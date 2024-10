La chef que perdió el olfato y reinventó su manera de sentir la cocina

Joshna Maharaj desafía su anosmia al compartir públicamente su historia y buscar apoyo en la comunidad (Captura video)

Joshna Maharaj, chef y activista de la comida, pasó años transformando instituciones a través de la cocina sostenible y social. Desde hospitales hasta universidades, luchó por un sistema alimentario más justo, utilizando su talento culinario como herramienta de cambio. Sin embargo, detrás de ese éxito, había un secreto que amenazaba con derrumbar su mundo: perdió el sentido del olfato.

Para cualquier persona, esta situación resulta un desafío; para una chef era devastador. Maharaj, cuyo trabajo depende profundamente de su capacidad para percibir aromas y sabores, ocultó su condición durante mucho tiempo, hasta que decidió enfrentarse a ella y compartir su historia.

Según Toronto Star ,todo comenzó de forma sutil, como una sombra que se fue extendiendo sin ser notada. A Joshna se le empezó a quemar la comida. Platos que solían salir del horno con ese dorado perfecto terminaban carbonizados, pero ella no lo notaba. Siempre recuerda uno de sus primeros fracasos: unos cuadraditos de durazno que acabaron en la basura. A pesar de que las señales eran claras, la confirmación llegó un día en un restaurante de comida asada. Todos comentaban el intenso aroma de la carne ahumada, mientras para Joshna no había nada, solo vacío.

A pesar de haber perdido el olfato, Maharaj sigue impulsando cambios en la alimentación institucional (Facebook)

Esa ausencia sensorial le produjo una mezcla de pánico y negación. Durante cinco años, guardó silencio, temiendo que su carrera como chef colapsara si reconocía su incapacidad para oler. “No vas a decírselo a nadie”, se prometió a sí misma. Y así lo hizo. Mantuvo su secreto mientras seguía trabajando, confiando solo en su memoria sensorial y su intuición para cocinar.

Según BBC, el diagnóstico de anosmia llegó en 2019. Los médicos le indicaron que su condición se debía a una sinusitis crónica que provocó el desarrollo de pólipos nasales. La cirugía que le realizaron para eliminarlos y corregir su tabique desviado mejoró su respiración, pero el olfato seguía siendo un misterio.

Durante un viaje a Bangalore, India, experimentó un atisbo de esperanza: por primera vez en meses, percibió el olor de un mango. Poco después, el incienso del vestíbulo del hotel le brindó otro breve destello sensorial. Sin embargo, la alegría fue fugaz. Dos semanas después, su olfato desapareció de nuevo, sumiéndola en ese vacío que tanto la perturbaba.

Adaptándose a nuevos desafíos, esta mujer sigue confiando en su memoria sensorial para experimentar con sabores (Facebook)

Según The Globe and Mail, el cambio definitivo se produjo durante unas vacaciones en Croacia. Mientras recorría las calles de Split, su familia comentaba sobre los deliciosos olores de las panaderías y los puestos callejeros. Joshna, incapaz de percibir nada, entendió cuánto le estaba costando su pérdida. El mundo a su alrededor se llenaba de sensaciones que ella no podía experimentar. Decidió que era momento de actuar.

Al regresar a Toronto, investigó tratamientos para la anosmia y encontró a AbScent, una organización británica dedicada a personas con trastornos del olfato. Descubrió un método llamado “smell training”, un tipo de fisioterapia para la nariz, por el que los pacientes deben reentrenar el cerebro para recuperar la capacidad de oler. Compró los aceites esenciales recomendados: eucalipto, rosa, limón y clavo. Cada día, durante 20 segundos, olía esos frascos y trataba de recordar los aromas tal como los conocía antes. Al principio, no sentía nada, como si su cerebro no lograra conectar con esos recuerdos.

Esta mujer utiliza su experiencia personal para aumentar la conciencia sobre los trastornos del olfato (Facebook)

Finalmente, decidió dar a conocer su lucha mediante una publicación en Instagram. El apoyo que recibió fue inmediato. Decenas de personas, algunas también afectadas por la anosmia, compartieron sus experiencias y le ofrecieron consuelo. Esa respuesta la hizo sentir menos sola. Aunque la batalla seguía, ya no la libraba en silencio.

El medio Vice cuenta que un día, mientras se duchaba, percibió algo. “¡Espera un segundo!”, pensó. “Ese es mi shampoo”. El aroma, aunque leve, estaba allí. Poco después, detectó el suavizante en sus sábanas. Pero los olores que comenzaba a recuperar no eran exactamente los mismos de antes. Estaban distorsionados, como si llegaran a través de un velo. El eucalipto se sentía amargo, la rosa perdió su dulzura, y los limones ya no eran brillantes.

Joshna Maharaj utiliza la cocina como herramienta para promover la justicia alimentaria en instituciones (terroirsymposium)

Esos pequeños momentos de recuperación fueron emocionantes pero también desconcertantes. Joshna puede identificar olores, pero no despiertan en ella las emociones que solían generar. Las fragancias que antes le traían recuerdos de alegría o nostalgia ahora solo le resultan meramente identificables, sin el peso emocional que tanto las caracteriza.

Hoy, Joshna continúa con su rutina diaria de entrenamiento olfativo, sin rendirse ante los desafíos que su condición impone. Aunque su olfato no ha vuelto del todo, su espíritu se mantiene firme.

La chef enfrenta la pérdida de su olfato y busca formas innovadoras de adaptarse (Captura de video de Instagram)