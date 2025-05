Trump declaró que Putin “está cansado” de la guerra en Ucrania y aseguró que solo con su participación se podría alcanzar un acuerdo de paz (REUTERS/Leah Millis)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su par ruso, Vladimir Putin, “está cansado” de la guerra en Ucrania y consideró que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, enfrenta una situación insostenible.

“Creo que Putin está cansado de todo esto y para él no pinta bien”, declaró en una entrevista transmitida en Fox.

Al ser consultado sobre si Putin representa un obstáculo para la paz, Trump evitó responder de forma directa y centró sus críticas en el líder ucraniano. “Es lo que siempre digo sobre él: no tiene las cartas en la mano. Está enfrentándose a un ejército enorme y sus habilidades están disminuyendo”, afirmó.

Trump señaló que Zelensky obtiene ayuda financiera con gran habilidad. “A mí Zelenski me parece el mejor vendedor del mundo. Mucho mejor de lo que soy yo. Cada vez que viene a Washington se vuelve a casa con 100 millones de dólares”, dijo.

Luego insistió en su rechazo al envío continuo de fondos a Ucrania: “El dinero es el dinero. No hay nada que más me reviente que ver todo este dinero desparramado”.

“Creo que Putin está cansado de todo esto y para él no pinta bien”, declaró en una entrevista con Fox News (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense también destacó su vínculo personal con Putin y se mostró convencido de que es la figura clave para alcanzar un acuerdo entre las partes.

“Él está en la mesa de negociaciones y quería esta reunión. Pero siempre sentí que no podría haber ninguna reunión sin mí. Hay mucho odio entre ambos lados. Tengo una muy buena relación con Putin. Creo que llegaremos a un acuerdo. Tenemos que reunirnos. Y creo que probablemente lo planificaremos”, afirmó.

En ese marco, elogió el trabajo del representante especial presidencial Steve Witkoff, al que calificó como “increíble”.

Trump reiteró que la guerra “debía terminar en una semana” y volvió a referirse al episodio del avance frustrado de las tropas rusas hacia Kiev: “No olviden que esto debía terminar en una semana. Si no se hubiera quedado atascado en el barro con esos tanques, habrían llegado a Kiev en cinco horas”.

“Tuve una conversación bastante difícil con Zelensky porque no me gustó lo que dijo. Y no me lo puso fácil. Siempre dije: no tiene ases en la manga. Y realmente no los tiene”, afirmó (EP)

Consultado nuevamente sobre el mandatario ucraniano, Trump recordó una conversación que mantuvo con él. “Tuve una conversación bastante difícil con Zelensky porque no me gustó lo que dijo. Y no me lo puso fácil. Siempre dije: no tiene ases en la manga. Y realmente no los tiene”.

Durante la entrevista, el presentador le preguntó por una publicación en Truth Social en la que pedía a Putin que detuviera su ofensiva.

Trump se refirió a su plan para Gaza e indicó que busca el apoyo de países árabes para realizarlo

En la misma entrevista, el mandatario republicano reiteró su intención de reubicar a hasta dos millones de palestinos fuera de la Franja de Gaza y afirmó que busca colaboración de gobiernos árabes para llevar adelante el plan.

“Gaza es un lugar horrible”, declaró en una entrevista transmitida el viernes por el programa Fox and Friends, de la cadena Fox. “Cada diez años parecen regresar al punto de partida”, añadió.

Trump sostuvo que “debería convertirse en una zona libre, en una zona de libertad”, sin precisar a qué se refería con esa expresión.

El mandatario republicano reiteró su intención de reubicar a hasta dos millones de palestinos fuera de la Franja de Gaza y afirmó que busca colaboración de gobiernos árabes para llevar adelante el plan (REUTERS/Amr Alfiky)

En el mismo diálogo, confirmó que parte de su reciente gira por países del Golfo estuvo dedicada a discutir soluciones para la situación humanitaria en Gaza.

“Estos gobiernos serían parte de la solución, porque además de ser muy ricos, son muy buenas personas”, afirmó. Según el mandatario, estarían dispuestos a acoger a los gazatíes expulsados del enclave.

“La gente se muere de hambre. Una de las cosas que me dijo uno de los tres grandes líderes que vi hace dos noches fue: ‘Por favor, ayuda a la gente, a los palestinos’. Dijo que se mueren de hambre, y lo decía con el corazón, así que ya he empezado a trabajar en eso”, declaró Trump.

(Con información de Europa Press)