Una capital europea ofrece recompensas a los turistas que lleguen en tren

Esta capital europea ofrece beneficios a los visitantes que adopten conductas respetuosas con el medio ambiente (Freepik)

Un verano después de haber sido probado con éxito, el programa CopenPay regresará a Copenhague con más fuerza y nuevas propuestas para quienes elijan viajar de forma responsable.

La iniciativa, impulsada por la oficina de turismo Wonderful Copenhagen, ofrecerá nuevamente beneficios concretos a los visitantes que adopten conductas respetuosas con el medio ambiente, con el objetivo de consolidar a la capital danesa como un modelo internacional de turismo sostenible.

Durante dos meses, entre el martes 17 de junio y el domingo 17 de agosto de 2025, turistas de todo el mundo podrán acceder a experiencias gratuitas o con descuento simplemente por llegar en tren, quedarse más tiempo o adoptar hábitos sostenibles como andar en bicicleta o participar en la limpieza de espacios públicos. A diferencia del programa piloto de 2024, esta nueva edición triplicará la cantidad de atracciones participantes y duplicará la duración del programa, extendiéndose por ocho semanas completas en plena temporada alta.

Incentivos para viajeros con conciencia ambiental

Copenhague ofrece beneficios a los turistas que llegan a esta ciudad en tren (Freepik)

Entre las recompensas que se ofrecerán en 2025 se encuentran el alquiler gratuito de bicicletas, clases de yoga, recorridos guiados y entradas bonificadas a museos y jardines urbanos. Estos beneficios estarán disponibles para quienes realicen ciertas acciones, como optar por el tren para llegar a la ciudad, prolongar la estadía a un mínimo de cuatro noches, o involucrarse en actividades de impacto positivo, como el reciclaje o la recolección de basura.

El sistema, bautizado como CopenPay, no utiliza dinero como forma de pago: las “monedas” son las acciones sustentables. Esta lógica busca vincular directamente el comportamiento del turista con una recompensa tangible, promoviendo la reflexión sobre el impacto de cada decisión durante el viaje. Entre las atracciones que ofrecerán beneficios en 2025 se incluyen instituciones culturales de renombre como la Galería Nacional de Dinamarca, además de espacios comunitarios como el Jardín Urbano, donde el visitante puede involucrarse en proyectos de agricultura urbana y sostenibilidad.

Éxito del programa piloto en 2024

En su versión inicial, desarrollada durante cuatro semanas del verano de 2024, CopenPay logró resultados notables. Según datos provistos por Wonderful Copenhagen, el alquiler de bicicletas aumentó un 29%, mientras que los turistas recolectaron toneladas de basura en playas, parques y espacios urbanos. Además, el programa recibió una alta aprobación por parte de los participantes: el 98% recomendó la experiencia, lo que validó el interés del público por iniciativas que promueven el turismo con impacto positivo.

Este respaldo no solo demostró que la propuesta era viable, sino que generó el impulso necesario para escalar el programa. El hecho de que CopenPay retorne al año siguiente con más duración y mayor participación institucional es reflejo de un compromiso sostenido entre autoridades turísticas, organizaciones culturales y operadores locales, quienes vieron en el piloto una herramienta eficaz para transformar la experiencia turística sin comprometer la calidad ni la oferta.

Una nueva mirada sobre el rol del turismo

Esta iniciativa estará disponible desde el martes 17 de junio hasta el domingo 17 de agosto de 2025 (REUTERS/Tom Little/File Photo)

El relanzamiento del programa viene acompañado de un mensaje claro por parte de sus organizadores. Según Søren Tegen Pedersen, director ejecutivo de Wonderful Copenhagen, el turismo tiene que dejar de ser “una carga ambiental” para pasar a ser “un motor de cambio positivo”. En palabras del funcionario: “Con CopenPay, buscamos concienciar a los viajeros sobre las opciones y el impacto. Al mismo tiempo, ofrecemos a nuestros visitantes una forma sencilla y local de contribuir a nuestra ciudad. Y esperamos que se vayan inspirados para tomar medidas más responsables en sus países de origen y en su próximo viaje”.

Estas declaraciones sitúan a CopenPay no solo como una política pública orientada al turismo, sino como una herramienta educativa y cultural. La ciudad se posiciona así como un laboratorio vivo donde los visitantes pueden ensayar otras formas de viajar y habitar, con menores emisiones, más vínculo con lo local y mayor cuidado por los entornos que transitan.

Una estrategia ambiciosa con vocación global

Wonderful Copenhagen no oculta la ambición que sostiene el proyecto. Uno de los objetivos declarados del programa es lograr que la ciudad se convierta en el destino urbano más sostenible del mundo, según los principales indicadores del turismo internacional. Pero no se trata solamente de alcanzar un reconocimiento institucional: los organizadores también esperan inspirar a otras ciudades populares para que adopten iniciativas similares y promuevan el turismo responsable como norma y no como excepción.

El enfoque, por lo tanto, no es solo reactivo ante los efectos negativos del turismo masivo, sino proactivo y ejemplificador. Al generar beneficios inmediatos para quienes viajan con bajo impacto ambiental, el sistema incentiva prácticas que pueden ser replicadas y adaptadas en diferentes contextos urbanos. En este sentido, CopenPay se presenta como una plataforma abierta, replicable y escalable, cuyos aprendizajes podrán servir tanto para otras capitales europeas como para destinos emergentes en otras regiones del mundo.

En suma, el regreso de CopenPay en 2025 representa mucho más que una promoción estacional: es un paso concreto hacia una nueva concepción del turismo, donde cada gesto cuenta y cada visitante puede convertirse en un agente activo del cambio. Con un enfoque que premia la sostenibilidad con experiencias memorables, Copenhague vuelve a situarse a la vanguardia de las ciudades que buscan potenciar el vínculo entre hospitalidad y responsabilidad ambiental.