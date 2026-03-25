México

Sheinbaum desconoce motivos del PT para faltar a votación del Plan B en comisiones, pide esperar resultados en el pleno del Senado

Ayer el Plan B superó el primer filtro con una votación dividida, hoy será discutido y votado en el pleno

Guardar
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Claudia Sheinbaum afirmó que desconoce las razones por las que senadores del Partido del Trabajo (PT) no asistieron a la discusión del Plan B de la reforma electoral en comisiones del Senado, y señaló que serán ellos quienes deberán explicar su decisión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria también pidió esperar a la votación en el pleno del Senado de la República, donde se definirá el futuro de la iniciativa.

Sheinbaum evita especular sobre ausencia del PT

Al ser cuestionada sobre la inasistencia de legisladores del PT, Sheinbaum respondió que no le corresponde dar una interpretación.

“Pues no sé, tienen que explicarlo ellos”, declaró.

La presidenta insistió en que no tiene elementos para determinar si la ausencia responde a una postura política o a otros factores relacionados con la discusión del Plan B.

Revocación de mandato genera diferencias entre partidos

En su respuesta, Sheinbaum sugirió que uno de los temas que ha generado tensiones es la posible inclusión de la revocación de mandato dentro de la reforma electoral.

Explicó que algunos partidos consideran que este mecanismo podría beneficiar electoralmente a Morena, al ser el partido al que pertenece la presidenta.

Sin embargo, rechazó esa interpretación.

“Si hay revocación de mandato en el 2027, no vamos a hacer campaña por ningún partido”, aseguró.

Temor a pérdida de votos, posible factor

La mandataria añadió que detrás de las posturas de algunos partidos podría existir el temor a perder apoyo electoral.

“Hay quien piensa que se van a reducir sus votos, entonces no lo quieren aprobar”, dijo.

También señaló que hay fuerzas políticas que, aunque han respaldado el proyecto, enfrentan dudas por el posible impacto en su votación.

En ese contexto, reiteró que desconoce si esta lógica influyó en la decisión del PT de no participar en la votación en comisiones.

Plan B supera primer filtro en el Senado, Sheinbaum llama a esperar votación en el pleno

Este martes 24, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el “Plan B” de la reforma electoral, con 24 votos a favor y 11 en contra.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 11 votos a favor y 5 en contra, mientras que en Estudios Legislativos se contabilizaron 13 votos a favor y 6 en contra.

Imagen YLAEK2XLUVD6RPMDVJRIOVXINQ

Este dictamen fue avalado sin la presencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT), quienes no acudieron a la reunión de comisiones.

Finalmente, Sheinbaum subrayó que el proceso legislativo aún no concluye, por lo que llamó a esperar la discusión y votación en el pleno del Senado de la República.

La aprobación en comisiones representa el primer filtro legislativo superado por la reforma, que ahora deberá ser debatida y votada por el pleno del Senado en los próximos días.

Temas Relacionados

Plan BSenadoPensiones doradasCámara de DiputadosClaudia SheinbaumLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

La Corte Suprema de EEUU podría bloquear las solicitudes a mexicanos que buscan asilo en la frontera

El fallo de la Corte Suprema sobre el concepto de “llegada” podría cambiar el acceso al asilo en EEUU y afectar a miles de migrantes en la frontera

La Corte Suprema de EEUU podría bloquear las solicitudes a mexicanos que buscan asilo en la frontera

“No es un hecho aislado”: Olimpia Coral señala responsabilidad social en asesinato de dos maestras en Michoacán

La activista destacó que el joven asesinó a dos profesoras y antes publicó en redes sociales mensajes de odio y violencia contra mujeres

“No es un hecho aislado”: Olimpia Coral señala responsabilidad social en asesinato de dos maestras en Michoacán

¿Cuáles son los avances de igualdad de género en México? Esto dice ONU Mujeres

El informe concentra indicadores clave de nueve ODS y pone en evidencia brechas persistentes que demandan respuestas integrales desde las políticas públicas

¿Cuáles son los avances de igualdad de género en México? Esto dice ONU Mujeres

BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

El concierto en vivo de la banda, alcanzó 18.4 millones de espectadores a nivel global, consolidando el impacto del grupo surcoreano en plataformas digitales

BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

Declaración anual SAT: fechas clave, saldos a favor y más tips para cumplir con tu contribución

El organismo recordó que el periodo para presentar la Declaración Anual 2025 de personas es del 1 al 30 de abril

Declaración anual SAT: fechas clave, saldos a favor y más tips para cumplir con tu contribución
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Cuánto tiempo podría pasar en prisión el adolescente de Michoacán que mató a dos maestras

Jefe de El Chapo, El Azul y El Señor de los Cielos: quién fue el primer gran narcotraficante de México

Secuestro masivo en municipio de China, Nuevo León: Fiscalía confirma rescate de siete de los ocho desaparecidos

Más de 7 disparos y un arma oculta: revelan más pistas del asesinato de dos maestras en preparatoria de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

Ana María Alvarado sufre asalto en Río de Janeiro: así vivió la pesadilla junto a su hijo

Deftones lanza pop-up store en CDMX para sus fanáticos: fecha, lugar y qué puedes encontrar

Carlos Villagrán asegura que hijos de Chespirito mintieron en casi todo en su serie, pero aclara que “lo de Florinda fue verdad”

¿Teatro para personas con discapacidad auditiva? Llega al Cenart “Murmullos”, un homenaje al cine mudo con lenguaje incluyente

DEPORTES

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE

¿Rival definido para Canelo Álvarez? CMB anuncia fecha para la defensa del título supermediano

Gran Premio de Japón 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en la tercera fecha de la F1

“Ellos si saludan, no como los mexicanos”, chófer aplaude gesto de la selección de Nueva Caledonia en Guadalajara previo al repechaje mundialista

Clara Brugada inaugura obras del Estadio Ciudad de México previo al México vs Portugal