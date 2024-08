Un Youtuber estaba documentando un viaje en canoa y un ruido lo dejó sin palabras: el heroico rescate que protagonizó

El youtuber neozelandés Tom Hudson rescata a un perro durante un viaje en canoa por Canadá

Tom Hudson, un youtuber neozelandés en un viaje de remos por Canadá, nunca imaginó que su travesía por el Gran Norte Blanco lo llevaría a salvar la vida de un perro atrapado en el lodo. El viaje, que comenzó en las Montañas Rocosas, tenía como destino final Montreal, pero se diversificó con esparcidas vivencias y encuentros inolvidables.

Hudson, un capitán de velero y un aventurero, habló con la radio local, 680 CJOB, sobre su travesía: “Siempre fue una idea que tuve en mente, pensé que sería algo genial para hacer… y de repente, ya lo estaba organizando”. Este viaje solitario respondió a un deseo personal y la lista de sueños que quería cumplir.

Hudson afronta retos mentales durante su travesía, destacando la soledad y la reflexión diaria (Instagram: @whatintheworld_tom)

Durante su travesía, Hudson encontró más desafíos mentales que físicos. Según afirmó: “La primera semana fue el aspecto físico y desde entonces fue el aspecto mental: todos los días, armar el campamento, desarmarlo...”. La soledad se convirtió en uno de los mayores retos, siendo una constante que lo hizo reflexionar mientras remaba.

No obstante, la experiencia más destacable para este neozelandés fue el contacto con la naturaleza y la vida salvaje de Canadá. El youtuber describió emocionado su primer avistamiento de un oso y un alce. “Ha sido una curva de aprendizaje muy pronunciada con la canoa”, reportó en 680 CJOB. Pero aún más, lo conmovedor del viaje fue el apoyo y hospitalidad de los canadienses que encontraron en el camino.

Todo cambió el 29 de julio, cerca de la localidad canadiense de The Pas en la provincia de Manitoba, cuando Hudson escuchó a un débil ladrido y decidió investigar. Encontró a Ivy, una perrita de 14 años, atrapada en el barro con un tronco encima. Rápidamente, Hudson la llevó a su canoa y la remó hasta un muelle cercano, una hazaña heroica que Tom Stait, el dueño de Ivy, jamás olvidará.

Hudson salvó a Ivy, una perra de los Pirineos de 14 años atrapada en el lodo con un tronco encima (Instagram: @whatintheworld_tom)

Stait, quien había buscado a Ivy durante un día y medio, afirmó a la radio canadiense, CBC News: “Es una perrita muy afortunada de que él haya pasado por allí en ese momento”.

Después del rescate, Stait invitó a Hudson a cenar y pasar la noche. “No podría haber hecho nada más que ayudar al perro”, contó el youtuber. Ivy fue mimada y lavada completamente tras su experiencia, y parece que ahora se queda cerca de casa.

Ivy volviendo a su hogar en los brazos de su dueño (Instagram: @whatintheworld_tom)

Además de su inesperada misión de rescate, Hudson destacó en su relato las maravillas naturales que había visto, como alces y lobos por primera vez. Su viaje ha sido documentado en su canal de YouTube, What in the World, donde espera inspirar a otros a aventurarse por sus sueños, aunque deja claro que cumplir estos debería ser una decisión personal. “Nunca le diría a la gente que deje su trabajo y se vaya a hacer lo que yo hago”, mencionó a CBC News.

A pesar de no alcanzar su destino inicial de Montreal, el youtuber planea regresar la próxima primavera para concluir su viaje. Su gratitud hacia la calidez de los canadienses es palpable en cada anécdota. “Toda la gente buena del mundo parece estar aquí”, confesó a CBC News. La amabilidad de las personas se ha convertido en una fuerza motivadora durante su cansada pero enriquecedora travesía.

Ivy luego de ser bañada tras el rescate (Instagram: @whatintheworld_tom)

El hombre reflexionó sobre la importancia de actuar con bondad y valentía. “Estar a cientos de metros de su casa, probablemente poder oír a su dueño... Pensé que habría sido una forma terrible de morir”, admitió a CBC News, evocando el rescate de Ivy.

El youtuber en su canal se dedica a retratar su vida como aventurero, como en un viaje que hizo de México hacia Canadá o sus travesías en Nueva Zelanda. Sus seguidores están pendientes de cuál será su próximo destino y qué sorpresas le depararán allí.