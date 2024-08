El ministro de Defensa de Israel señaló que la frontera con el Líbano será la principal prioridad del Ejército

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró que el Ejército está inmerso en un “cambio gradual” para desplazar el “centro de gravedad” de su foco militar desde la Franja de Gaza hacia la frontera con Líbano, donde han repuntado en las últimas semanas los cruces de ataques con el grupo terrorista Hezbollah.

Gallant cree que aún quedan objetivos por lograr en Gaza, entre ellos la liberación de los rehenes que siguen en manos del grupo terrorista Hamas, pero durante una visita a las tropas del norte ha sugerido que la preocupación puede estar ya más en una escalada del conflicto con Hezbollah.

Si la tensión sigue aumentando, “se deben tener en cuenta todas las posibilidades operativas”, dijo Gallant, que insistió en la necesidad de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estén preparadas “para lo que pueda ocurrir”, informa el diario Haaretz.

También abogó por seguir trabajando para que los ciudadanos que abandonaron sus hogares en la zona norte de Israel puedan regresar. Una posibilidad, ha señalado, que “podría ocurrir en un corto periodo de tiempo”.

Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció este martes durante un encuentro con familiares de los rehenes que no está seguro de que se alcance un acuerdo con Hamas, según han contado algunas de estas personas.

Los familiares que se han reunido con Netanyahu forman parte de un grupo partidario de insistir en la vía militar para recuperar a sus seres queridos, en contraposición con aquellos que defienden una salida diplomática.

Zvika Mor, que tiene a su hijo Eitan bajo cautiverio, aseguró que tras verse con Netanyahu tiene la sensación de que no “habrá un acuerdo”, tal y como el mismo primer ministro dejó entrever, informa The Times of Israel.

El encuentro tuvo lugar el mismo día en el que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber encontrado los cadáveres de seis rehenes que fueron tomados por Hamas el 7 de octubre durante una operación nocturna en Khan Younis. Las víctimas habrían fallecido entre junio y julio de este año.

En las últimas horas, Hamas rechazó la última propuesta presentada por Estados Unidos considerar que se trata de una nueva modificación del acuerdo que ya había sido alcanzado el 2 de julio a fin de satisfacer la presiones de Israel.

Alrededor de unas 105 personas aproximadamente continúan bajo cautiverio de Hamas y otros grupos armados desde el pasado 7 de octubre, incluidos los cuerpos sin vida de otras 34. En noviembre de 2023 tras una breve tregua se canjeó a otros 105 rehenes a cambio de decenas de prisioneros palestinos.

Hamas calificó de “Golpe de Estado” la propuesta de paz

El grupo terrorista calificó este martes de “golpe de Estado” la última propuesta para un alto al fuego en Gaza, según EE.UU. aceptada por Israel, asegurando que no incluye dos de sus principales demandas previamente recogidas: un alto el fuego integral en la Franja y la retirada del Ejército israelí del enclave.

Israel rescató los cuerpos de seis de los rehenes que los terroristas de Hamas tenían en Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

“Lo que se presentó recientemente al movimiento constituye un golpe de Estado contra lo que las partes alcanzaron el 2 de julio, con base en la propia declaración de Biden del 31 de mayo y la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad del 11 de junio, y se considera una respuesta y aquiescencia estadounidense a las nuevas condiciones del terrorista Netanyahu”, dijo hoy el grupo en un comunicado.

Además, Hamas llamó “engañosas” y “sesgadas” las declaraciones anoche del presidente de EE.UU., Joe Biden, quien dijo que el grupo se está “alejando” de la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y en el texto reiteró estar “deseoso” de poner fin a la agresión israelí.

“Reafirmamos nuestro compromiso con lo que acordamos con los mediadores el 2 de julio, con base en la propuesta de Biden y la resolución del Consejo de Seguridad (de la ONU)”, instó Hamas.

