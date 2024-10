Benjamin Netanyahu habló en el aniversario de la masacre de Hamas: “Mientras el enemigo amenace nuestra existencia, seguiremos luchando”

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en una reciente comparecencia. (Abir Sultan/Reuters)

En la ceremonia estatal de conmemoración del 7 de octubre, se emitió un discurso grabado del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en el que aseguró que el 7 de octubre “simbolizará para las generaciones el precio de nuestro renacimiento, expresará para las generaciones la grandeza de nuestra determinación y la fuerza de nuestro espíritu”.

Netanyahu dijo que al reunirse con soldados heridos de las FDI y con familias en duelo, “oímos el mismo mensaje una y otra vez: la campaña no debe detenerse prematuramente”.

Según él, “mientras el enemigo amenace nuestra existencia y la paz de nuestro país, seguiremos luchando. Mientras nuestros rehenes estén en Gaza, seguiremos luchando. No renunciaremos a ninguno de ellos. Yo no me rendiré. Mientras nuestros ciudadanos no regresen sanos y salvos a sus hogares, seguiremos luchando”.

El primer ministro sostuvo que “como ha ocurrido una y otra vez en la historia de Israel, es precisamente en los momentos de dificultad cuando surge una gran fuerza interior”.

“Nos mantuvimos unidos por la defensa de nuestro país, por la defensa de nuestra patria. Hemos movilizado un enorme poder espiritual. Hemos definido los objetivos de la guerra y los estamos alcanzando: derrocar el gobierno de Hamas; traer a todos nuestros rehenes a casa, tanto vivos como muertos, es una misión sagrada que no abandonaremos hasta conseguirla; frustrar cualquier amenaza futura de Gaza a Israel; y devolver a los residentes del sur y del norte sanos y salvos a sus hogares”, enfatizó el mandatario.

En la misma línea, dijo que “para llevar la luz al mundo, un pueblo que se esfuerza por difundir el bien y erradicar el mal”.

Cuando Israel gane, dijo Netanyahu, “no sólo por nuestro bien, sino por el bien de las generaciones futuras y por el bien de toda la humanidad - reconstruiremos las regiones resurgidas a una escala mucho mayor. Aferrándonos a la raíz rebrotará el árbol de la vida”.

“Juntos seguiremos luchando, y juntos -con la gracia de Dios- venceremos”, concluyó.

En desarrollo