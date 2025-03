Los paramilitares de Sudán reconocieron la derrota en Jartum y abandonaron la ciudad

El líder de las guerrillas de Sudán, Mohamed Hamdan Dagalo (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF en inglés), Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, reconoció este domingo que han “dejado” Jartum, ahora controlada por el Ejército sudanés, pero prometió que regresarán y cerró la puerta a negociaciones.

“Les aseguramos que hemos abandonado Jartum pero, por la voluntad de Dios, volveremos. Volveremos más fuertes, más poderosos y victoriosos, si Dios quiere“, indicó Hemedti en un mensaje de voz publicado en su cuenta oficial de Telegram.

Se trata de las primeras palabras de Hemedti después de que el pasado miércoles, el líder militar sudanés, Abdelfatah al Burhan, declarara Jartum “libre” de las manos de los paramilitares, que ocupaban la capital sudanesa desde el inicio de la guerra entre las partes beligerantes, el 15 de abril de 2023.

La lucha entre las FAR y el Ejército inició tras el colapso de acuerdos en abril de 2023 (REUTERS/ARCHIVO)

En ese clip de audio, que dura unos 4 minutos y publicado con motivo de la fiesta del Aíd al Fitr (que pone fin al mes sagrado musulmán de ramadán), afirmó que “en estos últimos días, hubo un repliegue estratégico” de sus fuerzas, “una decisión táctica tomada por el liderazgo y el comando de operaciones, una decisión colectiva”.

Igualmente, quiso hacer hincapié que “la guerra no ha terminado”, dado que "si creen que ha terminado se equivocan, la guerra no ha hecho más que empezar y este malvado movimiento no volverá a atentar contra el pueblo sudanés“, en referencia al Ejército sudanés.

Y no sólo en Jartum, sino que Hemedti prometió que tomarán los 18 estados de Sudán.

“Quien crea en negociaciones o acuerdos en este mal momento se equivoca. No tenemos ni acuerdos ni discusiones con ellos, solo el lenguaje de las armas, nuestras discusiones con ellos son a través de las armas (...) No tenemos acuerdos con ellos”, aseveró.

Saludó a los combatientes de las RSF y les alentó para que "no se rindan ni retrocedan“.

“No hay vuelta atrás. La victoria está cerca. No hay retirada, ni compromisos ni negociaciones, ni en secreto ni en público, con este malvado movimiento”, sentenció.

El líder de las guerrillas, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, cerró cualquier posibilidad de diálogo (EFE/ARCHIVO)

El Ejército busca ampliar el control de Sudán sobre las RSF, que ahora dominan la región occidental de Darfur, salvo la capital de Darfur Norte (Al Fasher), así como algunas zonas de la región de Kordofán, que linda con Sudán del Sur.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones entre las RSF y el Ejército para incluir a los paramilitares en la institución castrense.

El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y ha desplazado a más de doce millones de personas, entre ellos más de 3,7 millones han huido hacia países vecinos, de los cuales 1,5 millones han huido al vecino Egipto, según cifras de la ONU.

(Con información de EFE)