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El Gobierno francés suspendió la subasta de un dibujo renacentista atribuido a Hans Baldung Grien

Evaluaciones de expertos, valuaciones millonarias y la presión del mercado internacional agitan el entorno artístico tras una decisión que prioriza el resguardo patrimonial

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El Gobierno de Francia suspendió
El Gobierno de Francia suspendió la subasta de un dibujo renacentista atribuido a Hans Baldung Grien para proteger el patrimonio nacional - Imagen cortesía del Hotel Drouot, París

La decisión del Gobierno de Francia de suspender la subasta de un dibujo renacentista atribuido a Hans Baldung Grien en París generó un fuerte impacto en el mercado del arte europeo. El Ministerio de Cultura detuvo la venta apenas dos días antes de la fecha programada en el Hôtel Drouot y declaró la obra Tesoro Nacional, bloqueando su exportación y cualquier posibilidad de compra por parte de coleccionistas extranjeros. La medida, que prioriza el resguardo del patrimonio nacional, se produce tras intensos debates entre casas de subastas, expertos y autoridades, en un contexto donde la presión del mercado internacional sobre piezas únicas es cada vez más notoria.

Según informó Le Journal Des Arts, el Ministerio de Cultura francés reconoció el valor excepcional del dibujo, lo que derivó en su clasificación legal como Tesoro Nacional. Esto impide que la pieza salga del país y otorga al Estado francés un plazo de 30 meses para negociar una adquisición directa, protegiendo así una obra que permaneció más de cinco siglos en manos privadas. El dibujo, fechado en 1517, fue realizado con técnica de punta de plata sobre papel preparado y lleva el monograma “HB”, distintivo de Hans Baldung Grien.

De acuerdo con la información publicada por Artnet News, la obra representa a Susanna Pfeffinger, originaria de Estrasburgo, y formó parte de la colección familiar Pfeffinger/Prechter durante más de 500 años. El redescubrimiento se produjo recientemente, tras el reparto de una herencia en Estrasburgo, y la pieza había permanecido fuera del circuito público desde su creación. El certificado de exportación, solicitado para su venta internacional, fue denegado luego de varios meses de análisis por parte de la Comisión Consultiva sobre Tesoros Nacionales, que recomendó la protección especial del retrato.

El Ministerio de Cultura francés
El Ministerio de Cultura francés declaró la obra como Tesoro Nacional, impidiendo su exportación y futura venta a coleccionistas extranjeros - Imagen cortesía del Hotel Drouot, París

La decisión oficial, firmada el 20 de marzo de 2026, activa la restricción de exportación por 30 meses. Durante este periodo, el Estado francés tiene prioridad para adquirir la obra al precio fijado por el mercado. Si la negociación no prospera, la pieza podría ser puesta nuevamente en venta internacional. Esta medida se inscribe en el marco de la legislación francesa de 1992 sobre la protección del patrimonio, que fue modificada varias veces para adaptar sus criterios y procedimientos a las exigencias del mercado global.

La casa de subastas Beaussant Lefèvre & Associés manifestó su desacuerdo con la suspensión, calificando la decisión de “clasificación tardía” en declaraciones recogidas por Le Journal Des Arts La empresa argumentó que la medida alteró las condiciones habituales de la subasta y redujo la competencia internacional, un punto que fue motivo de debate recurrente entre agentes del mercado artístico francés.

La normativa vigente en Francia exige que toda obra artística antigua pase por una evaluación antes de obtener un certificado de exportación. Si se deniega, la pieza puede seguir vendiéndose dentro del país, pero queda excluida la participación de compradores internacionales. El Estado francés puede ejercer el derecho de tanteo, es decir, intervenir en la compra al mismo precio que cualquier potencial comprador.

La pieza, fechada en 1517
La pieza, fechada en 1517 y realizada en punta de plata, permaneció más de cinco siglos en manos privadas y fue recientemente redescubierta en Estrasburgo - Imagen cortesía del Hotel Drouot, París

Según el marco legal, se contempla, además, la redefinición de conceptos clave para la protección del patrimonio. Se discute la posibilidad de reemplazar la expresión “interés mayor” por “interés excepcional” y expandir la protección más allá de las subastas públicas, abarcando también ventas privadas y sucesiones.

El recorrido del dibujo fue objeto de atención por parte de especialistas internacionales. De acuerdo con Artnet News, la atribución a Hans Baldung Grien se confirmó luego de la intervención de Patrick de Bayser, del Cabinet de Bayser, quien identificó la autoría. Posteriormente, Christof Metzger de la Albertina de Viena y Dorit Schäfer de la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe validaron la autenticidad del retrato. El artista alemán produjo cerca de 252 dibujos, pero solo una docena comparten la técnica de punta de plata, y ninguno similar figura en colecciones públicas francesas.

Los expertos estimaron el valor de la obra entre 1,5 y 3 millones de euros (aproximadamente 3,5 millones de dólares), según cifras citadas por ambos medios especializados. Esta valoración se fundamenta en su rareza, estado de conservación y la documentación continua de su procedencia.

La suspensión de la subasta despertó el interés de instituciones y coleccionistas tanto en Francia como en el extranjero. La nueva protección legal lleva a los propietarios a mantener negociaciones reservadas y a priorizar alternativas de venta privada dentro del país, a la espera de una posible adquisición estatal o de una futura apertura al mercado internacional. El caso reaviva la discusión sobre el equilibrio entre la protección patrimonial y la dinámica comercial en el arte europeo contemporáneo.

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