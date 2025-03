La trágica historia de la modelo que inspiró famosas estatuas de Nueva York

Audrey Munson, "la Venus de América", dejó su huella en esculturas emblemáticas de Nueva York como la Biblioteca Pública

Las calles y monumentos de Nueva York llevan la impronta de una mujer cuya historia quedó en la sombra a pesar de su omnipresencia en la arquitectura de la ciudad. Audrey Munson fue el rostro que inspiró numerosas esculturas y estatuas de principios del siglo XX, estableciéndose como un ícono de la belleza clásica.

Su imagen quedó plasmada en obras que hoy forman parte del paisaje urbano, como las esculturas de la Biblioteca Pública de Nueva York, el ingreso al puente de Manhattan y el Columbus Circle.

Una de las representaciones más imponentes de su figura se encuentra en la cima del edificio del Ayuntamiento de Nueva York, en el sur de Manhattan.

La estatua del edificio del Ayuntamiento de Nueva York, de 7,6 metros, rinde homenaje a la figura de Audrey Munson

Esta estatua, que mide 7,6 metros de altura, es la más grande de todas las inspiradas en ella, simbolizando la idealización de la figura femenina en la escultura de la época. Munson fue, en su tiempo, la referencia estética para los artistas que buscaban plasmar diosas y alegorías en sus obras.

Trayectoria y ascenso al estrellato

Audrey Munson nació en Rochester y llegó a Nueva York en 1909 con la intención de hacerse un lugar en el mundo del espectáculo como corista. Su destino, sin embargo, tomó un rumbo diferente cuando su belleza captó la atención de artistas y escultores, quienes la convirtieron en su musa.

Con 1,77 metros de altura, una figura esbelta y rasgos armoniosos, encajaba a la perfección en los cánones de la escultura clásica. Su rostro y cuerpo recordaban a las representaciones de la Antigüedad, lo que le valió el apodo de la “Venus de América”, en alusión a la Venus de Milo, la famosa estatua griega que hoy se exhibe en el Museo del Louvre.

Munson, nacida en Rochester, inició su carrera en Nueva York buscando la fama como corista antes de ser musa artística

Fue precisamente en 1915 cuando alcanzó la cumbre de su carrera como modelo, sirviendo de inspiración para la mayoría de los monumentos que aún se encuentran en Nueva York.

Audrey Munson en el cine mudo

El reconocimiento en el mundo del arte le permitió expandir su carrera a otra disciplina emergente en aquel momento: el cine mudo. Aunque su talento dramático era considerado limitado, logró protagonizar varias películas en las que interpretaba a modelos de artistas, un rol que se alineaba con su experiencia previa.

Uno de sus filmes más recordados es Pureza (1916), una cinta que fue redescubierta en 1993 en una colección privada francesa de lo que, en su época, era considerado material pornográfico.

La película, como otras en las que participó, aprovechaba su imagen para encarnar el ideal de la belleza femenina, pero no le permitió consolidarse como actriz más allá de su papel como musa.

En 1915, Munson alcanzó la cima de su carrera y se convirtió en referente de belleza clásica en la escultura urbana

Declive y problemas de salud mental

El final de su breve incursión en el cine marcó el inicio de una etapa difícil en su vida. Según el escritor James Bone, en la segunda mitad de 1916 comenzó a experimentar episodios de enfermedad mental, lo que afectó su estabilidad y su capacidad para continuar con su carrera.

Lejos del esplendor de los años previos, Munson se trasladó junto a su madre al norte del estado de Nueva York, donde trabajó como camarera para subsistir.

Años después, intentó suicidarse ingiriendo veneno, lo que llevó a su madre a internarla en un hospital psiquiátrico cuando tenía 40 años. A partir de entonces, quedó recluida en una institución, lejos de la fama y el reconocimiento que había alcanzado en su juventud.

Su incursión en el cine mudo incluyó cintas como Pureza (1916), rescatada décadas después, pero no consolidó su carrera actoral

El olvido y la ausencia de reconocimiento

Los años en el hospital psiquiátrico se extendieron hasta convertirse en décadas. Munson vivió allí por más de 60 años, negando su pasado y evitando cualquier conversación sobre su antigua vida. Cuando alguien le preguntaba por su historia, cerraba los ojos y cruzaba los brazos, rechazando hablar del tema.

Falleció a los 104 años y fue enterrada en un cementerio en New Haven, Connecticut. Sin embargo, a pesar de haber sido la inspiración de tantas estatuas y monumentos icónicos, su tumba no tiene lápida. Como lamentó Bone, “la mujer que inspiró tantos monumentos famosos no tenía una lápida. Es una gran vergüenza que ella no haya sido homenajeada”.