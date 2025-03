Las conversaciones sobre la paz en Ucrania pusieron a la región de Zaporizhzhia en la mira: cuál es el futuro de la central nuclear

Un militar ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia el 15 de junio de 2023 (REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo)

Durante una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, el líder estadounidense aparentemente sugirió a Volodimir Zelensky que considerara transferir la propiedad de las centrales eléctricas de Ucrania a Estados Unidos por seguridad a largo plazo, según un comunicado de Estados Unidos.

En una rueda de prensa posterior, Zelensky dijo que la conversación con Trump se había centrado específicamente en la central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania.

Aunque la instalación sigue conectada a la red energética de Ucrania sin producir electricidad, ha estado bajo control ruso desde los primeros días de la guerra, por lo que no está claro cómo podría ser la futura participación de Estados Unidos.

¿Quién controla la central nuclear de Zaporizhzhia?

La central nuclear de Zaporizhzhia es una de las diez más grandes del mundo y la mayor de Europa. Situada en el sur de Ucrania, en la región de Zaporizhzhia, las fuerzas rusas la ocuparon poco después de la invasión de Moscú en febrero de 2022.

Aunque Rusia declaró la anexión de la región en otoño de 2022, su ciudad más grande, Zaporizhzhia, sigue bajo control ucraniano.

Ucrania ha acusado a Rusia de estacionar tropas y armas en la planta y utilizarla como plataforma de lanzamiento para ataques a través del río Dnipro. Rusia lo niega y acusa a Ucrania de bombardear la instalación.

¿Cuántas centrales nucleares tiene Ucrania?

Además de Zaporizhzhia, Ucrania explota tres centrales nucleares activas, que generan la mayor parte de la electricidad del país tras los continuos ataques rusos contra centrales térmicas e hidroeléctricas.

Estas instalaciones están situadas en el sur, oeste y noroeste de Ucrania, lejos de las zonas de primera línea.

Imagen de la reunión de Zelensky y Trump en la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

¿De qué hablaron Trump y Zelensky y si hay negociaciones sobre el destino de Zaporizhzhia?

Durante su llamada del miércoles, Trump sugirió que Zelensky debería considerar la posibilidad de dar a Estados Unidos la propiedad de las centrales eléctricas de Ucrania para garantizar su seguridad a largo plazo, según un comunicado de la Casa Blanca del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz.

“La propiedad estadounidense de esas centrales podría ser la mejor protección para esa infraestructura”, sugirió Trump, según el comunicado.

Zelensky dijo más tarde a los periodistas que su conversación se centró en la central nuclear de Zaporizhzhia, y al día siguiente, dejó claro que “la cuestión de la propiedad” de las otras tres plantas nunca se discutió.

“Todas las centrales nucleares pertenecen al pueblo de Ucrania”, afirmó.

Zelensky dijo que cuando hablaron de Zaporizhzhia, el mandatario estadounidense había preguntado por el futuro de la instalación. “Trump me preguntó mi opinión sobre la planta”, dijo Zelensky. “Le dije que si no es ucraniana, no funcionará. Es ilegal”.

Aunque la ZNPP es una planta estatal, Zelensky reconoció que si Estados Unidos la reclamara del control ruso, invirtiera en ella y la modernizara, Ucrania podría considerarlo. “Es una cuestión aparte, abierta”, dijo.

¿Cuál es el estado actual de la central nuclear de Zaporizhzhia?

Desde que cayó bajo control ruso, las condiciones de la central se han deteriorado. Aunque sus seis reactores llevan años apagados, siguen necesitando energía y personal cualificado para mantener los sistemas de refrigeración y los dispositivos de seguridad.

Energoatom, el operador nuclear estatal ucraniano, declaró que, tras la toma del control por las fuerzas rusas, el personal ucraniano se vio obligado a firmar contratos con las autoridades rusas y a adoptar la ciudadanía rusa. Los que se negaron fueron secuestrados o amenazados, lo que obligó a miles de personas a huir y dejó las instalaciones sin personal y más difíciles de gestionar.

El derrumbamiento de una presa en junio de 2023 puso aún más en peligro los sistemas de refrigeración de la central, que dependían del agua del embalse. En respuesta, los administradores de la planta excavaron pozos, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La central nuclear de Zaporizhzhia, vista desde la orilla del embalse de Kakhovka, cerca de la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 16 de junio de 2023 (REUTERS/Alina Smutko)

Zelensky dijo que serían necesarias reparaciones de gran envergadura antes de que la central pudiera volver a funcionar, y estimó que el proceso podría durar al menos dos años.

El OIEA advirtió en repetidas ocasiones de que la guerra podría provocar una fuga de radiación. Aunque la central ya no produce electricidad, todavía contiene grandes cantidades de combustible nuclear, lo que requiere una refrigeración constante.

Los apagones periódicos provocados por los combates han afectado a la instalación, aunque la energía se ha restablecido rápidamente en todas las ocasiones.

Según Rafael Grossi, jefe del OIEA, los expertos permanentes del Organismo siguen teniendo restringido el acceso, ya que las autoridades rusas bloquean algunas solicitudes de inspección.

¿Es inminente algún tipo de acuerdo?

Zelensky dijo que las conversaciones con Trump sobre la restauración de Zaporizhzhia eran un paso positivo, pero advirtió que nadie trabajaría en la planta si las fuerzas rusas seguían estacionadas cerca.

Es probable que el control de la planta siga siendo un desafío legal y logístico, entrelazado con una cuestión muy divisiva para ambos bandos enfrentados: el control sobre el propio terreno. Las tropas rusas controlan la zona, mientras que las fuerzas ucranianas están separadas de ella por el río Dnipro y más de 100 kilómetros de terreno.

“Simplemente entregar la planta mientras todo lo que está a un metro de ella sigue ocupado o armado por Rusia, nadie trabajará en esas condiciones”, dijo Zelensky tras la llamada con Trump. “Es imposible”.

Dijo que no habría manera de operar de forma segura en tal escenario. “Eso significaría que la planta podría comenzar a operar mañana, solo para ser volada por los rusos al día siguiente”.

Por Hanna Arhirova (AP)