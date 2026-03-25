Sheinbaum desconoce motivos del PT para faltar a votación del Plan B en comisiones, pide esperar resultados en el pleno del Senado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Claudia Sheinbaum afirmó que desconoce las razones por las que senadores del Partido del Trabajo (PT) no asistieron a la discusión del Plan B de la reforma electoral en comisiones del Senado, y señaló que serán ellos quienes deberán explicar su decisión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria también pidió esperar a la votación en el pleno del Senado de la República, donde se definirá el futuro de la iniciativa.

Sheinbaum evita especular sobre ausencia del PT

Al ser cuestionada sobre la inasistencia de legisladores del PT, Sheinbaum respondió que no le corresponde dar una interpretación.

“Pues no sé, tienen que explicarlo ellos”, declaró.

La presidenta insistió en que no tiene elementos para determinar si la ausencia responde a una postura política o a otros factores relacionados con la discusión del Plan B.

Revocación de mandato genera diferencias entre partidos

En su respuesta, Sheinbaum sugirió que uno de los temas que ha generado tensiones es la posible inclusión de la revocación de mandato dentro de la reforma electoral.

Explicó que algunos partidos consideran que este mecanismo podría beneficiar electoralmente a Morena, al ser el partido al que pertenece la presidenta.

Sin embargo, rechazó esa interpretación.

“Si hay revocación de mandato en el 2027, no vamos a hacer campaña por ningún partido”, aseguró.

Temor a pérdida de votos, posible factor

La mandataria añadió que detrás de las posturas de algunos partidos podría existir el temor a perder apoyo electoral.

“Hay quien piensa que se van a reducir sus votos, entonces no lo quieren aprobar”, dijo.

También señaló que hay fuerzas políticas que, aunque han respaldado el proyecto, enfrentan dudas por el posible impacto en su votación.

En ese contexto, reiteró que desconoce si esta lógica influyó en la decisión del PT de no participar en la votación en comisiones.

Plan B supera primer filtro en el Senado, Sheinbaum llama a esperar votación en el pleno

Este martes 24, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el “Plan B” de la reforma electoral, con 24 votos a favor y 11 en contra.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 11 votos a favor y 5 en contra, mientras que en Estudios Legislativos se contabilizaron 13 votos a favor y 6 en contra.

Este dictamen fue avalado sin la presencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT), quienes no acudieron a la reunión de comisiones.

Finalmente, Sheinbaum subrayó que el proceso legislativo aún no concluye, por lo que llamó a esperar la discusión y votación en el pleno del Senado de la República.

La aprobación en comisiones representa el primer filtro legislativo superado por la reforma, que ahora deberá ser debatida y votada por el pleno del Senado en los próximos días.