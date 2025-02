Hungría manifestó su oposición al ingreso de Ucrania en la Unión Europea: “Arruinaría la economía nacional”

Hungría manifestó su oposición al ingreso de Ucrania en la Unión Europea (REUTERS)

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, manifestó este sábado su oposición al ingreso de Ucrania en la Unión Europea por el impacto negativo que -asegura- ello tendría en su economía.

“Ucrania nunca será miembro de la UE si depende de nosotros porque arruinaría la economía nacional”, dijo el ultranacionalista durante su tradicional discurso “Valoración del Año” en Budapest.

De hecho, en su intervención de más de una hora apuntó que “los húngaros decidirán si Ucrania se convierte en miembro de la UE” y, poco después, reiteró que vetará esta opción: “En contra de los húngaros, Ucrania nunca se convertirá en miembro de la UE”.

Según Orbán, el ingreso de Ucrania a la UE "arruinaría la economía nacional" (Europa Press)

A la par, tal como hizo la última semana, Orbán se refirió a las recientes conversaciones entre Rusia y Estados Unidos por el fin de la guerra -a las que Kiev y el bloque no fueron invitados- y se burló de su reclamo.

“No pueden pedir un lugar en la mesa de negociaciones. ¡Tienen que ganárselo!“, había dicho días atrás, en referencia a lo que considera un ”mal liderazgo bruselense".

Según el mandatario, el bloque europeo “no deja de echar leña al fuego desde hace tres años” y “quiere impedir que se alcance un acuerdo de paz en Ucrania”.

“Su posición de apoyar las muertes todo el tiempo que sea necesario, es moral y políticamente inaceptable. Se reúnen en París los que están del lado de la guerra, los que han seguido una estrategia errónea durante los últimos tres años (...) provocando el peligro de una escalada bélica”, denunció.

Orbán acusó a la UE de buscar prolongar la guerra con Rusia y valoró los contactos entre Putin y Trump (EFE)

En tanto, defendió a sus pares Vladimir Putin y Donald Trump, quienes “negocian la paz”, y aseguró estar “contento y aliviado de saber” que han iniciado los contactos para ello.

De esta manera, Orbán se metió en la polémica surgida en las últimas semanas por los contactos que buscan un alto el fuego de la guerra en Ucrania, próxima a iniciar su cuarto año.

A poco de regresar a la Casa Blanca, Trump hizo valer su promesa de campaña de poner fin al conflicto “en 24 horas” y se comunicó tanto con Volodimir Zelensky como con Putin para iniciar las negociaciones. Sin embargo, la esperanza inicial que este paso llevó a las partes y a la comunidad internacional se vio rápidamente eclipsada por la cumbre que una delegación estadounidense y el Kremlin mantuvieron en Riad, sin la presencia de Kiev o de miembros europeos.

Zelensky reclamó ser invitado a las negociaciones con Rusia, al igual que los líderes europeos (AP)

Ante esto, Zelensky manifestó su descontento y exigió ser considerado en todas las etapas de negociación por ser una de las partes involucradas, al igual que los socios regionales, por la magnitud de la amenaza que Rusia representa para ellos también.

Tras una serie de cruces y esfuerzos diplomáticos por contener esta crisis, la víspera Trump redobló la apuesta y elevó nuevamente la tensión al afirmar que la presencia de Ucrania en los contactos “no es tan importante”.

“No creo que sea tan importante que esté en las reuniones. Lo he observado durante los años, lo he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso (...) Hace que sea muy difícil hacer tratos”, sostuvo en diálogo con Fox News.

(Con información de EFE)