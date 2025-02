Rusia atacó la central eléctrica de Mykolaiv y dejó a más de 100.000 ucranianos sin calefacción en medio de temperaturas bajo cero

Más de 100.000 ucranianos quedaron sin servicio eléctrico tras un nuevo bombardeo ruso (REUTERS/Thomas Peter)

Los ataques de drones rusos dañaron durante la noche una central térmica en Mykolaiv, en el sur de Ucrania, dejando a 100.000 consumidores sin calefacción mientras las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, denunció este domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

“Hoy, más de 100.000 personas en Mykolaiv se quedaron sin calefacción como resultado de un ataque ruso con drones Shahed contra la infraestructura crítica de la ciudad”, dijo el jefe de Estado en las redes sociales.

Y agregó: “Esta es una ciudad ucraniana ordinaria, infraestructura civil ordinaria. Esto no es lo que hacen aquellos que realmente quieren restaurar la paz y prepararse para negociaciones”.

El hecho fue denunciado más temprano por el primer ministro Denys Shmyhal: “Esto se hizo deliberadamente para dejar a la gente sin calefacción a temperaturas bajo cero y crear una catástrofe humanitaria”.

Rusia atacó Ucrania con 143 aviones no tripulados durante la noche, pero el Ejército ucraniano dijo que había derribado 95 de ellos, mientras que 46 no alcanzaron sus objetivos, probablemente gracias al uso de contramedidas electromagnéticas que interrumpen los ataques de aviones no tripulados.

Zelensky dijo que más de 100.000 personas quedaron sin calefacción tras nuevos bombardeos rusos en Mykolaiv

Al menos una persona resultó herida en los ataques nocturnos, que también dañaron viviendas en la región de Kiev, informaron las autoridades ucranianas. Se espera que la temperatura en Mykolaiv descienda hasta los 7 grados Celsius bajo cero (19,4 Fahrenheit) el domingo por la noche.

Zelensky instó de nuevo a los aliados occidentales a dotar a Ucrania de más defensas antiaéreas, en un momento en que Rusia controla ya el 20% del territorio ucraniano y avanza lentamente en el este, a medida que se acerca el tercer aniversario de la invasión a gran escala de Moscú.

Citó datos que mostraban que en la última semana Rusia había lanzado unas 1.220 bombas aéreas, más de 850 drones y más de 40 misiles contra zonas de Ucrania controladas por el gobierno.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia inició con su invasión de Ucrania hace casi tres años.

“Europa y el mundo deben estar mejor protegidos de este mal y preparados para hacerle frente”, dijo Zelenski en un mensaje en Telegram.

“Esto requiere una política exterior fuerte y unida y presionar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin, que comenzó esta guerra y ahora la está expandiendo globalmente”, dijo.

Una mujer sin hogar se sienta en una parada de autobús mientras se protege de la nieve en una helada mañana de invierno, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el centro de Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

“Junto con Europa, Estados Unidos y todos nuestros socios, podemos poner fin a esta guerra con una paz justa y duradera”.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió esta semana a los aliados europeos y a Ucrania al llamar a Putin sin consultarles previamente ni a ellos ni a Kiev y declarar el inicio inmediato de las conversaciones de paz.

El enviado de Trump a Ucrania dijo entonces que Europa no tendrá un asiento en la mesa para las conversaciones de paz de Ucrania, después de que Washington envió un cuestionario a las capitales europeas para preguntarles qué podían aportar a las garantías de seguridad para Kiev.

