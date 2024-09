La gran fuga de Cinnamon, el carpincho que escapó de un zoo del Reino Unido y no se deja capturar

Cinnamon fue avistada, mas no recuperada, a 200 metros de su último refugio, comiendo hierba y feliz. (Hoo Zoo and Dinosaur World)

Cinnamon, un carpincho hembra de un año, se convirtió en el centro de atención del Reino Unido tras escapar del Hoo Zoo and Dinosaur World en Telford, Shropshire, el pasado viernes 13 de septiembre. La noticia de la fuga generó una serie de actualizaciones constantes por parte de diversos medios de comunicación británicos que siguen de cerca los esfuerzos para su recaptura.

De acuerdo con ABC News, la última novedad es que el carpincho localizado, pero no recuperado hasta el momento, en un campo a unos 200 metros del zoológico. “Estamos esperanzados de poder recapturarla en los próximos días”, comentó Will Dorrell, el propietario del zoológico, a la cadena. Dorrell añadió que en el momento en que fue encontrada, Cinnamon estaba “feliz y en buen estado”.

El operativo de búsqueda incluyó un equipo “trabajando día y noche” y el uso de un drone con cámara térmica. Además, el zoológico emitió un comunicado para indicar que la carpincha escapó cuando el personal ingresó a su recinto para cortar el césped, y que lograron verla luego en una carretera cercana.

La búsqueda de Cinnamon involucró el uso de un drone con cámara térmica (Hoo Zoo and Dinosaur World)

El área alrededor del zoológico es un “paraíso” para los carpinchos, con múltiples arroyos y abundante comida. “Ella estaba sentada muy feliz comiendo hierba”, dijo Dorrell a tras haberla ubicado con el drone.

El esfuerzo de búsqueda ha implicado no solo a los empleados del zoológico sino también a voluntarios locales. BBC Countrylife reportó que a pesar de los esfuerzos de anoche para recapturarla, logró ocultarse en una espesura densa y se tomó la decisión de utilizar trampas en lugar de intentar capturarla manualmente para evitar causarle estrés o empujarla a moverse a zonas más peligrosas.

Dorrell habló con BBC y comentó sobre el carácter astuto de estos animales: “Nuestros dos jóvenes carpinchos están siempre buscando maneras de causarnos dolores de cabeza. Son extremadamente inteligentes”. Con respecto al momento en que Cinnamon escapó, dijo: “Ella parecía saber lo que íbamos a hacer y estaba esperando que se abriera la puerta”.

El Hoo Zoo decidió pausar la recaptura para evitar riesgos y estrés al animal (Hoo Zoo and Dinosaur World)

Por qué no buscarán más a Cinnamon

La situación se ha complicado debido a la espesa vegetación en la zona donde fue vista por última vez. En un comunicado, el Hoo Zoo and Dinosaur World explicó por qué no seguirían con la búsqueda del animal:

“Ayer nuestros cuidadores volvieron a trabajar durante toda la noche para intentar recapturarla. Un dron térmico la volvió a avistar a cinco metros del mismo lugar donde estaba el martes por la noche.

Desafortunadamente, esta zona es extremadamente densa y tiene una maleza casi impenetrable bajo la que Cinnamon puede moverse fácilmente, pero nosotros no. Durante nuestras búsquedas encontramos muchas huellas frescas y excrementos de carpincho, y parece que Cinnamon está muy cómoda y feliz en esa zona.

Los cuidadores explicaron que Cinnamon está cómoda y con suficiente alimento y agua. (Hoo Zoo and Dinosaur World)

Debido a esto, hemos tomado la decisión de pausar los esfuerzos de recaptura por el momento y los reanudaremos el viernes por la noche. Hemos estado en largas conversaciones con profesionales de la captura de vida silvestre y a todos nos preocupa que la perturbación continua del lugar donde vive Cinnamon pueda hacer que se traslade a una zona que podría ser peligrosa. También estamos rodeados por propiedades del Ministerio de Defensa y existe la preocupación de que si se muda a esa zona, es posible que no podamos recuperarla.

En este momento está cómoda, contenta, no le falta comida y no corre riesgo alguno ante los depredadores, así que es mejor que nos tomemos nuestro tiempo y recapturemos a Cinnamon con el menor estrés posible. Hemos colocado varias trampas en esa zona y las revisaremos varias veces al día, pero no realizaremos más búsquedas masivas hasta el viernes por la noche a menos que la situación cambie.

Por último, nos gustaría agradecer a todos por su continuo apoyo. Estamos realmente conmovidos y abrumados de que Cinnamon haya tocado los corazones de muchas personas de todo el mundo. Sabemos que todos quieren una resolución rápida de esto, pero estamos seguros de que todos estarán de acuerdo en que es más importante que recapturemos a Cinnamon con el menor estrés posible y nos aseguremos de que se mantenga feliz y saludable”.