, BAE Systems, QinetiQ, BT y Microsoft.

Stamer dará los detalles de este anuncio en un discurso este lunes con motivo del inicio de la London Tech Week, la mayor cita del sector en el Reino Unido, a lo que seguirá una conversación con el consejero delegado de la compañía NVIDIA, Jensen Huang.

Interacción humano-digital, entorno laboral digital, colaboración remota, tecnología aplicada al trabajo, comunicación profesional, oficina, tecnología, videollamada, holograma, inteligencia artificial - (imagen ilustrativa Infobae)

Impacto en el mercado laboral

El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral es ya tangible, y las proyecciones para los próximos años sugieren una transformación sin precedentes. Según el informe The Future of Jobs 2023 del Foro Económico Mundial, se estima que para 2027 se perderán 83 millones de empleos a nivel global, aunque se crearán 69 millones nuevos, lo que resultará en una pérdida neta de 14 millones de puestos. Las funciones más amenazadas incluyen tareas rutinarias y administrativas, como operadores de datos, cajeros y secretarios ejecutivos, que son altamente susceptibles de automatización.

Un análisis reciente de Goldman Sachs advierte que hasta 300 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo podrían verse afectados por la IA generativa. En Estados Unidos y Europa, aproximadamente dos tercios de los empleos actuales están expuestos a cierto grado de automatización. Los sectores más vulnerables son el legal, financiero, contable y el de atención al cliente, donde los modelos de lenguaje avanzado como GPT ya están desempeñando tareas tradicionalmente reservadas a humanos con educación superior.

A pesar de estas cifras alarmantes, también se vislumbran oportunidades. El mismo informe del Foro Económico Mundial señala que los empleos relacionados con la tecnología —especialistas en IA, analistas de datos, expertos en ciberseguridad y desarrolladores de software— están entre los de mayor crecimiento proyectado. Se prevé que el número de especialistas en inteligencia artificial se duplique en los próximos cinco años. Por eso, iniciativas como el programa británico TechFirst se alinean con una estrategia de reconversión laboral masiva, considerada esencial para evitar una crisis de empleo estructural.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en 2023 un informe donde advierte que la IA generativa podría automatizar parcialmente el 75% de las tareas en empleos administrativos, aunque sugiere que su impacto en los países en desarrollo será más limitado inicialmente, debido a una menor digitalización. No obstante, urge a los gobiernos a intervenir con políticas públicas de educación y formación para evitar que se amplíen las brechas sociales y económicas.

En este contexto, el plan del Gobierno británico para capacitar a un millón de estudiantes en IA no es solo una apuesta educativa, sino una estrategia geopolítica. En la nueva economía del conocimiento, las naciones que inviertan temprano en talento digital serán las que definan las reglas del juego. Y como ha advertido el CEO de OpenAI, Sam Altman, “la IA no reemplazará a las personas, pero las personas que usen IA reemplazarán a las que no lo hagan”.

(Con información de EFE)