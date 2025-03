Europa construye en el mar Báltico el túnel submarino más largo del mundo

El túnel de Fehmarnbelt transportará dos líneas ferroviarias y un par de autopistas de dos carriles bajo el mar Báltico (Captura de video)

Un ambicioso proyecto de infraestructura está en marcha entre Alemania y Dinamarca, donde se construye el que será el túnel submarino más largo del mundo. Según informó CNN, el Túnel Fehmarnbelt no solo conectará ambos países a través del mar Báltico, sino que también establecerá nuevos estándares en la ingeniería moderna al romper cinco récords mundiales. Con una extensión de 18 kilómetros, esta estructura reducirá significativamente los tiempos de viaje y promete revolucionar las conexiones viales y ferroviarias en el norte de Europa.

El túnel combinará dos autopistas de doble carril y dos túneles ferroviarios, lo que permitirá que el trayecto entre Hamburgo y Copenhague pase de cinco horas a tan solo dos horas y media. Además, el cruce marítimo, que actualmente toma 45 minutos en ferry, podrá realizarse en apenas 10 minutos en automóvil. Este avance no solo mejorará la movilidad, sino que también impulsará el comercio y el turismo entre ambas naciones.

Una obra monumental que redefine la ingeniería submarina

Los elementos del túnel se colocarán en su posición (Captura de video)

El Túnel Fehmarnbelt se construye utilizando una técnica de túneles sumergidos, lo que lo convierte en el túnel de este tipo más largo del mundo. Cada una de las 79 secciones principales que conformarán la estructura mide 213 metros de largo y pesa lo equivalente a diez Torres Eiffel. Además, se fabricarán diez secciones especiales que albergarán los sistemas eléctricos más grandes del túnel. Según detalló CNN, estas piezas se ensamblan en una planta de construcción especialmente diseñada para el proyecto, cuya extensión equivale a 300 campos de fútbol.

Una vez completadas, las secciones serán transportadas al mar y colocadas en una zanja dragada en el lecho marino, a una profundidad de 12 metros. Para garantizar la precisión en este proceso, se utilizarán cámaras submarinas que permitirán posicionar cada segmento con un margen de error de apenas 12 milímetros. Según explicó Denise Juchem, portavoz de Femern A/S, la empresa estatal danesa a cargo del proyecto, no habrá margen para errores: “Debe funcionar a la primera. No comprometeremos la calidad ni la seguridad. Por eso nos estamos tomando el tiempo necesario para asegurarnos de estar perfectamente preparados”.

Un proceso de construcción innovador y desafiante

Una representación que muestra el sitio de construcción del túnel y su eventual apertura (Captura de video)

El ensamblaje de las secciones del túnel es un proceso altamente complejo. Cada segmento, diseñado para flotar gracias a juntas y sellos secundarios especialmente desarrollados, se construye en tierra firme, donde se instalan la mayor cantidad posible de accesorios antes de ser trasladados al agua. Una vez en el mar, los segmentos son remolcados por una flota de barcos hasta los pontones construidos específicamente para este proyecto. Estos pontones, equipados con 193 kilómetros de cables de acero, bajarán las secciones a su posición final en el lecho marino, donde serán conectadas y enterradas.

El proceso de construcción de cada sección toma aproximadamente nueve semanas, y su transporte y colocación en el mar requiere una coordinación milimétrica. Según CNN, este enfoque garantiza que el túnel cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad, lo que resulta esencial para una obra de esta magnitud.

Cinco récords mundiales y un impacto significativo en Europa

Cuando esté terminado, el Túnel Fehmarnbelt no solo será el túnel sumergido más largo del mundo, sino que también ostentará otros cuatro récords: será el túnel combinado de carretera y ferrocarril más largo del mundo, el túnel submarino para carreteras más largo, el túnel sumergido más profundo con tráfico de carretera y ferrocarril, y el segundo túnel sumergido de hormigón más profundo. Según los directores del proyecto, estas características lo posicionarán como una de las grandes maravillas de la ingeniería moderna.

El costo estimado del proyecto es de 7.400 millones de dólares, una inversión que, según CNN, se espera que genere un impacto positivo en los negocios transfronterizos y el turismo entre Dinamarca y Alemania. La región este de Dinamarca, en particular, anticipa grandes beneficios con la apertura del túnel, que fortalecerá su conexión con el resto de Europa y consolidará su posición como un punto estratégico en las redes de transporte internacionales.

Un proyecto que marcará un antes y un después en la infraestructura europea

El Túnel Fehmarnbelt no solo representa un avance técnico sin precedentes, sino que también simboliza la capacidad de la ingeniería moderna para superar desafíos aparentemente insuperables. Al conectar dos países separados por 19 kilómetros de agua, esta obra promete transformar la movilidad en el norte de Europa y establecer un nuevo estándar para futuros proyectos de infraestructura submarina. Según CNN, su finalización marcará un hito en la historia de la construcción y abrirá nuevas posibilidades para la integración económica y cultural en la región.