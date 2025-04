Vietnam celebró 50 años del fin de la guerra con un mensaje de reconciliación y paz

Soldados veteranos vietnamitas participan en un desfile durante la celebración del 50.º aniversario del fin de la Guerra de Vietnam, el miércoles 30 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto AP/Richard Vogel)

Vietnam celebró el miércoles el 50° aniversario del fin de la guerra con Estados Unidos y la formación de su nación moderna con un desfile militar y un enfoque en un futuro pacífico.

La caída de Saigón el 30 de abril de 1975 marcó el fin de un Vietnam dividido entre el Norte comunista y el Sur aliado de Estados Unidos, y el principal funcionario del país dijo a las multitudes que las últimas décadas habían conducido a una unidad cada vez mayor.

“Todos los vietnamitas son descendientes de Vietnam. Tienen derecho a vivir y trabajar, a la libertad de buscar la felicidad y el amor en este país”, declaró To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam.

Con el espíritu de dejar atrás el pasado, respetar las diferencias y mirar hacia el futuro, todo el partido, el pueblo y el ejército se comprometen a convertir a Vietnam en un país de paz, unidad, prosperidad y desarrollo, añadió.

Una carroza que representa un tanque es llevada en un desfile que celebra el 50 aniversario del fin de la guerra de Vietnam en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, el miércoles 30 de abril de 2025. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Miles de personas acamparon durante la noche en las calles de la antigua capital de Vietnam del Sur, rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh tras su caída en manos de las tropas norvietnamitas y del Viet Cong, para disfrutar del mejor punto de observación del desfile. Muchos se quedaron en las calles por la tarde y disfrutaron de picnics mientras esperaban los espectáculos de drones y fuegos artificiales programados para la noche.

La bandera nacional roja y amarilla de Vietnam estaba en todas partes en la ciudad: ondeando en los edificios, pintada en los rostros de adolescentes ansiosos y en las camisetas de quienes habían viajado a la ciudad desde todo el país.

“Ahora es tiempo de paz”, dijo la espectadora Nguyen Thi Hue, residente de la ciudad. “La paz es el sueño que todos anhelan en el mundo”.

Una carroza llevaba el mítico pájaro Lac, emblema de Vietnam, otra un retrato de Ho Chi Minh.

Bailarines vietnamitas actúan durante un desfile que celebra el 50.º aniversario del fin de la guerra de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, el miércoles 30 de abril de 2025. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Tropas chinas, laosianas y camboyanas marcharon tras las formaciones del ejército vietnamita, algunas de ellas con uniformes similares a los que usaron las tropas norvietnamitas durante la guerra. Helicópteros con la bandera nacional y aviones de combate sobrevolaron el desfile cerca del Palacio de la Independencia, donde un tanque norvietnamita irrumpió en las puertas el último día de la guerra.

Y mientras tanto, la multitud lo absorbía todo. Se habían reunido frente a las barricadas y en algunas esquinas donde se habían instalado pantallas gigantes. Los que estaban en casa se apiñaban frente a sus televisores. Con los teléfonos en alto y los ojos abiertos, saludaban y vitoreaban a los soldados que marchaban.

Sentados junto al líder de Vietnam estaban el ex líder de Camboya, Hun Sen, y el secretario general del Partido Comunista de Laos, Thongloun Sisoulith.

Para Lam, más allá de una victoria sobre Estados Unidos y Vietnam del Sur, la caída de Saigón fue un “hito glorioso” que puso fin a una lucha de 30 años por la independencia que comenzó con la lucha para expulsar a las tropas coloniales francesas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (centro), pronuncia su discurso durante el 50.º aniversario del fin de la guerra de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, el miércoles 30 de abril de 2025. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Dijo que Vietnam debe su posición en el mundo actual al apoyo de la Unión Soviética, China y la solidaridad de Laos y Camboya, así como de la gente “progresista” de todo el mundo, incluido Estados Unidos, dijo.

El cambiante enfoque global de Vietnam

El énfasis en la reconciliación y no, como en años anteriores, en la victoria militar reflejó cómo Vietnam abordaba los cambios en la economía y la geopolítica global actual, afirmó Nguyen Khac Giang, analista del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur. Añadió que la guerra de Vietnam sigue siendo fundamental para la legitimidad del Partido Comunista, no solo como un triunfo militar, sino también como símbolo de unidad nacional. Sin embargo, los comentarios de To Lam subrayaron que la reconciliación sigue inconclusa.

“La guerra aún define la unidad de Vietnam y sus divisiones no resueltas”, dijo Giang.

Para Pham Ngoc Son, un veterano que luchó por los comunistas, hoy sólo hay “espacio para la paz y la amistad” entre Estados Unidos y Vietnam.

Artistas vietnamitas participan en un desfile que celebra el 50.º aniversario del fin de la guerra de Vietnam el miércoles 30 de abril de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto AP/Richard Vogel)

“La guerra terminó hace mucho tiempo”, dijo el hombre de 69 años que, durante la guerra, sirvió como conductor de un camión del ejército que transportaba tropas y suministros del norte al sur a lo largo de la ruta de Ho Chi Minh, la ruta de suministro secreta utilizada por Vietnam del Norte.

El paso del tiempo ha llevado a una mejora en las relaciones con Estados Unidos

Este año también se celebra el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos.

En 2023, Vietnam elevó sus relaciones con Estados Unidos al nivel de socio estratégico integral, el estatus diplomático más alto que otorga a cualquier país y el mismo nivel de relaciones que China y Rusia.

Sin embargo, hay nuevas señales de tensión en la relación con Washington, con la imposición de fuertes aranceles por parte del presidente Donald Trump y la cancelación de gran parte de la ayuda extranjera, lo que ha afectado los esfuerzos de remediación de la guerra en Vietnam.

Policías vietnamitas marchan durante un desfile que celebra el 50.º aniversario del fin de la guerra de Vietnam el miércoles 30 de abril de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto AP/Richard Vogel)

Los funcionarios vietnamitas dicen que la relación con Estados Unidos está basada en los esfuerzos estadounidenses por abordar los legados de la guerra, como la contaminación con Agente Naranja y las municiones sin explotar en el campo que aún amenazan vidas.

El futuro de esos proyectos ahora está en riesgo debido a los amplios recortes de la administración Trump a USAID.

Además, el país dependiente de las exportaciones es vulnerable en una economía global que se ha vuelto frágil debido a los planes arancelarios de Trump.

Vietnam fue duramente castigado con aranceles recíprocos del 46%, uno de los más altos. Esto plantea un gran interrogante sobre lo que Estados Unidos quiere lograr en Asia, afirmó Huong Le-Thu, del grupo de expertos International Crisis Group.

Una unidad militar vietnamita ondea banderas vietnamitas y de la hoz y el martillo durante un desfile que celebra el 50.º aniversario del fin de la Guerra de Vietnam el miércoles 30 de abril de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto AP/Richard Vogel)

Anteriormente, los estrechos vínculos con Washington han ayudado a Vietnam a equilibrar sus relaciones con su vecino mucho más grande y poderoso, China, dijo.

Vietnam es uno de los países, junto con Filipinas, que ha estado involucrado en enfrentamientos directos con China por reclamos marítimos conflictivos en el Mar de China Meridional.

Centrarse en la competencia económica y no en la estratégica puede significar que Vietnam y otros países del sudeste asiático pierdan importancia para Estados Unidos.

“Realmente dependerá de cómo la nueva administración vea el panorama estratégico en el Indopacífico y dónde encajarían países como Vietnam”, dijo.

Una unidad médica femenina vietnamita marcha durante un desfile militar que celebra el 50.º aniversario del fin de la guerra de Vietnam el miércoles 30 de abril de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (Foto AP/Richard Vogel)

En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, se negó el martes a comentar sobre los informes que indicaban que la administración Trump había desalentado a los diplomáticos de asistir a los eventos del aniversario. “No voy a comentar lo que se ha sugerido o no”, declaró.

La Embajada en Hanói informó que la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, Susan Burns, asistió al evento. El embajador estadounidense, Marc E. Knapper, no asistió.

¿Quién participó en el desfile?

Unas 13.000 personas, entre soldados, milicianos, veteranos y ciudadanos locales, participaron en el desfile. El recorrido siguió el bulevar principal que conducía al Palacio de la Independencia antes de desviarse por las calles de la ciudad y pasar por el Consulado de Estados Unidos.

Un video de tropas chinas cantando la icónica canción “Como si el tío Ho estuviera con nosotros en el Día de la Victoria” durante un ensayo se difundió ampliamente en redes sociales. El líder chino, Xi Jinping, visitó Vietnam a principios de mes para presentar al país como una fuerza de estabilidad, en contraste con Trump.

(con información de AP)